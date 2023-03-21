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https://sputniknews.com.tr/20230321/bakan-koca-duyurdu-42-bin-500-personel-alimi-yapilacak-1068540518.html
Bakan Koca duyurdu: 42 bin 500 personel alımı yapılacak
Bakan Koca duyurdu: 42 bin 500 personel alımı yapılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 personel alımı yapacaklarını açıkladı. KPSS ile 6 bin 69 hemşire, bin 530 ebe, bin 494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T09:14+0300
2023-03-21T09:32+0300
türkiye
sağlık bakanı
sağlık bakanlığı
fahrettin koca
personel
personel alımı
istihdam
sağlık çalışanı
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Sağlık Bakanlığı bünyesine 42 bin 500 personel alımı yapılacak.Sağlık Bakanı Koca, 42 bin 500 yeni personel istihdamı için alım süreçlerinin başlatıldığını açıkladı.
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sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, fahrettin koca, personel, personel alımı, istihdam, sağlık çalışanı
sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, fahrettin koca, personel, personel alımı, istihdam, sağlık çalışanı

Bakan Koca duyurdu: 42 bin 500 personel alımı yapılacak

09:14 21.03.2023 (güncellendi: 09:32 21.03.2023)
© AASağlık çalışanı
Sağlık çalışanı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 personel alımı yapacaklarını açıkladı. KPSS ile 6 bin 69 hemşire, bin 530 ebe, bin 494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21 bin 709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10 bin 900 sürekli işçi istihdam edilecek.
Sağlık Bakanlığı bünyesine 42 bin 500 personel alımı yapılacak.
Sağlık Bakanı Koca, 42 bin 500 yeni personel istihdamı için alım süreçlerinin başlatıldığını açıkladı.
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