https://sputniknews.com.tr/20230321/hazine-2-ihalede-391-milyar-lira-borclandi-1068568685.html

Hazine 2 ihalede 39.1 milyar lira borçlandı

Hazine 2 ihalede 39.1 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 39 milyar 103,1 milyon lira borçlanmaya gitti. 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T16:15+0300

2023-03-21T16:15+0300

2023-03-21T16:15+0300

ekonomi

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ihale

borç

hazine ve maliye bakanlığı

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Bakanlık ilk ihalede, 5 yıl (1792 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 4,55 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 11,22, bileşik faiz yüzde 11,53 oldu.Nominal teklifin 13 milyar 854 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 10 milyar 946 milyon lira, net satış 10 milyar 162,3 milyon lira olarak gerçekleşti.Kamudan gelen teklifin olmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 35 milyar 65 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 25 milyar liralık satış yapıldı.İkinci ihalede ise 10 yıl (3584 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede reel basit faiz yüzde eksi 4,59, reel bileşik faiz yüzde eksi 4,54 oldu.Nominal teklifin 12 milyar 564 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 600 milyon lira, net satış 2 milyar 690,8 milyon lira olarak gerçekleşti.Kamudan gelen teklifin olmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 10 milyar 275 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı.Hazine böylece, iki ihalede toplam 39 milyar 103,1 milyon lira borçlandı.

https://sputniknews.com.tr/20230320/hazine-47-milyar-lira-borclandi-1068510110.html

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türk lirası, hazine, ihale, borç, hazine ve maliye bakanlığı