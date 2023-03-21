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Askerlik işlemleri e-Devlet'te
Askerlik işlemleri e-Devlet'te
Milli Savunma Bakanlığı, askerlikle ilgili iş ve işlemlerin dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilmesini sağlayan 'Askerliğim' bütünleşik hizmetinin... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T10:50+0300
2023-03-21T10:50+0300
yaşam
türkiye
askerlik
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı, askerlik ile ilgili duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askerliğim' bütünleşik hizmeti e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden hizmete sunulmuştur. Vatandaşlarımız e-Devlet portalında 'Askerliğim' sekmesine giriş yaptığında, ilgili bölüme otomatik olarak yönlendirilecektir. Bu kapsamda, askerlik çağı, yoklama, celp ve sevk, muvazzaflık ve yedeklik dönemlerini içeren tüm işlemlere kolaylıkla erişebilecektir. Söz konusu hizmet ile askerlik çağına gelmiş gençlerimizden terhis olmuş vatandaşlarımıza kadar tüm süreci kapsayan askerlikle ilgili iş ve işlemler dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilecektir" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230118/2023-bedelli-askerlik-yerleri-aciklandi-1065863172.html
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türkiye, askerlik, milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye, askerlik, milli savunma bakanlığı (msb)

Askerlik işlemleri e-Devlet'te

10:50 21.03.2023
© AA / Murat Kaynak / Bedelli askerlik
Bedelli askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© AA / Murat Kaynak /
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Milli Savunma Bakanlığı, askerlikle ilgili iş ve işlemlerin dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilmesini sağlayan 'Askerliğim' bütünleşik hizmetinin, e-Devlet'ten hizmete sunulduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, askerlik ile ilgili duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askerliğim' bütünleşik hizmeti e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden hizmete sunulmuştur. Vatandaşlarımız e-Devlet portalında 'Askerliğim' sekmesine giriş yaptığında, ilgili bölüme otomatik olarak yönlendirilecektir. Bu kapsamda, askerlik çağı, yoklama, celp ve sevk, muvazzaflık ve yedeklik dönemlerini içeren tüm işlemlere kolaylıkla erişebilecektir. Söz konusu hizmet ile askerlik çağına gelmiş gençlerimizden terhis olmuş vatandaşlarımıza kadar tüm süreci kapsayan askerlikle ilgili iş ve işlemler dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilecektir" denildi.
Bedelli askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
TÜRKİYE
2023 bedelli askerlik yerleri açıklandı
18 Ocak, 10:04
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