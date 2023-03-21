https://sputniknews.com.tr/20230321/cumhurbaskani-erdogan-israilli-mevkidasi-herzog-ile-telefonda-gorustu--1068558366.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ele alındı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T14:10+0300

2023-03-21T14:10+0300

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israil

dünya

isaac herzog

recep tayyip erdoğan

ramazan

batı şeria

kudüs

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam gerçekleşen görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ele alındı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede Ramazan tebriğinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Musevilerin Nisan ayında idrak edeceği Hamursuz Bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a teşekkür ederek, Türkiye-İsrail arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik kararlılığı muhafaza ettiklerini belirtti. Ramazan ayının yaklaşmakta olduğu bu günlerde Batı Şeria’da artan saldırı ve şiddet eylemlerinden derin kaygı duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa’nın tarihi statüsü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemli olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a sükûneti ve statükoyu muhafaza yönünde bugüne kadar sergilediği çabalar için teşekkür etti.

israil

batı şeria

kudüs

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israil, isaac herzog, recep tayyip erdoğan, ramazan, batı şeria, kudüs