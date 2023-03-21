Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230321/abarti-egzozlu-arac-kullanan-surucuye-bircok-suctan-toplam-24-bin-335-lira-ceza-1068573455.html
Abartı egzozlu araç kullanan sürücüye birçok suçtan toplam 24 bin 335 lira ceza
Abartı egzozlu araç kullanan sürücüye birçok suçtan toplam 24 bin 335 lira ceza
Ordu'nun Altınordu ilçesinde abartı egzozla çevreyi rahatsız eden araç sürücüne 24 bin 335 lira idari para cezası uygulandı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T16:57+0300
2023-03-21T16:57+0300
yaşam
egzoz
ceza
türkiye
ordu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104199/93/1041999328_0:0:2844:1600_1920x0_80_0_0_db8fef3a347cf8df041a40d8ada768ca.png
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda bir otomobilin egzoz patlatarak çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı aldı.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, aracı Şahincili Mahallesi'nde durdurdu.Araç sürücüsüne abartı egzozlu araç kullanmak, araç üzerinde teknik değişiklik yapmak, ehliyeti alkolden dolayı geçici olarak alındığı halde araç kullanmak, alkolmetre cihazını üflemeyi reddetmekten 24 bin 335 lira idari para cezası verildi.Trafikten men edilen araç, otoparka çekildi.
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104199/93/1041999328_361:0:2494:1600_1920x0_80_0_0_25aa20e18e93b25cd5c0fea3ef9f8df7.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
egzoz, ceza, türkiye, ordu
egzoz, ceza, türkiye, ordu

Abartı egzozlu araç kullanan sürücüye birçok suçtan toplam 24 bin 335 lira ceza

16:57 21.03.2023
© AATrafik cezası
Trafik cezası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Ordu'nun Altınordu ilçesinde abartı egzozla çevreyi rahatsız eden araç sürücüne 24 bin 335 lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda bir otomobilin egzoz patlatarak çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı aldı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, aracı Şahincili Mahallesi'nde durdurdu.
Araç sürücüsüne abartı egzozlu araç kullanmak, araç üzerinde teknik değişiklik yapmak, ehliyeti alkolden dolayı geçici olarak alındığı halde araç kullanmak, alkolmetre cihazını üflemeyi reddetmekten 24 bin 335 lira idari para cezası verildi.
Trafikten men edilen araç, otoparka çekildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала