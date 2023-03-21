https://sputniknews.com.tr/20230321/gazprom-cine-sibiryanin-gucu-uzerinden-yapilan-dogalgaz-sevkiyatinda-yeni-rekor-kirildi-1068554335.html

Gazprom: Çin'e Sibirya'nın Gücü üzerinden yapılan doğalgaz sevkiyatında yeni rekor kırıldı

Gazprom: Çin'e Sibirya'nın Gücü üzerinden yapılan doğalgaz sevkiyatında yeni rekor kırıldı

Rus enerji devi Gazprom, 20 Mart Pazartesi günü Rusya'dan Çin'e doğalgaz taşıyan Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden günlük sevkiyatta yeni rekor kırıldığını... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T13:05+0300

2023-03-21T13:05+0300

2023-03-21T13:05+0300

ekonomi

doğalgaz

rusya

çin

gazprom

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in üçüncü kez devlet başkanlığına getirildiği seçimlerden sonra ilk yurtdışı ziyareti için Rusya'ya geldiği gün, iki ülkenin enerji işbirliğinde önemli bir gelişme yaşandı.Gazprom'dan yapılan açıklamada, "20 Mart'ta Çin tarafının Sibirya'nın Gücü doğalgaz boru hattı üzerinden Rus gazı tedariki için yaptığı başvuru, günlük sözleşme yükümlülüklerini önemli ölçüde aştı. Gazprom, talep edilen hacimleri tedarik etti ve Çin'e günlük gaz arzında yeni bir rekor kırdı" denildi.Şirket, Çin'e doğalgaz sevkiyatının Gazprom ile Çin devlet enerji şirketi CNPC arasında imzalanan uzun vadeli anlaşma kapsamında yapıldığını anımsattı.Sibirya'nın Gücü hattında günlük sevkiyat rekoru, son olarak 14 Aralık 2022 tarihinde kırılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230102/gazprom-cine-dogalgaz-tedariki-icin-yeni-rotalar-uzerinde-calisiyor-1065301707.html

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