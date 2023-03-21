https://sputniknews.com.tr/20230321/afad-baskanlik-binasinda-yangin-dosyalarin-bulundugu-buroda-cikan-yangin-kisa-surede-sonduruldu-1068543558.html
AFAD Başkanlık binasında 'dosyaların bulunduğu büroda' yangın: Soruşturma başlatıldı
AFAD Başkanlık binasında 'dosyaların bulunduğu büroda' yangın: Soruşturma başlatıldı
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T10:10+0300
2023-03-21T10:10+0300
2023-03-21T10:21+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
yangın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/0a/1048790931_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_5eb4aab0c9826494382d332e0af22c29.jpg
AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230312/afad-raporu-istanbulun-en-riskli-ilceleri-1068150153.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/0a/1048790931_62:0:579:388_1920x0_80_0_0_233b60d7245bc074bdb0d67a3211961c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), yangın
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), yangın
AFAD Başkanlık binasında 'dosyaların bulunduğu büroda' yangın: Soruşturma başlatıldı
10:10 21.03.2023 (güncellendi: 10:21 21.03.2023) Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıktığını açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün saat 05.00 sıralarında Başkanlığımızın tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıkmış, yangın tüpleri ve yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürülmüştür."