https://sputniknews.com.tr/20230321/hatayda-depremzedeler-icin-rusya-saglik-bakanliginin-sahra-hastanesi-acildi-1068537317.html
Hatay’da depremzedeler için Rusya Sağlık Bakanlığı’nın sahra hastanesi açıldı
Hatay’da depremzedeler için Rusya Sağlık Bakanlığı’nın sahra hastanesi açıldı
Hatay’ın Erzin ilçesinde, depremzedelere tıbbi yardım sağlama amacıyla Rusya Sağlık Bakanlığı’nın multidisipliner sahra hastanesi açıldı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T04:56+0300
2023-03-21T04:56+0300
2023-03-21T04:56+0300
türkiye
rusya
sahra hastanesi
hatay
deprem
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Rusya Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Sağlık Bakanlığı Afetler Federal Tıbbı Merkezi’nin multidisipliner sahra hastanesi, Hatay’ın Erzin ilçesine konuşlandırıldı. Sahra hastanesi, binası deprem sırasında ağır hasar gören ve artık hizmet vermeye uygun olmayan bir hastanenin arazisine konuşlandırıldı” ifadesine yer verildi.Benzer sahra hastanesinin daha önce Suriye’de hizmete sunulduğu anımsatılan açıklamada, “Rusya Sağlık Bakanlığı Afetler Federal Tıbbı Merkezi, dünyanın nerede olursa olsun acil durumlara anında müdahale etmek için gerekli tüm güçlere ve araçlara sahip. Merkezin uzmanları olay yerine hızla uçarak gerekli tüm tıbbi yardımı sağlıyor” dendi.
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rusya, sahra hastanesi, hatay, deprem
rusya, sahra hastanesi, hatay, deprem
Hatay’da depremzedeler için Rusya Sağlık Bakanlığı’nın sahra hastanesi açıldı
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Hatay’ın Erzin ilçesinde, depremzedelere tıbbi yardım sağlama amacıyla Rusya Sağlık Bakanlığı’nın multidisipliner sahra hastanesi açıldı.
Rusya Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Sağlık Bakanlığı Afetler Federal Tıbbı Merkezi’nin multidisipliner sahra hastanesi, Hatay’ın Erzin ilçesine konuşlandırıldı. Sahra hastanesi, binası deprem sırasında ağır hasar gören ve artık hizmet vermeye uygun olmayan bir hastanenin arazisine konuşlandırıldı” ifadesine yer verildi.
Benzer sahra hastanesinin daha önce Suriye’de hizmete sunulduğu anımsatılan açıklamada, “Rusya Sağlık Bakanlığı Afetler Federal Tıbbı Merkezi, dünyanın nerede olursa olsun acil durumlara anında müdahale etmek için gerekli tüm güçlere ve araçlara sahip. Merkezin uzmanları olay yerine hızla uçarak gerekli tüm tıbbi yardımı sağlıyor” dendi.