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https://sputniknews.com.tr/20230321/banka-iflaslariyla-hareketlenen-altin-icin-panik-satisi-uyarisi-dususler-korkutmasin-1068567163.html
Banka iflaslarıyla hareketlenen altın için panik satışı uyarısı: 'Düşüşler korkutmasın'
Banka iflaslarıyla hareketlenen altın için panik satışı uyarısı: 'Düşüşler korkutmasın'
Ons fiyatı ile son 1 yılın rekor seviyesinin gören altın hakkında konuşan kuyumcu Öztürk, muhtemel bir düşüşle gerçekleşebilecek panik satışlara karşı... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T16:01+0300
2023-03-21T16:02+0300
ekonomi
altın
abd
iflas
yükseliş
panik
banka
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Sürekli olarak düşen ve yükselen fiyatlarıyla gündeme gelen altın, haftaya rekorla başladı. Ons fiyatının 2 bin doların üzerine çıkmasıyla son 1 yılın rekorunu kıran altın, vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor. Geçen hafta ABD’de bulunan 2 ayrı bankanın iflas etmesinin de etki gösterdiği altında yukarı ivmenin devam etmesi beklenirken, seçime kalan 2 aylık süreçte sakin bir grafik öngörülüyor. Eskişehir’de kuyumcu olan Emre Öztürk ise vatandaşın oluşabilecek düşüşlere karşı panik satışına yönelmemesi gerektiğini belirterek, “Düşüş kısa süreli olur ve altın tekrar toparlanarak yükselişe geçecektir” dedi.'Geri çekilmeler yaşayabiliriz'Kuyumcu Emre Öztürk, Rekor seviyeye kadar çıkan altın fiyatlarının zaman zaman düşebileceğini fakat tekrar yükseleceğini belirterek tedbirli şekilde altın almaları konusunda uyardı:‘Önümüzdeki 2 aylık dönemde fiyatlar bu şekilde stabil kalabilir’Ülkemizde yapılacak olan genel seçime kadar olan 2 aylık süreçte altın fiyatlarının stabil kalabileceğini, yıl sonunda ise yükseliş beklendiğini belirten Öztürk, “Altının uzun vadedeki duruşunu hâlâ değiştirmedik. Özellikle doların yılsonu beklentisinin 23-24 TL olması sebebiyle altındaki tepki de hızlı bir şekilde artacaktır. Yaklaşık olarak ons fiyatını 2 bin 500 dolar seviyelerinde görme ihtimalimiz bile olacaktır. Önümüzdeki 2 aylık dönemde fiyatlar bu şekilde stabil kalabilir, çünkü biz tepkiyi şu anda aldık altında. Bu rakamlarda biraz geri çekilme biraz da geri yükselmelerle beraber dalgalı şekilde bu seviyeyi koruyacağını düşünüyoruz. Çeyrek altın şu anda 2 bin 20 TL seviyelerine ulaşmış durumda. Bu yüzden altındaki yükseliş biraz daha devam edecektir” diye konuştu.‘Altında yaşanan düşüşler korkutmasın’Vatandaşların televizyonlarda gördükleri haberlerin ardından yapacakları altın alışverişi konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini belirten Emre Öztürk, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230320/istanbuldan-sonra-2-siradaydi-kahramanmarasta-altin-uretimi-durdu-kuyumcular-yardim-bekliyor-1068484204.html
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altın, abd, iflas, yükseliş, panik, banka
altın, abd, iflas, yükseliş, panik, banka

Banka iflaslarıyla hareketlenen altın için panik satışı uyarısı: 'Düşüşler korkutmasın'

16:01 21.03.2023 (güncellendi: 16:02 21.03.2023)
© İHAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© İHA
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Ons fiyatı ile son 1 yılın rekor seviyesinin gören altın hakkında konuşan kuyumcu Öztürk, muhtemel bir düşüşle gerçekleşebilecek panik satışlara karşı vatandaşları uyarırken, “Yükseliş hâlâ devam edecektir, ama tabii ki kısa kısa dalgalanmalar yaşayacağız” dedi.
Sürekli olarak düşen ve yükselen fiyatlarıyla gündeme gelen altın, haftaya rekorla başladı. Ons fiyatının 2 bin doların üzerine çıkmasıyla son 1 yılın rekorunu kıran altın, vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor. Geçen hafta ABD’de bulunan 2 ayrı bankanın iflas etmesinin de etki gösterdiği altında yukarı ivmenin devam etmesi beklenirken, seçime kalan 2 aylık süreçte sakin bir grafik öngörülüyor. Eskişehir’de kuyumcu olan Emre Öztürk ise vatandaşın oluşabilecek düşüşlere karşı panik satışına yönelmemesi gerektiğini belirterek, “Düşüş kısa süreli olur ve altın tekrar toparlanarak yükselişe geçecektir” dedi.

