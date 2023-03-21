https://sputniknews.com.tr/20230321/diyarbakirda-nevruz-kutlamasi-basladi-1068550128.html

Diyarbakır’da Nevruz kutlaması başladı

Diyarbakır’da Nevruz kutlaması başladı

Diyarbakır’da her yıl yüzbinlerce kişinin katılımıyla yapılan Nevruz kutlamaları başladı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T12:05+0300

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türkiye

diyarbakır

nevruz

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HDP, DBP, DTK öncülüğünde merkez Bağlar İlçesi’nde yapılan kutlamada ilk kez HDP’nin kapatma davası nedeniyle seçimlere gireceği belirtilen Yeşil Sol Parti bayrakları da yer aldı. Yaşanan deprem nedeniyle sahne önüne “Halkımızın başı sağolsun” pankartı asılırken, tüm pankartlarda siyah renk kullanılması dikkat çekti.Alanda yoğun önlemler5 km’lik alanın polis bariyerleri ile çevrildiği kutlamada 7 bin polis görev yapıyor. Son yıllarda sahne ile kutlama alanı arasına konulan tel örgü bu yıl da yer aldı. Yoğun önlemlerin alındığı alanda 6 arama noktası kuruldu. Alana gelenler iki kademeli aramanın ardından alana giriş yapıyor.Açılış konuşması ile program başlarken, alana gelişler devam ediyor.

türkiye

diyarbakır

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2023

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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diyarbakır, nevruz