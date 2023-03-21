https://sputniknews.com.tr/20230321/barlas-14-mayista-erdogani-koruyamazsak-kuresel-gucun-yazdigi-evcilik-oyununda-oyuncak-oluruz-1068540874.html

Barlas: 14 Mayıs'ta Erdoğan'ı koruyamazsak küresel gücün yazdığı evcilik oyununda oyuncak oluruz

Barlas: 14 Mayıs'ta Erdoğan'ı koruyamazsak küresel gücün yazdığı evcilik oyununda oyuncak oluruz

Mehmet Barlas, Millet İttifakı'na yönelik, "7'li koalisyon masası denilen bu çocuk tiyatrosu, Türkiye'nin bütünlüğüne yönelmiş bir tehdittir. Eğer 14 Mayıs'ta... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T09:35+0300

2023-03-21T09:35+0300

2023-03-21T09:35+0300

politika

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Altılı Masa'nın tavrını eleştirdi ve "Masa bir kez daha devrilmekten son anda kurtuldu. Ama seçmene, "7'li masa bu işi çocuk oyununa çevirdi" mesajı ikinci kez gitmiş oldu" diye yazdı.Muhalefetin tek amacının "seçimi kazanıp, Türkiye'nin anahtarını Batı ittifakına teslim etmek" olduğunu iddia eden Barlas bugün kaleme aldığı yazısında "Muhalefetin ne düşündüğünü biliyor musunuz? Bilemezsiniz, çünkü kendileri de bilmiyor. Bunların tek amacı var: "Seçimi kazanıp Türkiye'nin anahtarını Batı ittifakına teslim etmek." 7'li koalisyon masası denilen bu çocuk tiyatrosu, Türkiye'nin bütünlüğüne yönelmiş bir tehdittir. Eğer 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koruyamazsak hepimiz senaryosunu küresel güçlerin yazdığı bu evcilik oyununda oyuncak oluruz. Eğer 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koruyamazsak hepimiz senaryosunu küresel güçlerin yazdığı bu evcilik oyununda oyuncak oluruz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230320/kilicdaroglu-birlesecegiz-ve-kazanacagiz-ama-kime-karsi-1068529014.html

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türkiye, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan