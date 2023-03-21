https://sputniknews.com.tr/20230321/elon-musktan-fede-cagri-faiz-50-baz-puan-dusurulmeli-1068568841.html

Elon Musk'tan Fed'e çağrı: Faiz 50 baz puan düşürülmeli

Elon Musk'tan Fed'e çağrı: Faiz 50 baz puan düşürülmeli

Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, Fed'in yarın akşam gerçekleştirilecek toplantının ardından politika faizini en az 50 baz puan düşürmesi... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T16:16+0300

2023-03-21T16:16+0300

2023-03-21T16:16+0300

ekonomi

elon musk

abd merkez bankası (fed)

faiz artırımı

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Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın akşam gerçekleştireceği toplantı öncesinde yorum yaptı.Musk, "Fed, (faiz artışlarını) durdurmalı. Sistemde birçok büyük şok var" yazan Bill Ackman'a verdiği yanıtta, faizlerin en az 50 baz puan düşürülmesi çağrısında bulundu.Fed, faiz kararını yarın açıklayacak. Beklentiler, 25 baz puanlık faiz artırımı veya faiz artırımlarına ara verme seçenekleri üzerinde yoğunlaşıyor.ABD'deki banka iflaslarının Avrupa'ya sıçrayarak 167 yıllık banka Credit Suisse'in UBS tarafından satın alınmasıyla bankacılık krizinin derinleşmes konusundaki kaygılar artmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230320/credit-suisseye-atilan-can-simidi-yetmedi-avrupadaki-bankalarin-hisselerinde-dusus-1068497130.html

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elon musk, abd merkez bankası (fed), faiz artırımı