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CHP'li belediye başkanları Kılıçdaroğlu başkanlığında Ankara'da toplanacak
CHP'li belediye başkanları Kılıçdaroğlu başkanlığında Ankara'da toplanacak
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partili tüm belediye başkanlarının 25 Mart Cumartesi günü, Genel Başkan Kemal... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T11:29+0300
2023-03-21T11:29+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
belediye
belediye başkanı
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CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Torun, partili belediye başkanlarının seçim çalışmalarında aktif şekilde yer alacağını belirtti.Torun, "Türkiye için bir dönüm noktası olan bu seçimlerde Millet İttifakı'nı iktidar, Genel Başkanımızı da Cumhurbaşkanı seçmek için gece gündüz çalışacağız." ifadesini kullandı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230321/barlas-14-mayista-erdogani-koruyamazsak-kuresel-gucun-yazdigi-evcilik-oyununda-oyuncak-oluruz-1068540874.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), belediye, belediye başkanı
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), belediye, belediye başkanı

CHP'li belediye başkanları Kılıçdaroğlu başkanlığında Ankara'da toplanacak

11:29 21.03.2023
© İHA Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa toplantısı öncesi CHP'li Belediye Başkanları ile görüştü.
 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa toplantısı öncesi CHP'li Belediye Başkanları ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© İHA
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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partili tüm belediye başkanlarının 25 Mart Cumartesi günü, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Ankara'da toplanacağını bildirdi.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Torun, partili belediye başkanlarının seçim çalışmalarında aktif şekilde yer alacağını belirtti.
Torun, "Türkiye için bir dönüm noktası olan bu seçimlerde Millet İttifakı'nı iktidar, Genel Başkanımızı da Cumhurbaşkanı seçmek için gece gündüz çalışacağız." ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları Toplantımızı, 25 Mart Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı adayımız, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında, Ankara'da Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde gerçekleştireceğiz. Toplantımızın tek gündemini 14 Mayıs seçimleri oluşturacak. Toplantıda, belediye başkanlarımız açısından da bir seçim startını vermiş olacağız. Belediye başkanlarımız da kampanya döneminde, hem kendi bölgelerinde hem de kendi illeri dışında aktif bir seçim çalışması yürütecek. Partimizin tüm kadroları ve tüm belediye başkanlarımızla ülkemizin her köşesinde vatandaşlarımızla buluşacağız. Türkiye için bir dönüm noktası olan bu seçimlerde Millet İttifakı'nı iktidar, Genel Başkanımızı da Cumhurbaşkanı seçmek için gece gündüz çalışacağız. İnanıyoruz ki 14 Mayıs'ta ülkemizde köklü bir siyasi değişimi sağlayacak, ülkemizi bu karanlıktan aydınlığa hep beraber taşıyacağız."
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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