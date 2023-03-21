Dünya Kukla Günü'nde renkli kutlama

© AAHer 21 Mart günü, Uluslararası Kukla Birliği (Union Internationale de la Marionnette-UNIMA) tarafından Dünya Kukla Günü olarak kutlanıyor.
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© AA
Her 21 Mart günü, Uluslararası Kukla Birliği (Union Internationale de la Marionnette-UNIMA) tarafından Dünya Kukla Günü olarak kutlanıyor.
© AA73 yaşındaki Çek oymacı Jaroslav Slavik, Ostrava kentinde 25-50 cm arasında değişen bir kukla yapmak için 1 haftadan fazla zaman harcıyor.
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© AA
73 yaşındaki Çek oymacı Jaroslav Slavik, Ostrava kentinde 25-50 cm arasında değişen bir kukla yapmak için 1 haftadan fazla zaman harcıyor.
© AASlavic, vakit geçirmek için başladığı tahta oymacılığında 16 yılı geride bırakırken şu anda da Prag’daki birçok mağaza için tahta kuklalar üretiyor.
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© AA
Slavic, vakit geçirmek için başladığı tahta oymacılığında 16 yılı geride bırakırken şu anda da Prag’daki birçok mağaza için tahta kuklalar üretiyor.
© AABangladeş’in başkenti Dakka'da yok olmaya yüz tutmuş geleneksel kukla üretimi yapan Jolputul Kukla Stüdyosu da kukla geleneğini gelecek nesillere taşımayı hedefliyor.
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© AA
Bangladeş’in başkenti Dakka'da yok olmaya yüz tutmuş geleneksel kukla üretimi yapan Jolputul Kukla Stüdyosu da kukla geleneğini gelecek nesillere taşımayı hedefliyor.
© AA Kukla üretiminin ve tamirinin yapıldığı stüdyoda çalışan sanatçılar, belli aralıklarla çocuklar için oyunlar sergiliyor.
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© AA
Kukla üretiminin ve tamirinin yapıldığı stüdyoda çalışan sanatçılar, belli aralıklarla çocuklar için oyunlar sergiliyor.