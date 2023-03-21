https://sputniknews.com.tr/20230321/gecen-hafta-2-kez-indirim-yapilan-motorin-fiyatlarina-bu-kez-zam-geldi-20-liranin-ustune-cikti-1068539652.html

Geçen hafta 2 kez indirim yapılan motorin fiyatlarına bu kez zam geldi: 20 lira üzerine çıktı

Geçen hafta 2 kez indirim yapılan motorin fiyatlarına bu kez zam geldi: 20 lira üzerine çıktı

Bu gece yarısından itibaren motorine 81 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 20 lira 50 kuruşa, Ankara'da 20 lira 91... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T08:09+0300

2023-03-21T08:09+0300

2023-03-21T08:12+0300

ekonomi

türkiye

motorin

zam

akaryakıt

akaryakıt zammı

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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak akaryakıta zam geldi. Motorinin litre fiyatı 81 kuruş arttı.Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 20 lira 50 kuruşa, Ankara'da 20 lira 91 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 98 kuruşa çıktı.Motorin grubuna geçen günlerde 1.34 TL'lik indirim yapılmış, bu indirimle birlikte motorin benzin fiyatının altına inmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230317/motorin-fiyatlarinda-1-lira-34-kurus-indirim-20-liranin-altina-indi-1068384054.html

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türkiye, motorin, zam, akaryakıt, akaryakıt zammı