https://sputniknews.com.tr/20230321/bedas-ramazanda-1600-ile-0900-saatleri-arasinda-planli-kesinti-yapilmayacak-1068548404.html
BEDAŞ: Ramazan'da 16.00 ile 09.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılmayacak
BEDAŞ: Ramazan'da 16.00 ile 09.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılmayacak
Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ), Ramazan ayı boyunca iftar ve sahurda tüketicilerin enerji sıkıntısı yaşamaması için önleyici tedbirlere ağırlık... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T11:37+0300
2023-03-21T11:37+0300
2023-03-21T11:37+0300
yaşam
türkiye
ramazan
elektrik
bedaş
elektrik kesintisi
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, BEDAŞ, bu yıl 23 Mart Perşembe günü başlayacak olan Ramazan'da tüketicilerin enerji sıkıntısı yaşamaması için çalışmalarında düzenlemeye gitti.Bu kapsamda şirket, acil müdahale gerektiren durumlar hariç olmak üzere planlı çalışmaları gündüz saatlerinde gerçekleştirecek. Bu arada Ramazan'da gün içinde yapılması zaruri olan planlı çalışmalarda da sürenin minimum düzeyde tutulmasına gayret edilecek.Ayrıca şirket, arife günü ile birlikte 20-23 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı'nda da yine planlı bakım ve onarım çalışmasına gitmeyecek.İstanbul Avrupa Yakası'nda 5,3 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti verirken en büyük önceliğin yüksek müşteri memnuniyeti olduğunun belirtildiği açıklamada , şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230316/bedas-duyurdu-istanbulun-bircok-ilcesinde-yarin-elektrikler-kesilecek-1068353760.html
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türkiye, ramazan, elektrik, bedaş, elektrik kesintisi
türkiye, ramazan, elektrik, bedaş, elektrik kesintisi
BEDAŞ: Ramazan'da 16.00 ile 09.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılmayacak
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ), Ramazan ayı boyunca iftar ve sahurda tüketicilerin enerji sıkıntısı yaşamaması için önleyici tedbirlere ağırlık vererek,16.00 ile 09.00 saatleri arasında planlı çalışmalarını iptal edecek.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, BEDAŞ, bu yıl 23 Mart Perşembe günü başlayacak olan Ramazan'da tüketicilerin enerji sıkıntısı yaşamaması için çalışmalarında düzenlemeye gitti.
Bu kapsamda şirket, acil müdahale gerektiren durumlar hariç olmak üzere planlı çalışmaları gündüz saatlerinde gerçekleştirecek. Bu arada Ramazan'da gün içinde yapılması zaruri olan planlı çalışmalarda da sürenin minimum düzeyde tutulmasına gayret edilecek.
Ayrıca şirket, arife günü ile birlikte 20-23 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı'nda da yine planlı bakım ve onarım çalışmasına gitmeyecek.
İstanbul Avrupa Yakası'nda 5,3 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti verirken en büyük önceliğin yüksek müşteri memnuniyeti olduğunun belirtildiği açıklamada , şunlar kaydedildi:
"Sahada ve operasyon merkezinde görevli çalışanlarımız 7 gün 24 saat esaslı olarak yük akışlarını izleyip kesintilere en kısa sürede müdahale ederken düzenli bakım çalışmaları ile yaşanabilecek olası kesintilerin de önüne geçiliyor. Ramazan ayı boyunca da mevcut saha ve operasyon merkezi çalışma düzenimiz üç vardiya düzeninde gerçekleştirilecek. Her resmi tatilde olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da planlı çalışmalara ara verilecek olup, bayramın sona ermesi ile birlikte çalışmalarımıza devam edilecek. İstanbul Avrupa Yakası'nda yer alan 15 İşletme Müdürlüğü ve 23 Arıza Onarım Bakım (AOB) biriminin yer aldığı lokasyonlarda konuşlanan saha ekiplerimiz, meydana gelen kesintilere en kısa sürede müdahale ederek abonelerimizin Ramazan boyunca ve bayramda enerji ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamamasına destek verecek."