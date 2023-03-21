https://sputniknews.com.tr/20230321/hatayda-depremzedeler-icin-rusya-saglik-bakanliginin-sahra-hastanesi-acildi-1068537317.html

Hatay’da depremzedeler için Rusya Sağlık Bakanlığı’nın sahra hastanesi açıldı

Hatay’da depremzedeler için Rusya Sağlık Bakanlığı’nın sahra hastanesi açıldı

Hatay’ın Erzin ilçesinde, depremzedelere tıbbi yardım sağlama amacıyla Rusya Sağlık Bakanlığı’nın multidisipliner sahra hastanesi açıldı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T04:56+0300

2023-03-21T04:56+0300

2023-03-21T04:56+0300

türkiye

rusya

sahra hastanesi

hatay

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/10/1067127046_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c8da9971eb620e24b5aff42e1b032d31.jpg

Rusya Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Sağlık Bakanlığı Afetler Federal Tıbbı Merkezi’nin multidisipliner sahra hastanesi, Hatay’ın Erzin ilçesine konuşlandırıldı. Sahra hastanesi, binası deprem sırasında ağır hasar gören ve artık hizmet vermeye uygun olmayan bir hastanenin arazisine konuşlandırıldı” ifadesine yer verildi.Benzer sahra hastanesinin daha önce Suriye’de hizmete sunulduğu anımsatılan açıklamada, “Rusya Sağlık Bakanlığı Afetler Federal Tıbbı Merkezi, dünyanın nerede olursa olsun acil durumlara anında müdahale etmek için gerekli tüm güçlere ve araçlara sahip. Merkezin uzmanları olay yerine hızla uçarak gerekli tüm tıbbi yardımı sağlıyor” dendi.

türkiye

rusya

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, sahra hastanesi, hatay, deprem