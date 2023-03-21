Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230321/9-kadin-eslerine-ayni-gomlegi-giydirip-yemege-goturdu-kimse-bize-yapamazlar-demesin-1068565019.html
Eşlerine aynı gömleği giydirip yemeğe götürdüler: 'Kimse bize yapamazlar demesin'
Eşlerine aynı gömleği giydirip yemeğe götürdüler: 'Kimse bize yapamazlar demesin'
Afyonkarahisar’da yemek için bir araya gelen ailelerdeki kadınlar, eşlerine ilginç bir sürpriz yaptı. Kadınlar, birbirlerinden habersiz olan kocalarına aynı... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T15:29+0300
2023-03-21T15:35+0300
yaşam
erkek
kadın
şaka
evlilik
gömlek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068564562_0:61:2048:1213_1920x0_80_0_0_e1d6e753502fb1d909c1cdf56b9705ae.jpg
Afyonkarahisar 9 çift öğle yemeği için Mehmet Aynacı isimli aile dostlarının evinde bir araya geldi. Her şeyden habersiz yemeğe katılan erkekler evde bir araya gelince büyük bir sürpriz yaşadılar. Eşlerine aynı gömleği giydirerek buluşma yerine götüren kadınlar, kocalarının tepkisini ise çektiği anları videoya kayıt edip sosyal medyadan paylaştılar.'Kimse bize yapamazlar demesin'Yemeğe katılan çiftlerden Necati Taktak, herkesin böyle bir şakaya, organizasyona maruz kalabileceğini belirterek, “Öğle yemeği hep birlikte olacağımızı biliyordum. Ancak böyle hepimize aynı elbisenin giydirilmesi hepimizi çok şaşırttı. Genellikle sosyal medyada gördüğümüz hadiseler bizim de başımıza geldi. Kimse bize yapamazlar demesin” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220809/dugunde-damada-kadin-ic-camasiri-giydirip-tasma-taktilar-1059695568.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068564562_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_e95e3328a69798916658a3fad2c7c7d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
erkek, kadın, şaka, evlilik, gömlek
erkek, kadın, şaka, evlilik, gömlek

Eşlerine aynı gömleği giydirip yemeğe götürdüler: 'Kimse bize yapamazlar demesin'

15:29 21.03.2023 (güncellendi: 15:35 21.03.2023)
© İHA / ONUR DAL9 kadın, eşlerine aynı gömleği giydirip yemeğe götürdü: 'Kimse bize yapamazlar demesin'
9 kadın, eşlerine aynı gömleği giydirip yemeğe götürdü: 'Kimse bize yapamazlar demesin' - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© İHA / ONUR DAL
Abone olTelegram
Afyonkarahisar’da yemek için bir araya gelen ailelerdeki kadınlar, eşlerine ilginç bir sürpriz yaptı. Kadınlar, birbirlerinden habersiz olan kocalarına aynı renk gömlek giydirip yemek davetine götürdü.
Afyonkarahisar 9 çift öğle yemeği için Mehmet Aynacı isimli aile dostlarının evinde bir araya geldi. Her şeyden habersiz yemeğe katılan erkekler evde bir araya gelince büyük bir sürpriz yaşadılar.
Eşlerine aynı gömleği giydirerek buluşma yerine götüren kadınlar, kocalarının tepkisini ise çektiği anları videoya kayıt edip sosyal medyadan paylaştılar.

'Kimse bize yapamazlar demesin'

Yemeğe katılan çiftlerden Necati Taktak, herkesin böyle bir şakaya, organizasyona maruz kalabileceğini belirterek, “Öğle yemeği hep birlikte olacağımızı biliyordum. Ancak böyle hepimize aynı elbisenin giydirilmesi hepimizi çok şaşırttı. Genellikle sosyal medyada gördüğümüz hadiseler bizim de başımıza geldi. Kimse bize yapamazlar demesin” dedi.
Kadın iç çamaşırı giydirip, tasma takılan damat - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
YAŞAM
Düğünde damada kadın iç çamaşırı giydirip tasma taktılar
9 Ağustos 2022, 13:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала