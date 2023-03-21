Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230321/cumhurbaskani-erdoganin-adaylik-basvurusu-bugun-saat-1500de-yskya-yapilacak-1068541841.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık başvurusu bugün saat 15:00'de YSK'ya yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık başvurusu bugün saat 15:00'de YSK'ya yapılacak
Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık başvurusunun bugün saat 15:00'de YSK'ya yapılacağı bildirildi. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T09:49+0300
2023-03-21T10:22+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı seçimi
yüksek seçim kurulu (ysk)
başvuru
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068360516_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_128346ecb40d92d0e7612ef8c271b2e6.jpg
Adaylık dilekçesi, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve MHP Seçim İşleri Başkanı Feti Yıldız ve Grup Başkanvekilleri tarafından teslim edilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230320/erdogan-1630da-bahceli-ile-gorusecek-1068499943.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068360516_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_0ba8e6aad89f624437f97bf91356a8ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimi, yüksek seçim kurulu (ysk), başvuru
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimi, yüksek seçim kurulu (ysk), başvuru

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık başvurusu bugün saat 15:00'de YSK'ya yapılacak

09:49 21.03.2023 (güncellendi: 10:22 21.03.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık başvurusunun bugün saat 15:00'de YSK'ya yapılacağı bildirildi.
Adaylık dilekçesi, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve MHP Seçim İşleri Başkanı Feti Yıldız ve Grup Başkanvekilleri tarafından teslim edilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
Dün, 13:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала