https://sputniknews.com.tr/20230321/bakan-donmez-depremzedelerin-elektrikte-313-milyar-dogalgazda-953-milyon-lira-faturasi-silindi-1068563476.html

Bakan Dönmez: Depremzedelerin elektrikte 3.13 milyar, doğalgazda 953 milyon lira faturası silindi

Bakan Dönmez: Depremzedelerin elektrikte 3.13 milyar, doğalgazda 953 milyon lira faturası silindi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, depremzedelerin elektrikte 3,13 milyar lira, doğal gazda 953 milyon lira olmak üzere doğrudan destek tutarı... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T15:06+0300

2023-03-21T15:06+0300

2023-03-21T15:06+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

fatih dönmez

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

doğalgaz

deprem

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Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde evi veya işyeri yıkılan, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı vatandaşların depremden önceki ödenmemiş tüm elektrik ve doğalgaz faturaları silindiğini duyurdu.Bakan Dönmez, açıklamasına şöyle devam etti:Bakan Dönmez, Haziran’dan itibaren tanzim edilecek faturaların faiz uygulanmadan 6 eşit taksite bölüneceğini belirterek, “Hem deprem bölgesinde hem de deprem bölgesi dışında yaşayan vatandaşlarımıza her türlü desteğimiz sürecek. Birlik, beraberlik ve dayanışmayla yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230321/depremde-zarar-goren-bazi-illerdeki-elektrik-ve-dogal-gaz-borclari-ertelenecek-1068537620.html

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türkiye, fatih dönmez, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, doğalgaz, deprem