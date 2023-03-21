https://sputniknews.com.tr/20230321/banka-iflaslariyla-hareketlenen-altin-icin-panik-satisi-uyarisi-dususler-korkutmasin-1068567163.html

Banka iflaslarıyla hareketlenen altın için panik satışı uyarısı: 'Düşüşler korkutmasın'

Banka iflaslarıyla hareketlenen altın için panik satışı uyarısı: 'Düşüşler korkutmasın'

Ons fiyatı ile son 1 yılın rekor seviyesinin gören altın hakkında konuşan kuyumcu Öztürk, muhtemel bir düşüşle gerçekleşebilecek panik satışlara karşı... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T16:01+0300

2023-03-21T16:01+0300

2023-03-21T16:02+0300

ekonomi

altın

abd

iflas

yükseliş

panik

banka

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Sürekli olarak düşen ve yükselen fiyatlarıyla gündeme gelen altın, haftaya rekorla başladı. Ons fiyatının 2 bin doların üzerine çıkmasıyla son 1 yılın rekorunu kıran altın, vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor. Geçen hafta ABD’de bulunan 2 ayrı bankanın iflas etmesinin de etki gösterdiği altında yukarı ivmenin devam etmesi beklenirken, seçime kalan 2 aylık süreçte sakin bir grafik öngörülüyor. Eskişehir’de kuyumcu olan Emre Öztürk ise vatandaşın oluşabilecek düşüşlere karşı panik satışına yönelmemesi gerektiğini belirterek, “Düşüş kısa süreli olur ve altın tekrar toparlanarak yükselişe geçecektir” dedi.'Geri çekilmeler yaşayabiliriz'Kuyumcu Emre Öztürk, Rekor seviyeye kadar çıkan altın fiyatlarının zaman zaman düşebileceğini fakat tekrar yükseleceğini belirterek tedbirli şekilde altın almaları konusunda uyardı:‘Önümüzdeki 2 aylık dönemde fiyatlar bu şekilde stabil kalabilir’Ülkemizde yapılacak olan genel seçime kadar olan 2 aylık süreçte altın fiyatlarının stabil kalabileceğini, yıl sonunda ise yükseliş beklendiğini belirten Öztürk, “Altının uzun vadedeki duruşunu hâlâ değiştirmedik. Özellikle doların yılsonu beklentisinin 23-24 TL olması sebebiyle altındaki tepki de hızlı bir şekilde artacaktır. Yaklaşık olarak ons fiyatını 2 bin 500 dolar seviyelerinde görme ihtimalimiz bile olacaktır. Önümüzdeki 2 aylık dönemde fiyatlar bu şekilde stabil kalabilir, çünkü biz tepkiyi şu anda aldık altında. Bu rakamlarda biraz geri çekilme biraz da geri yükselmelerle beraber dalgalı şekilde bu seviyeyi koruyacağını düşünüyoruz. Çeyrek altın şu anda 2 bin 20 TL seviyelerine ulaşmış durumda. Bu yüzden altındaki yükseliş biraz daha devam edecektir” diye konuştu.‘Altında yaşanan düşüşler korkutmasın’Vatandaşların televizyonlarda gördükleri haberlerin ardından yapacakları altın alışverişi konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini belirten Emre Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230320/istanbuldan-sonra-2-siradaydi-kahramanmarasta-altin-uretimi-durdu-kuyumcular-yardim-bekliyor-1068484204.html

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altın, abd, iflas, yükseliş, panik, banka