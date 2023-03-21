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2022'de Rusya ile Çin arasındaki ticaretin dinamikleri
2022'de Rusya ile Çin arasındaki ticaretin dinamikleri
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün başkent Moskova'da Çin lideri Şi Cinping ile bir araya geldi. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T15:17+0300
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Putin, Rusya ile Çin'in birçok ortak görevi ve amacı bulunduğunu söyleyerek bizzat Şi ile Rusya'nın Çinli dostlarının ikili ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini söyledi. Son yıllarda Rusya-Çin ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli adımların atıldığını ifade eden Rusya lideri, özellikle ekonomik işbirliği alanında birçok konu bulunduğunu kaydetti. Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, çin, rusya, ticaret, инфографика
infografik, çin, rusya, ticaret, инфографика

2022'de Rusya ile Çin arasındaki ticaretin dinamikleri

15:17 21.03.2023
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün başkent Moskova'da Çin lideri Şi Cinping ile bir araya geldi.
Putin, Rusya ile Çin'in birçok ortak görevi ve amacı bulunduğunu söyleyerek bizzat Şi ile Rusya'nın Çinli dostlarının ikili ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini söyledi.
Son yıllarda Rusya-Çin ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli adımların atıldığını ifade eden Rusya lideri, özellikle ekonomik işbirliği alanında birçok konu bulunduğunu kaydetti.
Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
İnfografik 2022’de Rusya ile Çin arasındaki ticaretin dinamikleri - Sputnik Türkiye
İnfografik 2022’de Rusya ile Çin arasındaki ticaretin dinamikleri - Sputnik Türkiye
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