https://sputniknews.com.tr/20230321/hande-firat-ekonominin-etkisine-isaret-etti-ikinci-tur-ihtimalini-goz-onunde-bulundurmak-gerekir-1068542414.html
Hande Fırat 'ekonominin etkisine' işaret etti: İkinci tur ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekir
Hande Fırat 'ekonominin etkisine' işaret etti: İkinci tur ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekir
Hürriyet yazarı Hande Fırat, Cumhur İttifakı’nın temel amacının cumhurbaşkanı seçimlerini ilk turda kazanmak olduğunu söylerken, "Ankara kulislerinde... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T09:54+0300
2023-03-21T09:54+0300
2023-03-21T09:54+0300
politika
türkiye
recep tayyip erdoğan
seçim
cumhurbaşkanlığı seçimi
ekonomi
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Hande Fırat, 14 Mayıs seçimlerini konu alan yazısının ilgili kısmında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230320/ak-parti-sozcusu-celik-mehmet-simsek-aktif-siyaseti-dusunmuyor-1068530182.html
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türkiye, recep tayyip erdoğan, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, ekonomi
türkiye, recep tayyip erdoğan, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, ekonomi
Hande Fırat 'ekonominin etkisine' işaret etti: İkinci tur ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekir
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Hürriyet yazarı Hande Fırat, Cumhur İttifakı’nın temel amacının cumhurbaşkanı seçimlerini ilk turda kazanmak olduğunu söylerken, "Ankara kulislerinde Erdoğan’ın önemli siyasi ve ekonomik hamleler yapacağı konuşuluyor" dedi. 'Ekonominin etkisine' işaret eden Fırat, "İkinci tur ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekir" ifadelerini kullandı.
Hande Fırat, 14 Mayıs seçimlerini konu alan yazısının
ilgili kısmında şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanlığı seçimine gelince, Cumhur İttifakı’nın temel amacı ilk turda kazanmak. Ankara kulislerinde Erdoğan’ın önemli siyasi ve ekonomik hamleler yapacağı konuşuluyor.
Ancak, çıkan adaylar ve ortaya koydukları iddialar, diğer yanda ilk kez oy verecek olan genç seçmenin tercihi, ekonominin etkisi ile ikinci tur ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekir.
Siyasette çarşı şu an için karıştı. Partilerin ve liderlerin topluma vaat edecekleri, başta ekonomi olmak üzere her alandaki politikaları, hatta kimlerle yol yürüyecekleri önem kazanacak.
Vatandaş sandığa gitmeden, cumhurbaşkanı adayları ile kabinesini önceden öğrenmek isteyecektir. Bir nevi cumhurbaşkanı adayı ve A takımının görücüye çıkması gerekebilir.
Sadece bu değil; partiler, ittifaklar yaparken, ortak listeler hazırlarken zorlanacaktır. Bu zorlanma en çok Millet İttifakı’nda görülebilir.