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Dünya Kukla Günü'nde renkli kutlama
Dünya Kukla Günü'nde renkli kutlama
Uluslararası Kukla Birliği tarafından her 21 Mart günü kutlanan Dünya Kukla Günü, unutulmaya yüz tutan bir sanatı yaşatmaya çalışıyor. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
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kukla, фото, fotoğraf
kukla, фото, fotoğraf

Dünya Kukla Günü'nde renkli kutlama

12:56 21.03.2023
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Uluslararası Kukla Birliği tarafından her 21 Mart günü kutlanan Dünya Kukla Günü, unutulmaya yüz tutan bir sanatı yaşatmaya çalışıyor.
© AAHer 21 Mart günü, Uluslararası Kukla Birliği (Union Internationale de la Marionnette-UNIMA) tarafından Dünya Kukla Günü olarak kutlanıyor.
21 Mart Dünya Kukla Günü - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Her 21 Mart günü, Uluslararası Kukla Birliği (Union Internationale de la Marionnette-UNIMA) tarafından Dünya Kukla Günü olarak kutlanıyor.
© AA73 yaşındaki Çek oymacı Jaroslav Slavik, Ostrava kentinde 25-50 cm arasında değişen bir kukla yapmak için 1 haftadan fazla zaman harcıyor.
21 Mart Dünya Kukla Günü - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
73 yaşındaki Çek oymacı Jaroslav Slavik, Ostrava kentinde 25-50 cm arasında değişen bir kukla yapmak için 1 haftadan fazla zaman harcıyor.
© AASlavic, vakit geçirmek için başladığı tahta oymacılığında 16 yılı geride bırakırken şu anda da Prag’daki birçok mağaza için tahta kuklalar üretiyor.
21 Mart Dünya Kukla Günü - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Slavic, vakit geçirmek için başladığı tahta oymacılığında 16 yılı geride bırakırken şu anda da Prag’daki birçok mağaza için tahta kuklalar üretiyor.
© AABangladeş’in başkenti Dakka'da yok olmaya yüz tutmuş geleneksel kukla üretimi yapan Jolputul Kukla Stüdyosu da kukla geleneğini gelecek nesillere taşımayı hedefliyor.
21 Mart Dünya Kukla Günü - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Bangladeş’in başkenti Dakka'da yok olmaya yüz tutmuş geleneksel kukla üretimi yapan Jolputul Kukla Stüdyosu da kukla geleneğini gelecek nesillere taşımayı hedefliyor.
© AA Kukla üretiminin ve tamirinin yapıldığı stüdyoda çalışan sanatçılar, belli aralıklarla çocuklar için oyunlar sergiliyor.
21 Mart Dünya Kukla Günü - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Kukla üretiminin ve tamirinin yapıldığı stüdyoda çalışan sanatçılar, belli aralıklarla çocuklar için oyunlar sergiliyor.
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