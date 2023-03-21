https://sputniknews.com.tr/20230321/9-kadin-eslerine-ayni-gomlegi-giydirip-yemege-goturdu-kimse-bize-yapamazlar-demesin-1068565019.html

Eşlerine aynı gömleği giydirip yemeğe götürdüler: 'Kimse bize yapamazlar demesin'

Eşlerine aynı gömleği giydirip yemeğe götürdüler: 'Kimse bize yapamazlar demesin'

Afyonkarahisar’da yemek için bir araya gelen ailelerdeki kadınlar, eşlerine ilginç bir sürpriz yaptı. Kadınlar, birbirlerinden habersiz olan kocalarına aynı... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T15:29+0300

2023-03-21T15:29+0300

2023-03-21T15:35+0300

yaşam

erkek

kadın

şaka

evlilik

gömlek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068564562_0:61:2048:1213_1920x0_80_0_0_e1d6e753502fb1d909c1cdf56b9705ae.jpg

Afyonkarahisar 9 çift öğle yemeği için Mehmet Aynacı isimli aile dostlarının evinde bir araya geldi. Her şeyden habersiz yemeğe katılan erkekler evde bir araya gelince büyük bir sürpriz yaşadılar. Eşlerine aynı gömleği giydirerek buluşma yerine götüren kadınlar, kocalarının tepkisini ise çektiği anları videoya kayıt edip sosyal medyadan paylaştılar.'Kimse bize yapamazlar demesin'Yemeğe katılan çiftlerden Necati Taktak, herkesin böyle bir şakaya, organizasyona maruz kalabileceğini belirterek, “Öğle yemeği hep birlikte olacağımızı biliyordum. Ancak böyle hepimize aynı elbisenin giydirilmesi hepimizi çok şaşırttı. Genellikle sosyal medyada gördüğümüz hadiseler bizim de başımıza geldi. Kimse bize yapamazlar demesin” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220809/dugunde-damada-kadin-ic-camasiri-giydirip-tasma-taktilar-1059695568.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

erkek, kadın, şaka, evlilik, gömlek