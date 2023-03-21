https://sputniknews.com.tr/20230321/askerlik-islemleri-e-devlette-1068546274.html

Askerlik işlemleri e-Devlet'te

Askerlik işlemleri e-Devlet'te

Milli Savunma Bakanlığı, askerlikle ilgili iş ve işlemlerin dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilmesini sağlayan 'Askerliğim' bütünleşik hizmetinin... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T10:50+0300

2023-03-21T10:50+0300

2023-03-21T10:50+0300

yaşam

türkiye

askerlik

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanlığı, askerlik ile ilgili duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askerliğim' bütünleşik hizmeti e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden hizmete sunulmuştur. Vatandaşlarımız e-Devlet portalında 'Askerliğim' sekmesine giriş yaptığında, ilgili bölüme otomatik olarak yönlendirilecektir. Bu kapsamda, askerlik çağı, yoklama, celp ve sevk, muvazzaflık ve yedeklik dönemlerini içeren tüm işlemlere kolaylıkla erişebilecektir. Söz konusu hizmet ile askerlik çağına gelmiş gençlerimizden terhis olmuş vatandaşlarımıza kadar tüm süreci kapsayan askerlikle ilgili iş ve işlemler dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilecektir" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230118/2023-bedelli-askerlik-yerleri-aciklandi-1065863172.html

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türkiye, askerlik, milli savunma bakanlığı (msb)