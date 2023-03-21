https://sputniknews.com.tr/20230321/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligi-19-20-mart-dezenformasyon-bultenini-yayimladi-1068582234.html

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 19-20 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 19-20 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce "19-20 Mart Dezenformasyon Bülteni" yayımlandı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T20:30+0300

2023-03-21T20:30+0300

2023-03-21T20:30+0300

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Bültende, "AFAD depremden 36 saat sonra TSK'dan yardım istedi, asker arama kurtarma çalışmalarına geç müdahale etti", "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adıyaman'da çocukları kaçıran 'beyaz araba' iddiasını doğruladı", "Meclis Genel Kurulu tutanaklarında Kürtçe, 'bilinmeyen dil' olarak yazılıyor", "Türkiye'de vergi konseyi olmadığına" yönelik iddialar ile "Togg fabrikasına gazeteciler götürülmüyor, üretim bantları gösterilmiyor" iddialarına yer verildi.Bazı basın yayın organlarında yer alan "AFAD depremden 36 saat sonra TSK'dan yardım istedi, asker arama kurtarma çalışmalarına geç müdahale etti" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilen bültende, depremin hemen ardından Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının askeri birliklerden rapor istediği aktarıldı. TSK'ya harekete geçmesi için talimatlar verildiği, saat 04.30'da TSK İnsani Yardım Tugayı'na hazırlık emri verildiği anlatılan bültende, Kahramanmaraş'taki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ile Islahiye'de bulunan 2'nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığının saat 04.30-04.35 arasında depremzedeleri kışla içerisindeki emniyetli bölgeye aldığı bildirildi.Bültende, saat 05.00'te Antakya'daki 2'nci Hudut Alay Komutanlığının bölgede arama kurtarma ve halka yardım faaliyetlerine başladığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, saat 05.10'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak ilk raporunu verdiği, Hatay'da bir yıkıntı altında 3 erin şehit olduğunu, kendisi ve komuta kademesinin Hatay'a gideceğini arz ettiği aktarıldı.Saat 05.45'te Malatya'daki 2'nci Ordu Komutanlığı personelinin depremzedelere yardım için kışladan dışarı çıkarıldığı ve arama kurtarma çalışmalarına destek sağladığı belirtilen bültende, saat 07.00'de 2 ambulans uçağın Ankara'da pist başı yaptığı, Doğu Akdeniz'deki 2 fırkateyn ve 2 helikoptere 07.30'da İskenderun Körfezi'ne hareket emri verildiği, saat 08.00'de de Kayseri'den 3 A400M uçağının Ankara, İzmir ve İstanbul'dan AFAD personeli ve malzemeleri almak üzere havalandığı ifade edildi.Depremden kendisi de etkilenen Antakya'daki 8'inci Komando Tugayının, 10.00'da arama kurtarma çalışmalarına başladığı bildirilen bültende, şu bilgiler paylaşıldı:İkinci depremAkar ve beraberindeki heyetin Hatay yolunda olduğu sırada Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin meydana geldiği belirtilen bültende, Bakan Akar'ın Hatay'a ulaşmalarını takiben hava ve kara kuvvetlerinin hem askeri birlikleri hem AFAD ekiplerini istenilen noktalara taşımak için yoğun çaba gösterdiğini açıkladığı aktarıldı.Kurulan "hava yardım koridoru"yla deprem bölgesine malzeme götüren uçakların dönüşte depremzedelerin bölgeden tahliyesine başladığı ifade edildi.Bültende, 6 Şubat'ta, 28 uçakla 134 sorti icra edilerek personel ve araç sevki sağlandığı, 7 Şubat'ta ise 29 uçakla 146 sorti gerçekleştirildiği anlatılarak, şunlara yer verildi:'Bakanlık böyle bir açıklama yapmadığını duyurdu'Bazı basın yayın organlarında yer alan "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adıyaman'da çocukları kaçıran 'beyaz araba' haberlerini doğruladı" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirtilen bültende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının böyle bir açıklama yapmadığını duyurduğu kaydedildi.Bültende, Bakanlık açıklamasında, deprem bölgesinde ailesi ve yakınlarına ulaşılamayan refakatsiz çocuklarla alakalı bilgilerin, son derece açık ve şeffaf bir şekilde düzenli olarak kamuoyu ile paylaşıldığının ifade edildiği aktarıldı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği "Meclis Genel Kurulu tutanaklarında Kürtçe, 'bilinmeyen dil' olarak yazılıyor" iddiasının doğru olmadığı kaydedilen bültende, şöyle denildi:"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, tutanaklar resmi dil Türkçe ile tutulmaktadır. Türkçe dışında bir cümle veya kelime kullanıldığında, tutanağın metnine yazılmamakta, bir dipnot işareti konularak 'Hatip Türkçe olmayan kelime veya kelimeler kullanmıştır' şeklinde dipnot yazılmaktadır. Ancak bu, Kürtçe için özel bir uygulama değildir. İngilizce, Arapça veya İspanyolca için de aynı durum geçerlidir."Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Nurdağı'nda 11 yaşındaki Belinay'ın 3 ablasının cansız bedenine ulaşıldı. Sağlıklı beslenemiyor, okula gidemiyor. Depremin üzerinden 1 ay geçmesine rağmen Keçikuyusu köyüne hala adım atan yok." iddialarının da gerçek dışı olduğu kaydedildi.Bazı gazetecilerin ulaştığı küçük Belinay ve ailesinin, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, "Çocuklarımızdan kimse ölmedi, yıkılan ev bizim evimiz değildi. Devletimizden çok razıyız." açıklamasında bulunduğu aktarılan bültende, gazetecilerin mikrofon uzattığı Belinay'ın, "Orada yazan her şey yalan. Benim ablam ölmedi. 8 yaşındayım, yaşımı bile doğru yazmamışlar. Sağlıksız beslendiğim de yalan. Okuyorum ben" ifadelerini kullandığı belirtildi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'de vergi konseyi olmadığına" dönük iddialarının da gerçek dışı olduğu ifade edilen bültende, "Vergi Konseyi, 1992 yılında kurulmuş ancak faaliyetleri kesintili ve kısa süreli olmuştur. 2003 yılında yeniden faaliyete geçen Konsey, 31 Temmuz 2004'te 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33/A maddesinde yapılan düzenlemeyle yasal statüye kavuşmuştur" denildi.Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Togg fabrikasına gazeteciler götürülmüyor, üretim bantları gösterilmiyor" iddialarının da doğru olmadığı belirtilen bültende, şunlar kaydedildi:

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