https://sputniknews.com.tr/20230321/guneydogu-asyanin-en-buyuk-ekonomisi-visa-ve-mastercard-ile-odemeleri-kaldirmaya-hazirlaniyor-1068554515.html
Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi, Visa ve Mastercard ile ödemeleri kaldırmaya hazırlanıyor
Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi, Visa ve Mastercard ile ödemeleri kaldırmaya hazırlanıyor
Devlet Başkanı Joko Widodo'nun "Çok dikkatli olun. ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları unutmamalıyız. Visa ve Mastercard sorun yaratabilir" uyarısının... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T13:08+0300
2023-03-21T13:08+0300
2023-03-21T13:13+0300
dünya
joko widodo
endonezya
bankacılık
bankacılık sektörü
kredi kartı
mastercard
visa
ödeme
rusya milli kartlı ödeme kuruluşu
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Antara haber ajansının bildirdiğine göre, Endonezya Merkez Bankası Visa ve Mastercard ile ödemeleri kaldırıp kendi yerel ödeme sistemini tanıtacak. Geçtiğimiz hafta Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yetkili birimleri yabancı ödeme sistemlerinden uzaklaşma ve yerel bankaların kartlarını kullanma çağrısı yapmış, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımları örnek göstermişti. Endonezya'nın kendisini jeopolitik aksaklıklardan koruması gerektiğini belirten Widodo, "Çok dikkatli olun. ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları unutmamalıyız. Visa ve Mastercard sorun yaratabilir" demişti.Devlet Başkanı'nın konuya ilişkin açıklamasını değerlendiren Merkez Bankası sözcüsü Erwin Haryono, yerel işletmelerle yeni girişim konusunda görüştüklerini belirterek 'yüzde 90 oranında ilerleme kaydettiklerini' dile getirdi. Yerel kartların düşük kullanım ücretleri de dahil olmak üzere pek çok avantaj sunacağını vurgulayan Haryono, "ABD'nin Visa veya Mastercard gibi yabancı ödeme ağlarına bağımlılık artık gerekli olmayacak" dedi.Endonezya Kredi Kartları Birliği (AKKI) Yönetim Kurulu Üyesi Dodit Proboyakti ise RIA Novosti'ye verdiği demeçte, Endonezya'nın yerel finans ağını desteklemek için Rusya'nın Mir ödeme sistemi deneyimini uygulayacağını kaydetti.AKKI Direktörü Steve Marta'ya göre Endonezya'nın bankalar arası sistemi GPN halihazırda yalnızca yerel banka kartlarını destekliyor ve kredi kartlarıyla yapılan uluslararası işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için bazı düzenlemeler gerektiriyor.ABD'nin Rusya'ya yönelik 2014'ten bu yana uyguladığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle Moskova kendi yerel kart sistemi Mir'i yürürlüğe sokmuş ve bu kapsamda Yerel Ödeme Kart Sistemi'ni (NSPK) hayata geçirmişti. Böylelikle ABD merkezli şirketlerin fişi çekmesi durumunda tüm Visa ve Mastercard işlemlerinin sorunsuz bir şekilde devralınması hedeflenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20210413/peskov-rusyanin-visa-ve-mastercard-ile-baglantisi-kesilebilir-1044265793.html
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joko widodo, endonezya, bankacılık, bankacılık sektörü, kredi kartı, mastercard, visa, ödeme, rusya milli kartlı ödeme kuruluşu, ulusal ödeme kartları sistemi (nspk)
joko widodo, endonezya, bankacılık, bankacılık sektörü, kredi kartı, mastercard, visa, ödeme, rusya milli kartlı ödeme kuruluşu, ulusal ödeme kartları sistemi (nspk)
Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi, Visa ve Mastercard ile ödemeleri kaldırmaya hazırlanıyor
13:08 21.03.2023 (güncellendi: 13:13 21.03.2023) Abone ol
Devlet Başkanı Joko Widodo'nun "Çok dikkatli olun. ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları unutmamalıyız. Visa ve Mastercard sorun yaratabilir" uyarısının ardından Endonezya Merkez Bankası yerek ödeme sistemini tanıtmaya hazırlanıyor.
Antara haber ajansının bildirdiğine göre, Endonezya Merkez Bankası Visa ve Mastercard ile ödemeleri kaldırıp kendi yerel ödeme sistemini tanıtacak.
Geçtiğimiz hafta Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yetkili birimleri yabancı ödeme sistemlerinden uzaklaşma ve yerel bankaların kartlarını kullanma çağrısı yapmış, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımları örnek göstermişti.
Endonezya'nın kendisini jeopolitik aksaklıklardan koruması gerektiğini belirten Widodo, "Çok dikkatli olun. ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları unutmamalıyız. Visa ve Mastercard sorun yaratabilir" demişti.
Devlet Başkanı'nın konuya ilişkin açıklamasını değerlendiren Merkez Bankası sözcüsü Erwin Haryono, yerel işletmelerle yeni girişim konusunda görüştüklerini belirterek 'yüzde 90 oranında ilerleme kaydettiklerini' dile getirdi. Yerel kartların düşük kullanım ücretleri de dahil olmak üzere pek çok avantaj sunacağını vurgulayan Haryono, "ABD'nin Visa veya Mastercard gibi yabancı ödeme ağlarına bağımlılık artık gerekli olmayacak" dedi.
Endonezya Kredi Kartları Birliği (AKKI) Yönetim Kurulu Üyesi Dodit Proboyakti ise RIA Novosti'ye verdiği demeçte, Endonezya'nın yerel finans ağını desteklemek için Rusya'nın Mir ödeme sistemi deneyimini uygulayacağını kaydetti.
AKKI Direktörü Steve Marta'ya göre Endonezya'nın bankalar arası sistemi GPN halihazırda yalnızca yerel banka kartlarını destekliyor ve kredi kartlarıyla yapılan uluslararası işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için bazı düzenlemeler gerektiriyor.
ABD'nin Rusya'ya yönelik 2014'ten bu yana uyguladığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle Moskova kendi yerel kart sistemi Mir'i yürürlüğe sokmuş ve bu kapsamda Yerel Ödeme Kart Sistemi'ni (NSPK) hayata geçirmişti. Böylelikle ABD merkezli şirketlerin fişi çekmesi durumunda tüm Visa ve Mastercard işlemlerinin sorunsuz bir şekilde devralınması hedeflenmişti.