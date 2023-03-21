https://sputniknews.com.tr/20230321/abd-ukraynaya-patriot-sevkiyati-icin-hizlandirilmis-zaman-cizelgesini-surdurecegiz-1068585622.html
ABD: Ukrayna'ya Patriot sevkiyatı için 'hızlandırılmış zaman çizelgesini' sürdüreceğiz
ABD: Ukrayna'ya Patriot sevkiyatı için 'hızlandırılmış zaman çizelgesini' sürdüreceğiz
Pentagon sözcüsü Pat Ryder, ABD'nin Patriot hava ve füze savunma sistemini Ukrayna'ya teslim etmek için 'hızlandırılmış zaman çizelgesini' sürdüreceğini... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T22:44+0300
2023-03-21T22:44+0300
2023-03-21T22:44+0300
dünya
abd
patriot
ukrayna
pat ryder
pentagon
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Basın toplantısında konuşan Ryder, "Patriot'ları hızlandırılmış bir zaman çizelgesiyle ulaştırabileceğimizden emin olduğumuzu söylemek dışında teslimat tarihine girmeyeceğim" açıklamasında bulundu.Ryder'ın açıklaması, medyanın yeni tankları Ukrayna'ya daha hızlı ulaştırmak için inşa etmek yerine mevcut M1A1 Abrams tank gövdelerini yenilemeyi hedeflediğini bildirmesinin ardından geldi.Altmış beş Ukrayna askeri, ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Fort Sill üssünde Patriot sisteminin nasıl çalıştırılacağı konusunda eğitim alıyor. Askerlerin, ABD'deki eğitimlerini tamamladıktan sonra Avrupa'da Patriot sistemini kullanma hazırlıklarına devam etmeleri bekleniyor.
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abd, patriot, ukrayna, pat ryder, pentagon
abd, patriot, ukrayna, pat ryder, pentagon
ABD: Ukrayna'ya Patriot sevkiyatı için 'hızlandırılmış zaman çizelgesini' sürdüreceğiz
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Pentagon sözcüsü Pat Ryder, ABD'nin Patriot hava ve füze savunma sistemini Ukrayna'ya teslim etmek için 'hızlandırılmış zaman çizelgesini' sürdüreceğini açıkladı.
Basın toplantısında konuşan Ryder, "Patriot'ları hızlandırılmış bir zaman çizelgesiyle ulaştırabileceğimizden emin olduğumuzu söylemek dışında teslimat tarihine girmeyeceğim" açıklamasında bulundu.
Ryder'ın açıklaması, medyanın yeni tankları Ukrayna'ya daha hızlı ulaştırmak için inşa etmek yerine mevcut M1A1 Abrams tank gövdelerini yenilemeyi hedeflediğini bildirmesinin ardından geldi.
Altmış beş Ukrayna askeri, ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Fort Sill üssünde Patriot sisteminin nasıl çalıştırılacağı konusunda eğitim alıyor. Askerlerin, ABD'deki eğitimlerini tamamladıktan sonra Avrupa'da Patriot sistemini kullanma hazırlıklarına devam etmeleri bekleniyor.