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Diyarbakır’da Nevruz kutlaması başladı
Diyarbakır’da Nevruz kutlaması başladı
Diyarbakır’da her yıl yüzbinlerce kişinin katılımıyla yapılan Nevruz kutlamaları başladı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
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diyarbakır
nevruz
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HDP, DBP, DTK öncülüğünde merkez Bağlar İlçesi’nde yapılan kutlamada ilk kez HDP’nin kapatma davası nedeniyle seçimlere gireceği belirtilen Yeşil Sol Parti bayrakları da yer aldı. Yaşanan deprem nedeniyle sahne önüne “Halkımızın başı sağolsun” pankartı asılırken, tüm pankartlarda siyah renk kullanılması dikkat çekti.Alanda yoğun önlemler5 km’lik alanın polis bariyerleri ile çevrildiği kutlamada 7 bin polis görev yapıyor. Son yıllarda sahne ile kutlama alanı arasına konulan tel örgü bu yıl da yer aldı. Yoğun önlemlerin alındığı alanda 6 arama noktası kuruldu. Alana gelenler iki kademeli aramanın ardından alana giriş yapıyor.Açılış konuşması ile program başlarken, alana gelişler devam ediyor.
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Sertaç Kayar
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diyarbakır, nevruz
diyarbakır, nevruz

Diyarbakır’da Nevruz kutlaması başladı

12:05 21.03.2023
© Sputnik / Sertaç KayarDiyarbakır’da Nevruz kutlaması başladı
Diyarbakır’da Nevruz kutlaması başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Diyarbakır’da her yıl yüzbinlerce kişinin katılımıyla yapılan Nevruz kutlamaları başladı.
HDP, DBP, DTK öncülüğünde merkez Bağlar İlçesi’nde yapılan kutlamada ilk kez HDP’nin kapatma davası nedeniyle seçimlere gireceği belirtilen Yeşil Sol Parti bayrakları da yer aldı. Yaşanan deprem nedeniyle sahne önüne “Halkımızın başı sağolsun” pankartı asılırken, tüm pankartlarda siyah renk kullanılması dikkat çekti.

Alanda yoğun önlemler

5 km’lik alanın polis bariyerleri ile çevrildiği kutlamada 7 bin polis görev yapıyor.
Son yıllarda sahne ile kutlama alanı arasına konulan tel örgü bu yıl da yer aldı. Yoğun önlemlerin alındığı alanda 6 arama noktası kuruldu. Alana gelenler iki kademeli aramanın ardından alana giriş yapıyor.Açılış konuşması ile program başlarken, alana gelişler devam ediyor.
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