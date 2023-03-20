https://sputniknews.com.tr/20230320/yazar-sakliyan-pandemide-once-neden-asi-yok-dediler-sonra-icinde-cip-var-demeye-basladilar-1068511437.html

Meral Saklıyan: Pandemide önce 'Neden aşı yok?' dediler, sonra 'İçinde çip var' demeye başladılar

Meral Saklıyan: Pandemide önce 'Neden aşı yok?' dediler, sonra 'İçinde çip var' demeye başladılar

Yazar Saklıyan, “Aşılar gelmeden önce insanlar ‘Neden aşı yok’ diye yaygara koparırken; aşılar çıktıktan sonra insanlar, ‘Aşıya gerek yok, bizi öldürmeyi... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T15:47+0300

2023-03-20T15:47+0300

2023-03-20T15:51+0300

yazar

yaşam

radyo sputnik

kovid-19

doğal afet

aşı

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Aynı zamanda uzman doktor da olan yazar Meral Saklıyan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Daha önce Yaşar. Kemal’in biyografisini yazdığı ‘Yaşar Kemal: Çukurova’dan Dünyaya’ ve ardından öykülerini kaleme aldığı ‘Uzağa Gidemem’ ile edebiyat dünyasında adını duyuran Meral Saklıyan, bu defa Kovid-19 döneminde yoğun bakım uzman doktoru olarak geçirdiği günleri anlattığı ‘Bana Yaklaşma’ kitabıyla okuyucusuyla buluştu.“Benim iki yaşamım var. Biri hekimlik diğeri ise gece yaşamım. Gündüzleri hekimlik yapıyorum. Akşamları tiyatro, sinema, yazarlık. Başka türlü mutlu olamıyordum. İç dengemi bu şekilde sağlamaya çalıştım” diye konuşan Saklıyan şöyle devam etti:Saklıyan, “Aşıyı bekliyorduk ve aşı gelir gelmez ilk önce bizi, Sağlık Bakanlığı çalışanlarını aşıladılar. Aşılar gelmeden önce insanlar ‘Neden aşı yok’ diye yaygara koparırken; aşılar çıktıktan sonra insanlar, ‘Aşıya gerek yok, bizi öldürmeyi düşünüyorlar, bunun içinde çip var’ demeye başladılar. Kitapta bunu da anlatmak istedim. Başta aşı kurtarıcıydı, aşı gelince insanlar ‘çiplendik’ diye düşünmeye başladılar. Sonra da bütün dünyada aşı karşıtları gelişti. Bana göre her zaman en ışıklı yol bilimdir” ifadelerini kullandı.Saklıyan, “Şu anda felaketler zinciri yaşadığımız için hiçbir şey beni şaşırtmıyor artık. Covid’le başladık, yangınlar, depremler ve sel. Dört felaket biliyoruz: Hava, ateş, toprak, su. Dördünü de yaşadık, hepsinden sınandık. Daha var mı? Vardır, bunu kimse bilemez” şeklinde konuştu.

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2023

Serhat Sarısözen https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

Serhat Sarısözen https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

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Serhat Sarısözen https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

yazar, radyo sputnik, kovid-19, doğal afet, aşı