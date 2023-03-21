https://sputniknews.com.tr/20230321/9-kadin-eslerine-ayni-gomlegi-giydirip-yemege-goturdu-kimse-bize-yapamazlar-demesin-1068565019.html
Eşlerine aynı gömleği giydirip yemeğe götürdüler: 'Kimse bize yapamazlar demesin'
Eşlerine aynı gömleği giydirip yemeğe götürdüler: 'Kimse bize yapamazlar demesin'
Afyonkarahisar’da yemek için bir araya gelen ailelerdeki kadınlar, eşlerine ilginç bir sürpriz yaptı. Kadınlar, birbirlerinden habersiz olan kocalarına aynı... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T15:29+0300
2023-03-21T15:29+0300
2023-03-21T15:35+0300
yaşam
erkek
kadın
şaka
evlilik
gömlek
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Afyonkarahisar 9 çift öğle yemeği için Mehmet Aynacı isimli aile dostlarının evinde bir araya geldi. Her şeyden habersiz yemeğe katılan erkekler evde bir araya gelince büyük bir sürpriz yaşadılar. Eşlerine aynı gömleği giydirerek buluşma yerine götüren kadınlar, kocalarının tepkisini ise çektiği anları videoya kayıt edip sosyal medyadan paylaştılar.'Kimse bize yapamazlar demesin'Yemeğe katılan çiftlerden Necati Taktak, herkesin böyle bir şakaya, organizasyona maruz kalabileceğini belirterek, “Öğle yemeği hep birlikte olacağımızı biliyordum. Ancak böyle hepimize aynı elbisenin giydirilmesi hepimizi çok şaşırttı. Genellikle sosyal medyada gördüğümüz hadiseler bizim de başımıza geldi. Kimse bize yapamazlar demesin” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220809/dugunde-damada-kadin-ic-camasiri-giydirip-tasma-taktilar-1059695568.html
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erkek, kadın, şaka, evlilik, gömlek
erkek, kadın, şaka, evlilik, gömlek
Eşlerine aynı gömleği giydirip yemeğe götürdüler: 'Kimse bize yapamazlar demesin'
15:29 21.03.2023 (güncellendi: 15:35 21.03.2023) Abone ol
Afyonkarahisar’da yemek için bir araya gelen ailelerdeki kadınlar, eşlerine ilginç bir sürpriz yaptı. Kadınlar, birbirlerinden habersiz olan kocalarına aynı renk gömlek giydirip yemek davetine götürdü.
Afyonkarahisar 9 çift öğle yemeği için Mehmet Aynacı isimli aile dostlarının evinde bir araya geldi. Her şeyden habersiz yemeğe katılan erkekler evde bir araya gelince büyük bir sürpriz yaşadılar.
Eşlerine aynı gömleği giydirerek buluşma yerine götüren kadınlar, kocalarının tepkisini ise çektiği anları videoya kayıt edip sosyal medyadan paylaştılar.
'Kimse bize yapamazlar demesin'
Yemeğe katılan çiftlerden Necati Taktak, herkesin böyle bir şakaya, organizasyona maruz kalabileceğini belirterek, “Öğle yemeği hep birlikte olacağımızı biliyordum. Ancak böyle hepimize aynı elbisenin giydirilmesi hepimizi çok şaşırttı. Genellikle sosyal medyada gördüğümüz hadiseler bizim de başımıza geldi. Kimse bize yapamazlar demesin” dedi.