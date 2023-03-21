https://sputniknews.com.tr/20230321/diyarbakirda-nevruz-kutlamasi-basladi-1068550128.html
Diyarbakır’da Nevruz kutlaması başladı
Diyarbakır’da Nevruz kutlaması başladı
Diyarbakır’da her yıl yüzbinlerce kişinin katılımıyla yapılan Nevruz kutlamaları başladı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T12:05+0300
2023-03-21T12:05+0300
2023-03-21T12:05+0300
türkiye
diyarbakır
nevruz
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HDP, DBP, DTK öncülüğünde merkez Bağlar İlçesi’nde yapılan kutlamada ilk kez HDP’nin kapatma davası nedeniyle seçimlere gireceği belirtilen Yeşil Sol Parti bayrakları da yer aldı. Yaşanan deprem nedeniyle sahne önüne “Halkımızın başı sağolsun” pankartı asılırken, tüm pankartlarda siyah renk kullanılması dikkat çekti.Alanda yoğun önlemler5 km’lik alanın polis bariyerleri ile çevrildiği kutlamada 7 bin polis görev yapıyor. Son yıllarda sahne ile kutlama alanı arasına konulan tel örgü bu yıl da yer aldı. Yoğun önlemlerin alındığı alanda 6 arama noktası kuruldu. Alana gelenler iki kademeli aramanın ardından alana giriş yapıyor.Açılış konuşması ile program başlarken, alana gelişler devam ediyor.
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Sertaç Kayar
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sertaç Kayar
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diyarbakır, nevruz
Diyarbakır’da Nevruz kutlaması başladı
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Diyarbakır’da her yıl yüzbinlerce kişinin katılımıyla yapılan Nevruz kutlamaları başladı.
HDP, DBP, DTK öncülüğünde merkez Bağlar İlçesi’nde yapılan kutlamada ilk kez HDP’nin kapatma davası nedeniyle seçimlere gireceği belirtilen Yeşil Sol Parti bayrakları da yer aldı. Yaşanan deprem nedeniyle sahne önüne “Halkımızın başı sağolsun” pankartı asılırken, tüm pankartlarda siyah renk kullanılması dikkat çekti.
Alanda yoğun önlemler
5 km’lik alanın polis bariyerleri ile çevrildiği kutlamada 7 bin polis görev yapıyor.
Son yıllarda sahne ile kutlama alanı arasına konulan tel örgü bu yıl da yer aldı. Yoğun önlemlerin alındığı alanda 6 arama noktası kuruldu. Alana gelenler iki kademeli aramanın ardından alana giriş yapıyor.Açılış konuşması ile program başlarken, alana gelişler devam ediyor.