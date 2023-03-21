https://sputniknews.com.tr/20230321/cumhurbaskani-erdoganin-adaylik-basvurusu-bugun-saat-1500de-yskya-yapilacak-1068541841.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık başvurusu bugün saat 15:00'de YSK'ya yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık başvurusu bugün saat 15:00'de YSK'ya yapılacak
Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık başvurusunun bugün saat 15:00'de YSK'ya yapılacağı bildirildi. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T09:49+0300
2023-03-21T09:49+0300
2023-03-21T10:22+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı seçimi
yüksek seçim kurulu (ysk)
başvuru
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Adaylık dilekçesi, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve MHP Seçim İşleri Başkanı Feti Yıldız ve Grup Başkanvekilleri tarafından teslim edilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230320/erdogan-1630da-bahceli-ile-gorusecek-1068499943.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimi, yüksek seçim kurulu (ysk), başvuru
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimi, yüksek seçim kurulu (ysk), başvuru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık başvurusu bugün saat 15:00'de YSK'ya yapılacak
09:49 21.03.2023 (güncellendi: 10:22 21.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık başvurusunun bugün saat 15:00'de YSK'ya yapılacağı bildirildi.
Adaylık dilekçesi, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve MHP Seçim İşleri Başkanı Feti Yıldız ve Grup Başkanvekilleri tarafından teslim edilecek.