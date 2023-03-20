https://sputniknews.com.tr/20230320/yapay-zeka-botu-chatgpt-coktu-1068498654.html

Yapay zeka botu ChatGPT çöktü

Yapay zeka botu ChatGPT çöktü

Geliştirilerek kullanıcılara sunulmasından kısa bir süre sonra geniş çapta popülerlik kazanan yapay zeka botu ChatGPT'ye dünya genelinde erişilemediği... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T13:05+0300

2023-03-20T13:05+0300

2023-03-20T13:11+0300

yaşam

chatgpt

yapay zeka

erişim sorunu

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Yapay zeka odaklı teknoloji girişimi OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT'nin çöktüğü bildirildi.Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar, bota erişim sağlayamadıkları yönünde şikayet bildiriminde bulundu.İnternet sitelerindeki erişim durumunun izlendiği Down Detector platformuna OpenAI'in kapalı olduğu ve sohbet botunun çalışmadığına dair yüzlerce şikayetin gittiği belirtildi.Öte yandan OpenAI'in internet sitesindeki durum sayfasında 'chat.openai.com'da kesinti' ifadesi yer aldı ve son günlerde yaşanan diğer birkaç olaya dikkat çekildi.OpenAI'in yapay zeka botunun en son sürümü, yine firmaya ait ChatGPT yazılımının 2022'de büyük başarı yakalamasıyla bu ayın başlarında piyasaya sürüldü.OpenAI, 'GPT-4' adını verdiği teknolojinin selefi ChatGPT'den 'çok daha incelikli talimatları' yerine getirebildiğini iddia ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230306/chatgptyi-gelistiren-sirket-insanlarin-bu-kadar-etkilenmesine-sasirdik-1067861672.html

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chatgpt, yapay zeka, erişim sorunu