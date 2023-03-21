https://sputniknews.com.tr/20230321/alman-medyasi-kiev-lugansk-ve-zaporojye-yonunde-taarruza-hazirlaniyor-1068567663.html

Alman medyası: Kiev Lugansk ve Zaporojye yönünde taarruza hazırlanıyor

Alman medyası: Kiev Lugansk ve Zaporojye yönünde taarruza hazırlanıyor

Alman Bild gazetesi, Kiev’in başlıca istikameti Lugansk ve Zaporojye bölgesinin olacağı bir taarruza hazırlandığını, Ukrayna ordusunun amacının Rusya'nın Kırım... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T16:04+0300

2023-03-21T16:04+0300

2023-03-21T16:04+0300

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zaporojye

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Gazetenin adını açıklamadığı bir NATO bürokratına dayandırdığı habere göre Kiev, Rusya'nın Kırım ile kara iletişimini kesmek amacıyla Lugansk ve Zaporojye bölgesi yönünde taarruza hazırlanıyor.NATO yetkilisinin söz konusu bilgileri Bild’in yanı sıra diğer yabancı gazetecilere aktardığına dikkat çekilen haberde, bürokratın Ukrayna’nın karşı taarruza geçeceği tahmin edilen yerlerle ilgili ayrıntıları aktardığı, ancak ‘güvenlik gerekçeleri ile çok dikkatli olmak zorunda kaldığı’ kaydedildi.Rusya’nın ‘haklı olarak’ Ukrayna'nın ana taarruzunun ‘Lugansk ve Zaporojye bölgelerinde’ gerçekleşeceğine inandığını dile getiren yetkili, saldırının amacının ‘Kırım’a giden kara köprüsünü yıkmak’ olduğunu vurguladı.Habere göre NATO yetkilisi, şu anda Batı’nın Kiev'e tedarik ettiği silahların mayıs gibi yakın bir zamanda Rus ordusunun püskürtülmesi için kullanılacağından emin.Haberde ayrıca şu anda NATO ve diğer Batılı ülkelerin, Ukrayna'ya bu saldırıda kullanılacak yaklaşık 500 tank ve zırhlı personel taşıyıcı tedarik ettiği ifade edildi.Daha önce Politico gazetesi, ABD’nin Kiev’in taarruzunun mayısa kadar başlamasını beklediğini bildirmişti.Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde 160’tan fazla Ukraynalı asker öldürüldüÖte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyon ile ilgili güncel bilgileri paylaştı.Konaşenkov, Donetsk yönünde Rus Güney Askeri Grubu birimlerinin hava ve topçu destekli aktif eylemleri sonucunda Ukraynalı 160 asker, 3 zırhlı muharebe aracı, 4 otomobil ve bir D-20 obüsünün imha edildiğini açıkladı.Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde operasyonel taktik ve hava birimleri ile Doğu Askeri Grubu topçu birimlerinin saldırıları sonucunda, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Ugledar ve Novomihaylkovka ile Zaporojye bölgesindeki Preobrajenska yerleşimlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ağır kayıplar verdirildiğini belirten Konaşenkov, bu bölgelerde Ukraynalı 30’dan fazla asker, 2 kamyonet ve bir D-30 obüsünün imha edildiğini söyledi.Krasnıy Liman yönünde Merkez Askeri Grubunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) Nevskoye ve DHC’deki Yampalovka ve Grigorovka yerleşimlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerine topçu ateşi ve ağır ateş makinesi sistemleriyle ağır kayba uğrattığına vurgu yapan Konaşenkov, Rus birliklerinin bu yönde Ukraynalı 95 asker, 2 zırhlı muharebe aracı, bir D-20 ve bir D-30 obüsünün imha edildiğini kaydetti.Kupyansk yönünde Batı Askeri Grubu birimlerinin Harkov bölgesindeki Dvureçnaya ve Timkovka ile LHC’deki Novoselovskoye ve Stelmahovka yerleşimlerindeki topçu destekli aktif eylemleri sonucunda, Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatına ağır kayıplar verdirildini dile getiren Rus komutan, bu yönde Ukraynalı 80’den fazla asker, 3 zırhlı muharebe aracı ve bir D-20 obüsünün imha edildiği bilgisini paylaştı.Herson yönünde Rus birliklerinin 40’tan fazla Ukraynalı asker, 3 otomobil, 2 Akatsiya kundağı motorlu obüs ve ABD yapımı bir M777 topçu sistemini imha ettiğini anlatan Konaşenkov, Rus savaş uçaklarının Ukrayna’ya ait bir Su-25 saldırı uçağını düşürdüğünü ifade etti.Konaşenkov ayrıva, Rus hava savunma sistemlerinin gün içinde Ukrayna’ya ait 31 insansız hava aracını düşürdüğü ve HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden ateşlenen 3 füzeyi önlediği bilgisini verdi.

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