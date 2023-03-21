https://sputniknews.com.tr/20230321/biden-imzaladi-koronavirusun-kokenine-iliskin-bazi-bilgilerin-gizliligi-kaldirilacak-1068534532.html

Biden imzaladı: Koronavirüsün kökenine ilişkin bazı bilgilerin gizliliği kaldırılacak

Biden imzaladı: Koronavirüsün kökenine ilişkin bazı bilgilerin gizliliği kaldırılacak

ABD Başkanı Joe Biden, ABD hükümetinin 'koronavirüsün kökenlerine ilişkin' bazı bilgilerin gizliliğini kaldıracak yasayı imzaladı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T01:23+0300

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koronavirüs

abd

koronavirüs

kovid-19

joe biden

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden'ın ABD hükümetinin koronavirüs salgınının kökenlerine ilişkin değerlendirmesine ilişkin 'bazı bilgilerin gizliliğini kaldırmasını gerektiren' yasayı imzaladığı belirtildi. FBI da dahil olmak üzere bazı ABD istihbarat teşkilatları, virüsün büyük olasılıkla Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan geldiğini iddia ediyordu. Diğer ajanslar ise bunun yerine Wuhan'daki bir pazara işaret ettiler. DNI'nin, yasa tasarısının yürürlüğe girmesinden sonraki 90 gün içinde ilgili bilgilerin gizliliğini kaldırması gerekiyor. Biden ise, konuyla ilgili açıklamasında "Kongre'nin 2019 koronavirüsün kaynağı hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi yayınlama hedefini paylaşıyorum. Bu mevzuatı uygularken, yönetimim, ulusal güvenliğe zarar verecek bilgilerin ifşasına karşı koruma sağlamak için anayasal yetkimle tutarlı bir biçimd bu bilgilerin gizliliğini kaldıracak ve mümkün olduğunca fazlasını paylaşacak" ifadelerini kullandı.

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