https://sputniknews.com.tr/20230321/2022de-rusya-ile-cin-arasindaki-ticaretin-dinamikleri--1068563288.html

2022'de Rusya ile Çin arasındaki ticaretin dinamikleri

2022'de Rusya ile Çin arasındaki ticaretin dinamikleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün başkent Moskova'da Çin lideri Şi Cinping ile bir araya geldi. 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T15:17+0300

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Putin, Rusya ile Çin'in birçok ortak görevi ve amacı bulunduğunu söyleyerek bizzat Şi ile Rusya'nın Çinli dostlarının ikili ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini söyledi. Son yıllarda Rusya-Çin ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli adımların atıldığını ifade eden Rusya lideri, özellikle ekonomik işbirliği alanında birçok konu bulunduğunu kaydetti. Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

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