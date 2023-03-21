https://sputniknews.com.tr/20230321/adebayor-futbolu-biraktigini-acikladi-1068556886.html

Adebayor futbolu bıraktı

Adebayor futbolu bıraktı

Togolu forvet Adebayor, 39 yaşında profesyonel kariyerini noktaladığını duyurdu. 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T13:41+0300

2023-03-21T13:41+0300

2023-03-21T13:46+0300

emmanuel adebayor

medipol başakşehir

spor

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Türkiye'de Medipol Başakşehir ve Kayserispor formaları da giyen Togolu yıldız futbolcu Emmanuel Adebayor sosyal medya hesabından, profesyonel kariyerini noktaladığını açıkladı.Adebayor, "Profesyonel bir sporcu olarak kariyerim tepeden tırnağa inanılmaz bir yolculuktu. Her adımda yanımda oldukları için beni destekleyenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Türk futbolseverlerin Medipol Başakşehir ile Kayserispor'da izleme fırsatı bulduğu Togolu golcü; Real Madrid, Arsenal, Manchester City, Tottenham ve Monaco gibi önemli kulüplerin kadrosunda yer aldı.Adebayor, Togo Milli Takımı'yla çıktığı 66 maçta 29 kez rakip fileleri havalandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20200423/adebayordan-elestirilere-yanit-bagis-yapmiyorum-1041894461.html

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emmanuel adebayor, medipol başakşehir