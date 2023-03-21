https://sputniknews.com.tr/20230321/biden-washington-dcnin-ozerkligiyle-ilgili-tartismalara-neden-olan-yasa-tasarisini-onayladi-1068537502.html

Biden, Washington DC'nin özerkliğiyle ilgili tartışmalara neden olan yasa tasarısını onayladı

Biden, Washington DC'nin özerkliğiyle ilgili tartışmalara neden olan yasa tasarısını onayladı

ABD Başkanı Joe Biden, Washington DC Kent Konseyi'nin ceza kanununda değişiklik yapmasını engelleyen yasa tasarısını onayladı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T05:15+0300

2023-03-21T05:15+0300

2023-03-21T05:15+0300

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yasa tasarısı

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Geçen haftalarda Kongre'nin iki kanadındaki milletvekillerinin, Washington DC Konseyinden geçen ve başkentin ceza kanununu revize eden yasa tasarısındaki değişiklikleri reddeden oylamanın ardından, Biden da söz konusu tasarıyı imzaladı.Washington DC Konseyi, Kasım 2022'de, başkentin ceza kanununu revize eden, araba kaçırma gibi şiddet içeren bazı suçlar için mevcut cezaları azaltacak yeni düzenlemeler getiren yasa tasarını kabul etmişti. Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın veto ettiği tasarıyı Konsey, yeniden oylayarak kabul etmiş ve belediye başkanının vetosunu aşmıştı.Washington DC'nin 'özerk yönetimini' ve kendi kararlarını veren bir eyalet olmasını savunan Başkan Joe Biden'ın söz konusu tasarıyı veto edebileceği konuşuluyordu.Ancak Biden, "DC'nin eyalet olmasını ve özerkliğini destekliyorum. Ancak DC Konseyinin, Belediye Başkanı'nın itirazına rağmen öne sürdüğü, araba kaçırma cezalarının düşürülmesi gibi bazı değişiklikleri desteklemiyorum. Senato, DC Konseyinin kararını bozmak isterse, bunu imzalayacağım" ifadelerini kullanarak tasarıyı veto etmeyeceğini bildirmişti.Ülkenin kurucusu George Washington'ın adının verildiği Washington DC kenti özel bir statüye sahip. Demokratların çoğunlukta olduğu, 712 bin nüfuslu kentin eyalet statüsü kazanma mücadelesi yıllardır Amerikan kamuoyunun gündemini meşgul ediyor.Tartışmalar, Biden'ın yasayı geçirmesiyle yeniden gündem oldu.

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