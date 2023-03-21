https://sputniknews.com.tr/20230321/balikcilik-ve-su-urunleri-sektorunun-sorunlariyla-ilgili-arastirma-komisyonu-kurulacak-1068536275.html

Balıkçılık ve su ürünleri sektörünün sorunlarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulacak

Balıkçılık ve su ürünleri sektörünün sorunlarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulacak

Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T02:26+0300

2023-03-21T02:26+0300

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dünya

balıkçılık

su

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Karara göre, balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98., İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açıldı.Araştırmayı yapacak komisyon 21 üyeden oluşacak, komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde komisyon Ankara dışında çalışabilecek.

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2023

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Sputnik Türkiye

balıkçılık, su