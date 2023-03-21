https://sputniknews.com.tr/20230321/barlas-14-mayista-erdogani-koruyamazsak-kuresel-gucun-yazdigi-evcilik-oyununda-oyuncak-oluruz-1068540874.html
Barlas: 14 Mayıs'ta Erdoğan'ı koruyamazsak küresel gücün yazdığı evcilik oyununda oyuncak oluruz
Barlas: 14 Mayıs'ta Erdoğan'ı koruyamazsak küresel gücün yazdığı evcilik oyununda oyuncak oluruz
Mehmet Barlas, Millet İttifakı'na yönelik, "7'li koalisyon masası denilen bu çocuk tiyatrosu, Türkiye'nin bütünlüğüne yönelmiş bir tehdittir. Eğer 14 Mayıs'ta... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T09:35+0300
2023-03-21T09:35+0300
2023-03-21T09:35+0300
politika
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/1d/1044383053_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d5390dfe1ab01df5be673ee80608d8e3.jpg
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Altılı Masa'nın tavrını eleştirdi ve "Masa bir kez daha devrilmekten son anda kurtuldu. Ama seçmene, "7'li masa bu işi çocuk oyununa çevirdi" mesajı ikinci kez gitmiş oldu" diye yazdı.Muhalefetin tek amacının "seçimi kazanıp, Türkiye'nin anahtarını Batı ittifakına teslim etmek" olduğunu iddia eden Barlas bugün kaleme aldığı yazısında "Muhalefetin ne düşündüğünü biliyor musunuz? Bilemezsiniz, çünkü kendileri de bilmiyor. Bunların tek amacı var: "Seçimi kazanıp Türkiye'nin anahtarını Batı ittifakına teslim etmek." 7'li koalisyon masası denilen bu çocuk tiyatrosu, Türkiye'nin bütünlüğüne yönelmiş bir tehdittir. Eğer 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koruyamazsak hepimiz senaryosunu küresel güçlerin yazdığı bu evcilik oyununda oyuncak oluruz. Eğer 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koruyamazsak hepimiz senaryosunu küresel güçlerin yazdığı bu evcilik oyununda oyuncak oluruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230320/kilicdaroglu-birlesecegiz-ve-kazanacagiz-ama-kime-karsi-1068529014.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/1d/1044383053_191:0:1391:900_1920x0_80_0_0_f482f0e8768e6960e8d5dff04699f7e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan
türkiye, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan
Barlas: 14 Mayıs'ta Erdoğan'ı koruyamazsak küresel gücün yazdığı evcilik oyununda oyuncak oluruz
Abone ol
Mehmet Barlas, Millet İttifakı'na yönelik, "7'li koalisyon masası denilen bu çocuk tiyatrosu, Türkiye'nin bütünlüğüne yönelmiş bir tehdittir. Eğer 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koruyamazsak hepimiz senaryosunu küresel güçlerin yazdığı bu evcilik oyununda oyuncak oluruz" dedi.
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Altılı Masa'nın tavrını eleştirdi ve "Masa bir kez daha devrilmekten son anda kurtuldu. Ama seçmene, "7'li masa bu işi çocuk oyununa çevirdi" mesajı ikinci kez gitmiş oldu" diye yazdı.
Muhalefetin tek amacının "seçimi kazanıp, Türkiye'nin anahtarını Batı ittifakına teslim etmek
" olduğunu iddia eden Barlas bugün kaleme aldığı yazısında
"Muhalefetin ne düşündüğünü biliyor musunuz? Bilemezsiniz, çünkü kendileri de bilmiyor. Bunların tek amacı var: "Seçimi kazanıp Türkiye'nin anahtarını Batı ittifakına teslim etmek." 7'li koalisyon masası denilen bu çocuk tiyatrosu, Türkiye'nin bütünlüğüne yönelmiş bir tehdittir. Eğer 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koruyamazsak hepimiz senaryosunu küresel güçlerin yazdığı bu evcilik oyununda oyuncak oluruz. Eğer 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koruyamazsak hepimiz senaryosunu küresel güçlerin yazdığı bu evcilik oyununda oyuncak oluruz
" ifadelerini kullandı.