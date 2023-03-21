https://sputniknews.com.tr/20230321/gazprom-cine-sibiryanin-gucu-uzerinden-yapilan-dogalgaz-sevkiyatinda-yeni-rekor-kirildi-1068554335.html
Gazprom: Çin'e Sibirya'nın Gücü üzerinden yapılan doğalgaz sevkiyatında yeni rekor kırıldı
Gazprom: Çin'e Sibirya'nın Gücü üzerinden yapılan doğalgaz sevkiyatında yeni rekor kırıldı
Rus enerji devi Gazprom, 20 Mart Pazartesi günü Rusya'dan Çin'e doğalgaz taşıyan Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden günlük sevkiyatta yeni rekor kırıldığını... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T13:05+0300
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ekonomi
doğalgaz
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çin
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in üçüncü kez devlet başkanlığına getirildiği seçimlerden sonra ilk yurtdışı ziyareti için Rusya'ya geldiği gün, iki ülkenin enerji işbirliğinde önemli bir gelişme yaşandı.Gazprom'dan yapılan açıklamada, "20 Mart'ta Çin tarafının Sibirya'nın Gücü doğalgaz boru hattı üzerinden Rus gazı tedariki için yaptığı başvuru, günlük sözleşme yükümlülüklerini önemli ölçüde aştı. Gazprom, talep edilen hacimleri tedarik etti ve Çin'e günlük gaz arzında yeni bir rekor kırdı" denildi.Şirket, Çin'e doğalgaz sevkiyatının Gazprom ile Çin devlet enerji şirketi CNPC arasında imzalanan uzun vadeli anlaşma kapsamında yapıldığını anımsattı.Sibirya'nın Gücü hattında günlük sevkiyat rekoru, son olarak 14 Aralık 2022 tarihinde kırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230102/gazprom-cine-dogalgaz-tedariki-icin-yeni-rotalar-uzerinde-calisiyor-1065301707.html
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doğalgaz, rusya, çin, gazprom
Gazprom: Çin'e Sibirya'nın Gücü üzerinden yapılan doğalgaz sevkiyatında yeni rekor kırıldı
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Rus enerji devi Gazprom, 20 Mart Pazartesi günü Rusya'dan Çin'e doğalgaz taşıyan Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden günlük sevkiyatta yeni rekor kırıldığını duyurdu.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in üçüncü kez devlet başkanlığına getirildiği seçimlerden sonra ilk yurtdışı ziyareti için Rusya'ya geldiği gün, iki ülkenin enerji işbirliğinde önemli bir gelişme yaşandı.
Gazprom'dan yapılan açıklamada, "20 Mart'ta Çin tarafının Sibirya'nın Gücü doğalgaz boru hattı üzerinden Rus gazı tedariki için yaptığı başvuru, günlük sözleşme yükümlülüklerini önemli ölçüde aştı. Gazprom, talep edilen hacimleri tedarik etti ve Çin'e günlük gaz arzında yeni bir rekor kırdı" denildi.
Şirket, Çin'e doğalgaz sevkiyatının Gazprom ile Çin devlet enerji şirketi CNPC arasında imzalanan uzun vadeli anlaşma kapsamında yapıldığını anımsattı.
Sibirya'nın Gücü hattında günlük sevkiyat rekoru, son olarak 14 Aralık 2022 tarihinde kırılmıştı.