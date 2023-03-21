https://sputniknews.com.tr/20230321/bahceli-chp-ile-hdpnin-ertelenmis-bulusmasini-nevruz-gunu-gerceklestirmesi-talihsizlik-resmidir-1068553698.html
Bahçeli: CHP ile HDP'nin ertelenmiş buluşmasını Nevruz Günü gerçekleştirmesi talihsizlik resmidir
Bahçeli: CHP ile HDP'nin ertelenmiş buluşmasını Nevruz Günü gerçekleştirmesi talihsizlik resmidir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP ile HDP'nin ertelenmiş buluşmasını Nevruz Günü gerçekleştirmesi hem bir talihsizlik hem de kimin kimlerle emel ve hedef... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T13:02+0300
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2023-03-21T13:02+0300
politika
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hdp
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Bahçeli, 21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, CHP-HDP görüşmesine tepki gösterdi.Nevruz'a dair mesajlar da veren Bahçeli, "Bölücülerin, gayri milli çevrelerin, millete şaşı bakan çarpık zihniyetlerin, terörizme yakasını kaptırmış lekeli mihrakların değil, Türk'ün ezeli bayramı, Türk milletinin ebedi bayram günüdür" dedi. Bahçeli, "Nevruz'u şer ve şiddet dolu amaçlarına malzeme yapmaya teşebbüs edenlerin zulme sözcülük, zillete gözcülük yapan odaklar olduğunu" ifadelerini kullandı.Bahçeli, şunları kaydetti:"CHP ile HDP'nin ertelenmiş buluşmasını Nevruz Günü gerçekleştirmesi ise hem bir talihsizlik hem de kimin kimlerle emel ve hedef birliği içinde olduğunun üzeri karalanmış çirkin resmidir. Baharımızı kışa dönüştürmek için yan yana gelenler, 14 Mayıs'ta milli iradenin ihtişamıyla tasfiye ve telin edileceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti'ni çekiçle örs arasına sıkıştırmaya çalışanlar, hayal kırıklığına uğrayacaklardır."
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devlet bahçeli, chp, hdp
Bahçeli: CHP ile HDP'nin ertelenmiş buluşmasını Nevruz Günü gerçekleştirmesi talihsizlik resmidir
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP ile HDP'nin ertelenmiş buluşmasını Nevruz Günü gerçekleştirmesi hem bir talihsizlik hem de kimin kimlerle emel ve hedef birliği içinde olduğunun üzeri karalanmış çirkin resmidir" dedi.
Bahçeli, 21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, CHP-HDP görüşmesine tepki gösterdi.
Nevruz'a dair mesajlar da veren Bahçeli, "Bölücülerin, gayri milli çevrelerin, millete şaşı bakan çarpık zihniyetlerin, terörizme yakasını kaptırmış lekeli mihrakların değil, Türk'ün ezeli bayramı, Türk milletinin ebedi bayram günüdür" dedi. Bahçeli, "Nevruz'u şer ve şiddet dolu amaçlarına malzeme yapmaya teşebbüs edenlerin zulme sözcülük, zillete gözcülük yapan odaklar olduğunu" ifadelerini kullandı.
Bahçeli, şunları kaydetti:
"CHP ile HDP'nin ertelenmiş buluşmasını Nevruz Günü gerçekleştirmesi ise hem bir talihsizlik hem de kimin kimlerle emel ve hedef birliği içinde olduğunun üzeri karalanmış çirkin resmidir. Baharımızı kışa dönüştürmek için yan yana gelenler, 14 Mayıs'ta milli iradenin ihtişamıyla tasfiye ve telin edileceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti'ni çekiçle örs arasına sıkıştırmaya çalışanlar, hayal kırıklığına uğrayacaklardır."