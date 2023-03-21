Hande Fırat 'ekonominin etkisine' işaret etti: İkinci tur ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekir

Cumhurbaşkanlığı seçimine gelince, Cumhur İttifakı’nın temel amacı ilk turda kazanmak. Ankara kulislerinde Erdoğan’ın önemli siyasi ve ekonomik hamleler yapacağı konuşuluyor. Cumhurbaşkanlığı seçimine gelince, Cumhur İttifakı’nın temel amacı ilk turda kazanmak.

Ancak, çıkan adaylar ve ortaya koydukları iddialar, diğer yanda ilk kez oy verecek olan genç seçmenin tercihi, ekonominin etkisi ile ikinci tur ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekir. Ancak, çıkan adaylar ve ortaya koydukları iddialar, diğer yanda ilk kez oy verecek olan genç seçmenin tercihi,

Siyasette çarşı şu an için karıştı. Partilerin ve liderlerin topluma vaat edecekleri, başta ekonomi olmak üzere her alandaki politikaları, hatta kimlerle yol yürüyecekleri önem kazanacak. Siyasette çarşı şu an için karıştı. Partilerin ve liderlerin topluma vaat edecekleri, başta ekonomi olmak üzere her alandaki politikaları, hatta kimlerle yol yürüyecekleri önem kazanacak.

Vatandaş sandığa gitmeden, cumhurbaşkanı adayları ile kabinesini önceden öğrenmek isteyecektir. Bir nevi cumhurbaşkanı adayı ve A takımının görücüye çıkması gerekebilir. Vatandaş sandığa gitmeden, cumhurbaşkanı adayları ile kabinesini önceden öğrenmek isteyecektir. Bir nevi cumhurbaşkanı adayı ve A takımının görücüye çıkması gerekebilir.