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https://sputniknews.com.tr/20230321/barlas-14-mayista-erdogani-koruyamazsak-kuresel-gucun-yazdigi-evcilik-oyununda-oyuncak-oluruz-1068540874.html
Barlas: 14 Mayıs'ta Erdoğan'ı koruyamazsak küresel gücün yazdığı evcilik oyununda oyuncak oluruz
Barlas: 14 Mayıs'ta Erdoğan'ı koruyamazsak küresel gücün yazdığı evcilik oyununda oyuncak oluruz
Mehmet Barlas, Millet İttifakı'na yönelik, "7'li koalisyon masası denilen bu çocuk tiyatrosu, Türkiye'nin bütünlüğüne yönelmiş bir tehdittir. Eğer 14 Mayıs'ta... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T09:35+0300
2023-03-21T09:35+0300
politika
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kemal kılıçdaroğlu
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Altılı Masa'nın tavrını eleştirdi ve "Masa bir kez daha devrilmekten son anda kurtuldu. Ama seçmene, "7'li masa bu işi çocuk oyununa çevirdi" mesajı ikinci kez gitmiş oldu" diye yazdı.Muhalefetin tek amacının "seçimi kazanıp, Türkiye'nin anahtarını Batı ittifakına teslim etmek" olduğunu iddia eden Barlas bugün kaleme aldığı yazısında "Muhalefetin ne düşündüğünü biliyor musunuz? Bilemezsiniz, çünkü kendileri de bilmiyor. Bunların tek amacı var: "Seçimi kazanıp Türkiye'nin anahtarını Batı ittifakına teslim etmek." 7'li koalisyon masası denilen bu çocuk tiyatrosu, Türkiye'nin bütünlüğüne yönelmiş bir tehdittir. Eğer 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koruyamazsak hepimiz senaryosunu küresel güçlerin yazdığı bu evcilik oyununda oyuncak oluruz. Eğer 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koruyamazsak hepimiz senaryosunu küresel güçlerin yazdığı bu evcilik oyununda oyuncak oluruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230320/kilicdaroglu-birlesecegiz-ve-kazanacagiz-ama-kime-karsi-1068529014.html
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türkiye, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan
türkiye, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan

Barlas: 14 Mayıs'ta Erdoğan'ı koruyamazsak küresel gücün yazdığı evcilik oyununda oyuncak oluruz

09:35 21.03.2023
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© Fotoğraf : YouTube
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Mehmet Barlas, Millet İttifakı'na yönelik, "7'li koalisyon masası denilen bu çocuk tiyatrosu, Türkiye'nin bütünlüğüne yönelmiş bir tehdittir. Eğer 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koruyamazsak hepimiz senaryosunu küresel güçlerin yazdığı bu evcilik oyununda oyuncak oluruz" dedi.
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Altılı Masa'nın tavrını eleştirdi ve "Masa bir kez daha devrilmekten son anda kurtuldu. Ama seçmene, "7'li masa bu işi çocuk oyununa çevirdi" mesajı ikinci kez gitmiş oldu" diye yazdı.
Muhalefetin tek amacının "seçimi kazanıp, Türkiye'nin anahtarını Batı ittifakına teslim etmek" olduğunu iddia eden Barlas bugün kaleme aldığı yazısında "Muhalefetin ne düşündüğünü biliyor musunuz? Bilemezsiniz, çünkü kendileri de bilmiyor. Bunların tek amacı var: "Seçimi kazanıp Türkiye'nin anahtarını Batı ittifakına teslim etmek." 7'li koalisyon masası denilen bu çocuk tiyatrosu, Türkiye'nin bütünlüğüne yönelmiş bir tehdittir. Eğer 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koruyamazsak hepimiz senaryosunu küresel güçlerin yazdığı bu evcilik oyununda oyuncak oluruz. Eğer 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koruyamazsak hepimiz senaryosunu küresel güçlerin yazdığı bu evcilik oyununda oyuncak oluruz" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
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