https://sputniknews.com.tr/20230321/birlikte-oldugu-erkegin-evli-oldugunu-ogrenince-ayrilmak-istedi-darp-ve-cinsel-saldiriya-ugradi-1068540327.html

Birlikte olduğu erkeğin evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedi, darp ve cinsel saldırıya uğradı

Birlikte olduğu erkeğin evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedi, darp ve cinsel saldırıya uğradı

Ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş kadını Lara B., bir süre birlikte yaşadığı eski sevgilisi İbrahim B.'nin evli ve çocuk sahibi olduğunu... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T09:10+0300

2023-03-21T09:10+0300

2023-03-21T09:10+0300

türkiye

kadına yönelik şiddet

tecavüz

darp

türkiye

istanbul

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Ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş kadını Lara B., bir süre birlikte yaşadığı eski sevgilisinin evli ve çocuk sahibi olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. Olay 2 Mart 2023 tarihinde meydana geldi.Sabah'ta yer alan habere göre, Lara B., İbrahim B., isimli kişi ile sevgili olup birlikte yaşamaya başladı. Bu süre zarfında İbrahim B., kız arkadaşına boşanma aşamasında olduğunu söyledi.Lara B., sevgilisi hakkında yaptığı araştırma sonucunda İbrahim B.'nin halen evli olduğunu ve çocuğunun bulunduğunu öğrendi. İlişkisini sonlandıran ünlü iş kadınını ısrarla arayan İbrahim B., boşanacağını söyleyerek barışmak istedi.Olay günü Lara B.'nin ikametine gelen İbrahim B.., iddiaya göre genç kadının evine zorla girerek konuşup tekrar barışmak istedi. İbrahim B., eski kız arkadaşını ikna etmeye çalışsa da Lara B., barışma taraftarı olmadığını söyledi.Yine iddiaya göre aldığı cevap karşısında öfkelenen İbrahim B., masada bulunan şarap kadehini Lara B.'nin kafasına vurdu. Ardından telefonla yüzüne vurarak darp etmeye devam etti. Aldığı darbeler sonrası baygınlık geçiren genç kadın kendisini savunmaya çalıştı ancak engel olamadı.Lara B., baygın haldeyken eski sevgilisi İbrahim B., genç kadına tecavüz etti. Yarı baygın haldeki genç kadın müdahale etmeye çalışsa da öfkeli adama engel olamadı.'Seni sokakta öldürtmem bir dakikamı almaz' diye tehdit ettiİddialar arasında İbrahim B.'nin Lara B.'ye, 'Seni sokakta öldürtmem bir dakikamı almaz, bana bulaşırsan senin adını çocuk pornocusuna çıkarırım. Seni bitiririm, hapisten korkmuyorum' diye tehditler savurduğu belirtildi.Yaşadığı olayın ardından savcılığa başvuran mağdur kadın İbrahim B., hakkında suç duyurusunda bulundu.Hayatından endişe ettiğini ve sokağa bile çıkamadığını söyleyen Lara B., saldırganın cezalandırılmasını talep etti. Şikâyet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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kadına yönelik şiddet, tecavüz, darp, türkiye, istanbul