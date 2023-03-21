https://sputniknews.com.tr/20230321/cumhurbaskani-erdogan-irak-basbakani-es-sudaniyi-resmi-torenle-karsiladi-1068574096.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı. İki lider, terörle... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T17:07+0300
2023-03-21T17:07+0300
2023-03-21T17:07+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
serbest bırakma
başbakan
muhammed şiya es-sudani
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı.Şiya es-Sudani'nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şiya es-Sudani'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.Erdoğan ve Şiya es-Sudani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı.Daha sonra Irak Başbakanı Şiya es-Sudani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.Türkiye ve Irak bayraklarının bulunduğu merdivende duran Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şiya es-Sudani gazetecilere poz verdi.Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Irak heyeti de katıldı.Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmelere geçildi.
https://sputniknews.com.tr/20230307/abd-savunma-bakani-irakta-1067925115.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, serbest bırakma, başbakan, muhammed şiya es-sudani
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, serbest bırakma, başbakan, muhammed şiya es-sudani
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı. İki lider, terörle mücadele, Irak’ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanlarındaki işbirliklerini ele alacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı.
Şiya es-Sudani'nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şiya es-Sudani'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.
Erdoğan ve Şiya es-Sudani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı.
Daha sonra Irak Başbakanı Şiya es-Sudani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
Türkiye ve Irak bayraklarının bulunduğu merdivende duran Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şiya es-Sudani gazetecilere poz verdi.
Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Irak heyeti de katıldı.
Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmelere geçildi.