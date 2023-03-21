https://sputniknews.com.tr/20230321/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1068540673.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 19.0200 liradan, euro 20.3860 liradan güne başladı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T09:18+0300
2023-03-21T09:18+0300
2023-03-21T09:18+0300
ekonomi
dolar
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euro
euro/tl
altın
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Serbest piyasada 19,0180 liradan alınan dolar 19,0200 liradan satılıyor. 20,3840 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,3860 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 19,0180 lira, euronun satış fiyatı ise 20,3850 lira olmuştu.Gram altında yeni rekorGram altın bin 211 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 961 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 822 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1981 dolar seviyelerinde.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.975 puandan başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230320/dolar-ve-altin-haftaya-nasil-basladi-1068485464.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 19.0200 liradan, euro 20.3860 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,0180 liradan alınan dolar 19,0200 liradan satılıyor. 20,3840 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,3860 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 19,0180 lira, euronun satış fiyatı ise 20,3850 lira olmuştu.
Gram altında yeni rekor
Gram altın bin 211 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 961 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 822 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1981 dolar seviyelerinde.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.975 puandan başladı.