BEDAŞ: Ramazan'da 16.00 ile 09.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılmayacak

"Sahada ve operasyon merkezinde görevli çalışanlarımız 7 gün 24 saat esaslı olarak yük akışlarını izleyip kesintilere en kısa sürede müdahale ederken düzenli bakım çalışmaları ile yaşanabilecek olası kesintilerin de önüne geçiliyor. Ramazan ayı boyunca da mevcut saha ve operasyon merkezi çalışma düzenimiz üç vardiya düzeninde gerçekleştirilecek. Her resmi tatilde olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da planlı çalışmalara ara verilecek olup, bayramın sona ermesi ile birlikte çalışmalarımıza devam edilecek. İstanbul Avrupa Yakası'nda yer alan 15 İşletme Müdürlüğü ve 23 Arıza Onarım Bakım (AOB) biriminin yer aldığı lokasyonlarda konuşlanan saha ekiplerimiz, meydana gelen kesintilere en kısa sürede müdahale ederek abonelerimizin Ramazan boyunca ve bayramda enerji ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamamasına destek verecek."