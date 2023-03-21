https://sputniknews.com.tr/20230321/adebayor-futbolu-biraktigini-acikladi-1068556886.html
Adebayor futbolu bıraktı
Adebayor futbolu bıraktı
Togolu forvet Adebayor, 39 yaşında profesyonel kariyerini noktaladığını duyurdu. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T13:41+0300
2023-03-21T13:41+0300
2023-03-21T13:46+0300
emmanuel adebayor
medipol başakşehir
spor
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Türkiye'de Medipol Başakşehir ve Kayserispor formaları da giyen Togolu yıldız futbolcu Emmanuel Adebayor sosyal medya hesabından, profesyonel kariyerini noktaladığını açıkladı.Adebayor, "Profesyonel bir sporcu olarak kariyerim tepeden tırnağa inanılmaz bir yolculuktu. Her adımda yanımda oldukları için beni destekleyenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Türk futbolseverlerin Medipol Başakşehir ile Kayserispor'da izleme fırsatı bulduğu Togolu golcü; Real Madrid, Arsenal, Manchester City, Tottenham ve Monaco gibi önemli kulüplerin kadrosunda yer aldı.Adebayor, Togo Milli Takımı'yla çıktığı 66 maçta 29 kez rakip fileleri havalandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20200423/adebayordan-elestirilere-yanit-bagis-yapmiyorum-1041894461.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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emmanuel adebayor, medipol başakşehir
emmanuel adebayor, medipol başakşehir
Adebayor futbolu bıraktı
13:41 21.03.2023 (güncellendi: 13:46 21.03.2023) Abone ol
Togolu forvet Adebayor, 39 yaşında profesyonel kariyerini noktaladığını duyurdu.
Türkiye'de Medipol Başakşehir ve Kayserispor formaları da giyen Togolu yıldız futbolcu Emmanuel Adebayor sosyal medya hesabından, profesyonel kariyerini noktaladığını açıkladı.
Adebayor, "Profesyonel bir sporcu olarak kariyerim tepeden tırnağa inanılmaz bir yolculuktu. Her adımda yanımda oldukları için beni destekleyenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Türk futbolseverlerin Medipol Başakşehir ile Kayserispor'da izleme fırsatı bulduğu Togolu golcü; Real Madrid, Arsenal, Manchester City, Tottenham ve Monaco gibi önemli kulüplerin kadrosunda yer aldı.
Adebayor, Togo Milli Takımı'yla çıktığı 66 maçta 29 kez rakip fileleri havalandırdı.