https://sputniknews.com.tr/20230321/ak-partinin-istanbuldaki-secim-koordinasyon-merkezi-yonetimleri-belirlendi-1068577451.html
AK Parti'nin İstanbul'daki Seçim Koordinasyon Merkezi yönetimleri belirlendi
AK Parti'nin İstanbul'daki Seçim Koordinasyon Merkezi yönetimleri belirlendi
AK Parti İstanbul Teşkilatında seçim sürecinde görev yapacak Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) yönetimleri belirlendi. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T18:25+0300
2023-03-21T18:25+0300
2023-03-21T18:25+0300
2023 türkiye seçimleri
ak parti
seçim
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Partinin İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından belirlenen il ve ilçe SKM yönetimleri faaliyete başladı.İl SKM Başkanlığına Ömer Faruk Kalaycı atandı.SKM programları kapsamında mahalle, sokak ve evlerde çalışma yapılacak. Vatandaşlara, AK Parti iktidarında Türkiye'nin kazanımları ve 5 yıllık görev süresi kapsamında yapılması planlanan projeler, yatırımlar başta olmak üzere "Türkiye Yüzyılı Vizyonu" hakkında bilgilendirmede bulunulacak.Milletvekili adayların belirlenmesiyle birlikte SKM programları kapsamında esnaf, pazar yerleri, taksi ve minibüs durakları, ofis çalışanları, kahvehaneler, kuryeler ve siteler ziyaret edilecek. Millet bahçeleri, alışveriş merkezleri, teknokent-teknopark, organize sanayi bölgeleri, cami cemaati buluşmaları gerçekleştirilecek.Sivil toplum kuruluşları, hayvansever dernekleri, okul aile birliği yönetimleriyle bir araya gelinecek. Üniversite öğrencileri ve ilk kez oy kullanacak vatandaşlar başta olmak üzere genç seçmenlere yönelik çalışma yapılacak.Açıklamaya göre, AK Parti İstanbul İl SKM yönetim şeması şu şekilde oluştu:SKM Başkanı: Ömer Faruk KalaycıSKM Başkanvekili: Maliki Ejder BaturSKM Başkan Yardımcısı: Rabia İlhanSKM Başkan Yardımcısı: Muhammed Cem Çekerek1. Bölge SKM Başkanı: Gıyaseddin Gergin2. Bölge SKM Başkanı: Ahmet Kaan3. Bölge SKM Başkanı: Mehmed Emin ÖzkayaProgram Tanıtım ve İzleme Sorumlusu: Fatih CoşarHukuk ve Eğitim İşleri Sorumlusu: Şengül KarslıMali İşler Sorumlusu: Fahri ŞahinSekretarya ve Bilgi İşlem Sorumlusu: Zehra ŞenerBirlik Çalışma Kurulu Sorumlusu: Seçkin Turan
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ak parti, seçim
AK Parti'nin İstanbul'daki Seçim Koordinasyon Merkezi yönetimleri belirlendi
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AK Parti İstanbul Teşkilatında seçim sürecinde görev yapacak Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) yönetimleri belirlendi.
Partinin İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından belirlenen il ve ilçe SKM yönetimleri faaliyete başladı.
İl SKM Başkanlığına Ömer Faruk Kalaycı atandı.
SKM programları kapsamında mahalle, sokak ve evlerde çalışma yapılacak. Vatandaşlara, AK Parti iktidarında Türkiye'nin kazanımları ve 5 yıllık görev süresi kapsamında yapılması planlanan projeler, yatırımlar başta olmak üzere "Türkiye Yüzyılı Vizyonu" hakkında bilgilendirmede bulunulacak.
Milletvekili adayların belirlenmesiyle birlikte SKM programları kapsamında esnaf, pazar yerleri, taksi ve minibüs durakları, ofis çalışanları, kahvehaneler, kuryeler ve siteler ziyaret edilecek. Millet bahçeleri, alışveriş merkezleri, teknokent-teknopark, organize sanayi bölgeleri, cami cemaati buluşmaları gerçekleştirilecek.
Sivil toplum kuruluşları, hayvansever dernekleri, okul aile birliği yönetimleriyle bir araya gelinecek. Üniversite öğrencileri ve ilk kez oy kullanacak vatandaşlar başta olmak üzere genç seçmenlere yönelik çalışma yapılacak.
Açıklamaya göre, AK Parti İstanbul İl SKM yönetim şeması şu şekilde oluştu:
SKM Başkanı: Ömer Faruk Kalaycı
SKM Başkanvekili: Maliki Ejder Batur
SKM Başkan Yardımcısı: Rabia İlhan
SKM Başkan Yardımcısı: Muhammed Cem Çekerek
1. Bölge SKM Başkanı: Gıyaseddin Gergin
2. Bölge SKM Başkanı: Ahmet Kaan
3. Bölge SKM Başkanı: Mehmed Emin Özkaya
Program Tanıtım ve İzleme Sorumlusu: Fatih Coşar
Hukuk ve Eğitim İşleri Sorumlusu: Şengül Karslı
Mali İşler Sorumlusu: Fahri Şahin
Sekretarya ve Bilgi İşlem Sorumlusu: Zehra Şener
Birlik Çalışma Kurulu Sorumlusu: Seçkin Turan