'Geri çekilmeler yaşayabiliriz'

Kuyumcu Emre Öztürk, Rekor seviyeye kadar çıkan altın fiyatlarının zaman zaman düşebileceğini fakat tekrar yükseleceğini belirterek tedbirli şekilde altın almaları konusunda uyardı:
“Özellikle geçen haftaki dalgalanmalardan sonra piyasadaki hızlı tepkilerle ve açıklanan verilerle beraber altın hızlı bir şekilde yükseliş gösterdi. Merkez Bankası’nın açıklamaları da biraz daha umut verdi ve vatandaşlar altına daha fazla altına yüklenmeye başladı. Bu yüklenmeyle beraber de altın tabi ki kendi yerini hızlı bir şekilde yükselterek yukarıya taşıdı. Altındaki yükseliş hâlâ devam edecektir muhakkak, çünkü hem piyasaların belirsizliği hem de seçim havası insanlarda biraz daha tedirginlik oluşturarak daha sağlam kalemlere yani altına yönlendirmeye çalışıyor. Geçen haftalarda altının yükseleceğini söylemiştik ve bu şu anda yaşadığımız bir durum. Yükseliş hâlâ devam edecektir ama tabi ki kısa kısa dalgalanmalar yaşayacağız. Şu anda rekora koştu belki ama 1-2 geri çekilmeler yaşayabiliriz. Ama bu altının çok fazla geri çekileceği ve düşeceği anlamına gelmeyecek. O yüzden yatırımcılara, biraz daha hareketlerini kısarak ve daha sağlam ilerleyerek altın almalarını tavsiye ediyoruz.”

‘Önümüzdeki 2 aylık dönemde fiyatlar bu şekilde stabil kalabilir’

Ülkemizde yapılacak olan genel seçime kadar olan 2 aylık süreçte altın fiyatlarının stabil kalabileceğini, yıl sonunda ise yükseliş beklendiğini belirten Öztürk, “Altının uzun vadedeki duruşunu hâlâ değiştirmedik. Özellikle doların yılsonu beklentisinin 23-24 TL olması sebebiyle altındaki tepki de hızlı bir şekilde artacaktır. Yaklaşık olarak ons fiyatını 2 bin 500 dolar seviyelerinde görme ihtimalimiz bile olacaktır. Önümüzdeki 2 aylık dönemde fiyatlar bu şekilde stabil kalabilir, çünkü biz tepkiyi şu anda aldık altında. Bu rakamlarda biraz geri çekilme biraz da geri yükselmelerle beraber dalgalı şekilde bu seviyeyi koruyacağını düşünüyoruz. Çeyrek altın şu anda 2 bin 20 TL seviyelerine ulaşmış durumda. Bu yüzden altındaki yükseliş biraz daha devam edecektir” diye konuştu.

‘Altında yaşanan düşüşler korkutmasın’

Vatandaşların televizyonlarda gördükleri haberlerin ardından yapacakları altın alışverişi konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini belirten Emre Öztürk, şu ifadeleri kullandı:
“Müşterilerimizin en çok yanıldığı konu şu, televizyonda gördükleri haberle ertesi gün altın almaya çalışıyorlar, ancak fiyatlar hızlı bir şekilde değişmiş olabiliyor. Bu panik alımı ve panik satımı mecburen gerçekleşiyor. Haberi ertesi gün görüyorlar ve ‘altın yükselmiş’ diyerek almaya başlıyorlar. Bu alımla beraber de aslında biraz daha fazla tepki verip yükselişini devam ettirebiliyor ama sonraki günlerde hafif bir düşüş gözlemleyebiliyoruz. Bu düşüşte de korkmamalarını tavsiye ediyoruz. Düşüş kısa süreli olur ve altın tekrar toparlanarak yükselişe geçecektir.”
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