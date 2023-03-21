https://sputniknews.com.tr/20230321/doktor-ilac-yazmayinca-kendini-yakti-1068541527.html
Doktor ilaç yazmayınca kendini yaktı
Doktor ilaç yazmayınca kendini yaktı
Bursa’da doktora ilaç yazdırmak isteyen ancak doktorun yazmaması üzerine öfkelenen ve hastanede kalan evsiz kişi, kendini yaktı. Yanan evsizi ise güvenlik... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T09:41+0300
2023-03-21T09:41+0300
2023-03-21T09:41+0300
yaşam
türkiye
bursa
doktor
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Bursa'nın, merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde evi olmadığı için hastanede kalan Ahmet Y. (57), doktora ilaç yazdırmak istedi. Doktorun ilacı yazmaması üzerine öfkelenen Ahmet Y., hastanede çakmak ile bir anda kendini yaktı. Kısa sürede elbiseleri yanan Ahmet Y.’nin yardımına orada bulunan güvenlik görevlileri yetişerek yangın tüpleri ile söndürdü.Kendini yaktığı hastanede tedavi altına şahıs tedavisinin ardından taburcu oldu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230315/hastane-acmak-isteyen-doktor-1-aylik-aclik-grevini-sonlandirdi-1068303960.html
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türkiye, bursa, doktor
Doktor ilaç yazmayınca kendini yaktı
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Bursa’da doktora ilaç yazdırmak isteyen ancak doktorun yazmaması üzerine öfkelenen ve hastanede kalan evsiz kişi, kendini yaktı. Yanan evsizi ise güvenlik görevlileri söndürdü.
Bursa'nın, merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde evi olmadığı için hastanede kalan Ahmet Y. (57), doktora ilaç yazdırmak istedi.
Doktorun ilacı yazmaması üzerine öfkelenen Ahmet Y., hastanede çakmak ile bir anda kendini yaktı. Kısa sürede elbiseleri yanan Ahmet Y.’nin yardımına orada bulunan güvenlik görevlileri yetişerek yangın tüpleri ile söndürdü.
Kendini yaktığı hastanede tedavi altına şahıs tedavisinin ardından taburcu oldu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.