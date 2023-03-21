https://sputniknews.com.tr/20230321/erdogan-icin-adaylik-basvurusu-yapildi-1068564219.html
Erdoğan için adaylık başvurusu yapıldı
Erdoğan için adaylık başvurusu yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık başvurusunu yapmak üzere için AK Parti'den Ali İhsan Yavuz, MHP'den Feti Yıldız ve iki partinin grup başkanvekilleri YSK'ya... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T15:21+0300
2023-03-21T15:21+0300
2023-03-21T15:33+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
seçim
ak parti
cumhurbaşkanı
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
cumhur ittifakı
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Yüsek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işliyor.AK Parti ve MHP gruplarınca aday gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için adaylık başvurusu yapıldı.Başvuru için AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve MHP Seçim İşleri Başkanı Feti Yıldız ile iki partinin grup başkanvekilleri YSK'ya gitti.Başvuru sonrası açıklama yapan Fethi Yıldız, "MHP Meclis Grubu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı aday gösterme kararı almıştır. Partimiz bugün gerekli evrakları hazırlamış ve YSK'ya başvurusunu yapmıştır. Sayın erdoğan MHP ve Cumhur İttifakı'nın adayıdır." dedi.AK Parti ve MHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı almıştı.Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi 23 Mart saat 17.00'de dolacak.
https://sputniknews.com.tr/20230321/ysk-3-cumhurbaskani-adayligi-basvurusunu-reddetti-1068546829.html
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recep tayyip erdoğan, seçim, ak parti, cumhurbaşkanı, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), cumhur ittifakı
recep tayyip erdoğan, seçim, ak parti, cumhurbaşkanı, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), cumhur ittifakı
Erdoğan için adaylık başvurusu yapıldı
15:21 21.03.2023 (güncellendi: 15:33 21.03.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık başvurusunu yapmak üzere için AK Parti'den Ali İhsan Yavuz, MHP'den Feti Yıldız ve iki partinin grup başkanvekilleri YSK'ya gitti.
Yüsek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işliyor.
AK Parti ve MHP gruplarınca aday gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için adaylık başvurusu yapıldı.
Başvuru için AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve MHP Seçim İşleri Başkanı Feti Yıldız ile iki partinin grup başkanvekilleri YSK'ya gitti.
Başvuru sonrası açıklama yapan Fethi Yıldız, "MHP Meclis Grubu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı aday gösterme kararı almıştır. Partimiz bugün gerekli evrakları hazırlamış ve YSK'ya başvurusunu yapmıştır. Sayın erdoğan MHP ve Cumhur İttifakı'nın adayıdır." dedi.
AK Parti ve MHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı almıştı.
Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi 23 Mart saat 17.00'de dolacak.