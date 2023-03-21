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https://sputniknews.com.tr/20230321/gecen-hafta-2-kez-indirim-yapilan-motorin-fiyatlarina-bu-kez-zam-geldi-20-liranin-ustune-cikti-1068539652.html
Geçen hafta 2 kez indirim yapılan motorin fiyatlarına bu kez zam geldi: 20 lira üzerine çıktı
Geçen hafta 2 kez indirim yapılan motorin fiyatlarına bu kez zam geldi: 20 lira üzerine çıktı
Bu gece yarısından itibaren motorine 81 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 20 lira 50 kuruşa, Ankara'da 20 lira 91... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T08:09+0300
2023-03-21T08:12+0300
ekonomi
türkiye
motorin
zam
akaryakıt
akaryakıt zammı
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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak akaryakıta zam geldi. Motorinin litre fiyatı 81 kuruş arttı.Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 20 lira 50 kuruşa, Ankara'da 20 lira 91 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 98 kuruşa çıktı.Motorin grubuna geçen günlerde 1.34 TL'lik indirim yapılmış, bu indirimle birlikte motorin benzin fiyatının altına inmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230317/motorin-fiyatlarinda-1-lira-34-kurus-indirim-20-liranin-altina-indi-1068384054.html
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türkiye, motorin, zam, akaryakıt, akaryakıt zammı
türkiye, motorin, zam, akaryakıt, akaryakıt zammı

Geçen hafta 2 kez indirim yapılan motorin fiyatlarına bu kez zam geldi: 20 lira üzerine çıktı

08:09 21.03.2023 (güncellendi: 08:12 21.03.2023)
© AAMotorin, benzin, akarakıt
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© AA
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Bu gece yarısından itibaren motorine 81 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 20 lira 50 kuruşa, Ankara'da 20 lira 91 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 98 kuruşa çıktı.
Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak akaryakıta zam geldi. Motorinin litre fiyatı 81 kuruş arttı.
Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 20 lira 50 kuruşa, Ankara'da 20 lira 91 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 98 kuruşa çıktı.
Motorin grubuna geçen günlerde 1.34 TL'lik indirim yapılmış, bu indirimle birlikte motorin benzin fiyatının altına inmişti.
Akaryakıt - Pompa - Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
EKONOMİ
Motorin fiyatlarında 1 lira 34 kuruş indirim: 20 liranın altına indi
17 Mart, 11:05
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