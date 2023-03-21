https://sputniknews.com.tr/20230321/guvenlik-gorevlisine-kirmizi-alan-saldirisi-1068586670.html

Güvenlik görevlisine 'kırmızı alan' saldırısı

Güvenlik görevlisine 'kırmızı alan' saldırısı

İstanbul Pendik’te Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen ve kırmızı alanda tedavi gören akrabalarını görmek isteyen iki kişiye güvenlik... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T23:05+0300

2023-03-21T23:05+0300

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güvenlik

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Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 16 Mart tarihinde saat 13.40 sıralarında yaşanan olayda, 54 yaşındaki Ercan Babacan ve 32 yaşındaki Muhammed Gökçe hastanenin acil bölümündeki kırmızı alanda tedavi gören yakınlarının yanına gitmek istedi. İHA'nın haberine göre hastanede acilde görevli güvenlik görevlisi Nedim Alyörük alana giriş yapılamayacağını belirterek buna izin vermedi. Kırmızı alana giremeyince, kendilerine izin vermeyen Alyörük ile tartışan şahısları, Alyörük kollarından tutarak uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada taraflar arasında arbede yaşandı. Babacan ve Gökçe Alyörük'ü darp etmeye başladı. Yaşanan arbedeyi gören kadın güvenlik görevlisi olaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Arbede sonrası güvenlik görevlileri 'Beyaz Kod' vererek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Ercan Babacan ve Muhammed Gökçe'yi gözaltına aldı.Şüpheliler polise verdikleri ifadede hastane görevlisinin kendilerine yüksek sesle bağırarak ‘çıkın dışarıya lan’ diye hitap ettiğini, güvenlik görevlisini darp ettiklerini kabul etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Gökçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 adet suç kaydı bulunan Ercan Babacan ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Konu ile ilgili hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.Öte yandan olay anı hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki şahıs ile güvenlik görevlisi arasında arbede çıktığı, şahısların güvenlikçiyi darp ettiği, kadın bir güvenlikçinin araya girerek olayı önlemeye çalıştığı görülüyor.

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istanbul, pendik, marmara üniversitesi, saldırı, güvenlik