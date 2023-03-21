Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230321/hatayda-depremzedeler-icin-rusya-saglik-bakanliginin-sahra-hastanesi-acildi-1068537317.html
Hatay’da depremzedeler için Rusya Sağlık Bakanlığı’nın sahra hastanesi açıldı
Hatay’da depremzedeler için Rusya Sağlık Bakanlığı’nın sahra hastanesi açıldı
Hatay’ın Erzin ilçesinde, depremzedelere tıbbi yardım sağlama amacıyla Rusya Sağlık Bakanlığı’nın multidisipliner sahra hastanesi açıldı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T04:56+0300
2023-03-21T04:56+0300
türkiye
rusya
sahra hastanesi
hatay
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/10/1067127046_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c8da9971eb620e24b5aff42e1b032d31.jpg
Rusya Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Sağlık Bakanlığı Afetler Federal Tıbbı Merkezi’nin multidisipliner sahra hastanesi, Hatay’ın Erzin ilçesine konuşlandırıldı. Sahra hastanesi, binası deprem sırasında ağır hasar gören ve artık hizmet vermeye uygun olmayan bir hastanenin arazisine konuşlandırıldı” ifadesine yer verildi.Benzer sahra hastanesinin daha önce Suriye’de hizmete sunulduğu anımsatılan açıklamada, “Rusya Sağlık Bakanlığı Afetler Federal Tıbbı Merkezi, dünyanın nerede olursa olsun acil durumlara anında müdahale etmek için gerekli tüm güçlere ve araçlara sahip. Merkezin uzmanları olay yerine hızla uçarak gerekli tüm tıbbi yardımı sağlıyor” dendi.
türkiye
rusya
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/10/1067127046_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cab4db20c0291d47724e38a8b1311288.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, sahra hastanesi, hatay, deprem
rusya, sahra hastanesi, hatay, deprem

Hatay’da depremzedeler için Rusya Sağlık Bakanlığı’nın sahra hastanesi açıldı

04:56 21.03.2023
© Fotoğraf : Rus gönüllü arama-kurtarmacılar birliği EkstremumRusya’nın St. Petersburg kentinden depremin vurduğu Türkiye’ye yardım için giden 32 gönüllüden oluşan arama-kurtarma ekibi, Adıyaman kentinde yaptığı yaklaşık bir haftalık çalışmanın ardından Rusya’ya döndü.
Rusya’nın St. Petersburg kentinden depremin vurduğu Türkiye’ye yardım için giden 32 gönüllüden oluşan arama-kurtarma ekibi, Adıyaman kentinde yaptığı yaklaşık bir haftalık çalışmanın ardından Rusya’ya döndü. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© Fotoğraf : Rus gönüllü arama-kurtarmacılar birliği Ekstremum
Abone olTelegram
Hatay’ın Erzin ilçesinde, depremzedelere tıbbi yardım sağlama amacıyla Rusya Sağlık Bakanlığı’nın multidisipliner sahra hastanesi açıldı.
Rusya Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Sağlık Bakanlığı Afetler Federal Tıbbı Merkezi’nin multidisipliner sahra hastanesi, Hatay’ın Erzin ilçesine konuşlandırıldı. Sahra hastanesi, binası deprem sırasında ağır hasar gören ve artık hizmet vermeye uygun olmayan bir hastanenin arazisine konuşlandırıldı” ifadesine yer verildi.
Benzer sahra hastanesinin daha önce Suriye’de hizmete sunulduğu anımsatılan açıklamada, “Rusya Sağlık Bakanlığı Afetler Federal Tıbbı Merkezi, dünyanın nerede olursa olsun acil durumlara anında müdahale etmek için gerekli tüm güçlere ve araçlara sahip. Merkezin uzmanları olay yerine hızla uçarak gerekli tüm tıbbi yardımı sağlıyor” dendi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала