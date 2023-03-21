https://sputniknews.com.tr/20230321/balikcilik-ve-su-urunleri-sektorunun-sorunlariyla-ilgili-arastirma-komisyonu-kurulacak-1068536275.html
Balıkçılık ve su ürünleri sektörünün sorunlarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulacak
Balıkçılık ve su ürünleri sektörünün sorunlarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulacak
Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T02:26+0300
2023-03-21T02:26+0300
2023-03-21T02:28+0300
dünya
balıkçılık
su
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Karara göre, balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98., İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açıldı.Araştırmayı yapacak komisyon 21 üyeden oluşacak, komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde komisyon Ankara dışında çalışabilecek.
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balıkçılık, su
Balıkçılık ve su ürünleri sektörünün sorunlarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulacak
02:26 21.03.2023 (güncellendi: 02:28 21.03.2023) Abone ol
Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98., İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açıldı.
Araştırmayı yapacak komisyon 21 üyeden oluşacak, komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde komisyon Ankara dışında çalışabilecek.