https://sputniknews.com.tr/20230321/biden-imzaladi-koronavirusun-kokenine-iliskin-bazi-bilgilerin-gizliligi-kaldirilacak-1068534532.html
Biden imzaladı: Koronavirüsün kökenine ilişkin bazı bilgilerin gizliliği kaldırılacak
Biden imzaladı: Koronavirüsün kökenine ilişkin bazı bilgilerin gizliliği kaldırılacak
ABD Başkanı Joe Biden, ABD hükümetinin 'koronavirüsün kökenlerine ilişkin' bazı bilgilerin gizliliğini kaldıracak yasayı imzaladı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T01:23+0300
2023-03-21T01:23+0300
2023-03-21T01:23+0300
koronavirüs
abd
koronavirüs
kovid-19
joe biden
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden'ın ABD hükümetinin koronavirüs salgınının kökenlerine ilişkin değerlendirmesine ilişkin 'bazı bilgilerin gizliliğini kaldırmasını gerektiren' yasayı imzaladığı belirtildi. FBI da dahil olmak üzere bazı ABD istihbarat teşkilatları, virüsün büyük olasılıkla Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan geldiğini iddia ediyordu. Diğer ajanslar ise bunun yerine Wuhan'daki bir pazara işaret ettiler. DNI'nin, yasa tasarısının yürürlüğe girmesinden sonraki 90 gün içinde ilgili bilgilerin gizliliğini kaldırması gerekiyor. Biden ise, konuyla ilgili açıklamasında "Kongre'nin 2019 koronavirüsün kaynağı hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi yayınlama hedefini paylaşıyorum. Bu mevzuatı uygularken, yönetimim, ulusal güvenliğe zarar verecek bilgilerin ifşasına karşı koruma sağlamak için anayasal yetkimle tutarlı bir biçimd bu bilgilerin gizliliğini kaldıracak ve mümkün olduğunca fazlasını paylaşacak" ifadelerini kullandı.
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abd, koronavirüs, kovid-19, joe biden
abd, koronavirüs, kovid-19, joe biden
Biden imzaladı: Koronavirüsün kökenine ilişkin bazı bilgilerin gizliliği kaldırılacak
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ABD Başkanı Joe Biden, ABD hükümetinin 'koronavirüsün kökenlerine ilişkin' bazı bilgilerin gizliliğini kaldıracak yasayı imzaladı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden'ın ABD hükümetinin koronavirüs salgınının kökenlerine ilişkin değerlendirmesine ilişkin 'bazı bilgilerin gizliliğini kaldırmasını gerektiren' yasayı imzaladığı belirtildi.
FBI da dahil olmak üzere bazı ABD istihbarat teşkilatları, virüsün büyük olasılıkla Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan geldiğini iddia ediyordu. Diğer ajanslar ise bunun yerine Wuhan'daki bir pazara işaret ettiler.
DNI'nin, yasa tasarısının yürürlüğe girmesinden sonraki 90 gün içinde ilgili bilgilerin gizliliğini kaldırması gerekiyor.
Biden ise, konuyla ilgili açıklamasında "Kongre'nin 2019 koronavirüsün kaynağı hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi yayınlama hedefini paylaşıyorum. Bu mevzuatı uygularken, yönetimim, ulusal güvenliğe zarar verecek bilgilerin ifşasına karşı koruma sağlamak için anayasal yetkimle tutarlı bir biçimd bu bilgilerin gizliliğini kaldıracak ve mümkün olduğunca fazlasını paylaşacak" ifadelerini kullandı.