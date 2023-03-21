https://sputniknews.com.tr/20230321/binalardaki-eklenti-riskine-dikkat-cati-katindaki-su-depolari-risk-tasiyor-1068549966.html

Binalardaki ‘eklenti’ riskine dikkat: 'Çatı katındaki su depoları risk taşıyor'

Binalardaki ‘eklenti’ riskine dikkat: 'Çatı katındaki su depoları risk taşıyor'

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, mimari projede olmamasına rağmen binaların çatı katına... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T12:08+0300

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yaşam

deprem

bina

konut

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İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, binaların dış cephelerindeki tehlikelere karşı vatandaşları uyardı. Prof. Dr. Kozanoğlu, binaya sonradan eklenen su deposu, anten ya da klima ünitelerinin depremin yanı sıra rüzgarda bile düşerek ölüm ve yaralanmalara neden olabileceğini vurguladı.'Hesaplamadan etkileniyor'Özellikle binaların çatı katına yerleştirilen su depolarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kozanoğlu, “Öncelikle şunu anlamalıyız; binaya sonradan yapılacak eklemelerin mutlaka mimari projede daha önceden belirlenmesi gerekir. Siz, binanın üzerine su deposu eklenebilecek şekilde mimari projeyi oluşturursanız, mühendis de buna göre bir statik hesaplama yapar. Yani bina, muhtemel bir deprem anında su deposunu da taşıyacak güçte yapılmış olur. Biz ne yapıyoruz? Hiçbir statik hesapta yer almamasına, planlanmamasına rağmen kafamıza göre su deposunu binaya yerleştiriyoruz. Su deposunu da özellikle daha kolay yapılması ve ekonomik olması için çatı katına koyuyoruz. 10 dairelik apartmanda, herkes için birer tonluk su deposu yapılsa, binaya eklenen yük 10 ton demektir. Peki, bina yapılırken çatıdaki bu yük hesaplandı mı? Cevap maalesef hayır. İşte tam da bu aşamada sorun başlıyor demektir” ifadelerini kullandı.'Çatıyı değil zemini seçin'Prof. Dr. Kozanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Binadaki klima üniteleri ve antenlerin de kontrol edilmesi gerektiğini aktaran Prof. Dr. Kozanoğlu, “Deprem anında birçok klima ünitesinin, bina yıkılmasa bile yere düştüğünü gördük. Bu üniteler, dübel ya da palyatif bazı aparatlarla tutturuluyor. Zaman içinde bu eklentiler aşınıyor, paslanıyor. Ufak bir depremde bile düşerek büyük risk oluşturuyor. Antenler için de aynı durum söz konusu. Klima ya da antenler, mutlaka işinin ehli kişiler tarafından takılmalı ve düzenli olarak bunların kontrolü yapılmalı” diye konuştu.

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