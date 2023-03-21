Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230321/afad-baskanlik-binasinda-yangin-dosyalarin-bulundugu-buroda-cikan-yangin-kisa-surede-sonduruldu-1068543558.html
AFAD Başkanlık binasında 'dosyaların bulunduğu büroda' yangın: Soruşturma başlatıldı
AFAD Başkanlık binasında 'dosyaların bulunduğu büroda' yangın: Soruşturma başlatıldı
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T10:10+0300
2023-03-21T10:21+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
yangın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/0a/1048790931_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_5eb4aab0c9826494382d332e0af22c29.jpg
AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230312/afad-raporu-istanbulun-en-riskli-ilceleri-1068150153.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/0a/1048790931_62:0:579:388_1920x0_80_0_0_233b60d7245bc074bdb0d67a3211961c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), yangın
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), yangın

AFAD Başkanlık binasında 'dosyaların bulunduğu büroda' yangın: Soruşturma başlatıldı

10:10 21.03.2023 (güncellendi: 10:21 21.03.2023)
© DHAAFAD
AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© DHA
Abone olTelegram
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıktığını açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün saat 05.00 sıralarında Başkanlığımızın tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıkmış, yangın tüpleri ve yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürülmüştür."
Kentsel dönüşüm - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
TÜRKİYE
AFAD raporu: İstanbul’un en riskli ilçeleri hangileri?
12 Mart, 14:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала