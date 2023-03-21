https://sputniknews.com.tr/20230321/dunyanin-en-buyuk-adasi-ilk-kez-natoya-temsilci-gonderecek-1068540969.html
Dünyanın en büyük adası ilk kez NATO'ya temsilci gönderecek
Dünyanın en büyük adası ilk kez NATO'ya temsilci gönderecek
Dünyanın en büyük adası olan Danimarka'ya bağlı Grönland'da yerel hükümet ve Danimarka Dışişleri Bakanlığı, bölgeyi temsil etmek üzere bir diplomatın NATO'ya... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T09:35+0300
2023-03-21T09:35+0300
2023-03-21T09:35+0300
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Dünyanın en büyük adası olan Danimarka'ya bağlı Grönland'a tarihinde ilk kez NATO temsilciliği verilecek. Ada, kuzey deniz güzergahı üzerinde kritik bir konumda.Grönland Dışişleri, İş ve Ticaret Bakanı Vivian Motzfeldt, yaptığı açıklamada "Grönland'ın bölgedeki güvenlik politikasının gelişimi ve NATO'nun bölgeye odaklanması konusundaki görüşünü arttırması önemli" dedi.Bakan, "NATO'nun bölgemizin ve toplumumuzun özel koşullarına ilişkin anlayışını arttırması ve çıkarlarımızı, değerlerimizi ve önceliklerimizi tanıması da önemli" ifadelerini kullandı.Grönland'ın merkezi yönetiminde 25 yıllık çalışma tecrübesine sahip olan Lida Skifte Lennert, bölgenin NATO genel merkezindeki ilk daimi temsilcisi olacak.2019 yılında ABD basını, eski Başkan Donald Trump'ın bol kaynakları ve jeopolitik önemi nedeniyle Grönland'ı satın almayı planladığını yazmıştı.Ayrıca 1946 yılında da dönemin ABD Başkanı Harry Truman, Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'ı satın almak için Danimarka'ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220618/arastirma-gronland-kutup-ayilari-iklim-degisikligine-uyum-sagliyor-1057584647.html
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grönland, danimarka, nato
Dünyanın en büyük adası ilk kez NATO'ya temsilci gönderecek
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Dünyanın en büyük adası olan Danimarka'ya bağlı Grönland'da yerel hükümet ve Danimarka Dışişleri Bakanlığı, bölgeyi temsil etmek üzere bir diplomatın NATO'ya gönderilmesi konusunda anlaştı.
Dünyanın en büyük adası olan Danimarka'ya bağlı Grönland'a tarihinde ilk kez NATO temsilciliği verilecek. Ada, kuzey deniz güzergahı üzerinde kritik bir konumda.
Grönland Dışişleri, İş ve Ticaret Bakanı Vivian Motzfeldt, yaptığı açıklamada "Grönland'ın bölgedeki güvenlik politikasının gelişimi ve NATO'nun bölgeye odaklanması konusundaki görüşünü arttırması önemli" dedi.
Bakan, "NATO'nun bölgemizin ve toplumumuzun özel koşullarına ilişkin anlayışını arttırması ve çıkarlarımızı, değerlerimizi ve önceliklerimizi tanıması da önemli" ifadelerini kullandı.
Grönland'ın merkezi yönetiminde 25 yıllık çalışma tecrübesine sahip olan Lida Skifte Lennert, bölgenin NATO genel merkezindeki ilk daimi temsilcisi olacak.
2019 yılında ABD basını, eski Başkan Donald Trump'ın bol kaynakları ve jeopolitik önemi nedeniyle Grönland'ı satın almayı planladığını yazmıştı.
Ayrıca 1946 yılında da dönemin ABD Başkanı Harry Truman, Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'ı satın almak için Danimarka'ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmişti.