https://sputniknews.com.tr/20230320/vucic-kosova-ile-yasal-olarak-baglayici-herhangi-bir-uluslararasi-belgeyi-imzalamak-istemiyorum-1068503738.html
Vucic: Kosova ile yasal olarak bağlayıcı herhangi bir uluslararası belgeyi imzalamak istemiyorum
Vucic: Kosova ile yasal olarak bağlayıcı herhangi bir uluslararası belgeyi imzalamak istemiyorum
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Kosova ile ikili ilişkileri normalleştirmek istediklerini fakat Belgrad'ın Kosova'yı tanımaması nedeniyle uluslararası... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T14:10+0300
2023-03-20T14:10+0300
2023-03-20T14:10+0300
dünya
sırbistan
kosova
aleksandr vucic
albin kurti
anlaşma
avrupa birliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/06/1064252272_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fdd80dfd4d80ba5656fe809f08c708c1.jpg
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile dün üzerinde uzlaştıkları 'Fransız-Alman Planı' olarak bilinen 11 maddelik anlaşmanın uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan anlaşma ekiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Kosova ile ikili ilişkileri normalleştirmek istediklerini fakat Sırbistan’ın Kosova’yı tanımadığı için uluslararası hukuki bağlayıcılığı olan hiçbir belgeye imza atmak istemediğini söyleyen Vucic, "Sırbistan Kosova'nın bağımsızlığını tanımadığı için Kosova ile yasal olarak bağlayıcı herhangi bir uluslararası belgeyi imzalamak istemiyorum" dedi.Kosova ile sözlü anlaşma yapıldığını belirten Vucic, "Sırbistan, Kosova ile normal ilişkilere sahip olmak istiyor. Seyahat etmek, iş yapmak istiyoruz. 100 metrelik duvarlar altında izole edilmiş bir halde yaşayamazsınız" diye konuştu.Belgrad'ın Kosova’yı tanımaya mecbur edilemeyeceğini söyleyen Vucic, ülkesinin Kosova’nın BM üyeliğine ilişkin herhangi bir anlaşma şartını da uygulamayacağını ifade etti.Uygulama eki metninin 12 defa değiştirildiğini ve daha iyi bir anlaşma için mücadele ettiğini söyleyen Vucic, kendileri için önemli olanın Sırbistan’ın AB’ye üyelik yolunda kalması olduğunu açıkladı.Sırbistan Cumhurbaşkanı, Kosova’da Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması için de anlaşma sağlandığını vurgulayarak bu şekilde Kosovalı Sırpların faaliyetleri için kurumsal bir çerçeve kazanmış olacaklarını belirtti.Kosova: Bu tarafların birbirini fiilen tanıması anlamına geliyorDün yapılan toplantıların ardından konuşan Kosova Başbakan Kurti ise "Sırbistan henüz anlaşmayı imzalamamış olması nedeniyle bu Kosova ve Sırbistan’ın birbirini fiilen tanımış olması manasına geliyor” ifadelerini kullanmıştı.Kurti, “Ohri’ye daha önce uzlaştığımız üzere anlaşmanın uygulama ekini imzalamaya geldik. Fakat karşı taraf, daha önce de olduğu gibi, anlaşmayı ekiyle birlikte imzalamayı reddetti” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230319/kosova-ve-sirbistan-iliskilerin-normallesmesi-konusundaki-yol-haritasi-uzerinde-uzlasti-1068452193.html
sırbistan
kosova
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/06/1064252272_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_b03a0b5b9a83cf3cf4ba4b4823899059.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sırbistan, kosova, aleksandr vucic, albin kurti, anlaşma, avrupa birliği
sırbistan, kosova, aleksandr vucic, albin kurti, anlaşma, avrupa birliği
Vucic: Kosova ile yasal olarak bağlayıcı herhangi bir uluslararası belgeyi imzalamak istemiyorum
Abone ol
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Kosova ile ikili ilişkileri normalleştirmek istediklerini fakat Belgrad'ın Kosova'yı tanımaması nedeniyle uluslararası hukuki bağlayıcılığı olan hiçbir belgeye imza atmak istemediğini söyledi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile dün üzerinde uzlaştıkları 'Fransız-Alman Planı' olarak bilinen 11 maddelik anlaşmanın uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan anlaşma ekiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Kosova ile ikili ilişkileri normalleştirmek istediklerini fakat Sırbistan’ın Kosova’yı tanımadığı için uluslararası hukuki bağlayıcılığı olan hiçbir belgeye imza atmak istemediğini söyleyen Vucic, "Sırbistan Kosova'nın bağımsızlığını tanımadığı için Kosova ile yasal olarak bağlayıcı herhangi bir uluslararası belgeyi imzalamak istemiyorum" dedi.
Kosova ile sözlü anlaşma yapıldığını belirten Vucic, "Sırbistan, Kosova ile normal ilişkilere sahip olmak istiyor. Seyahat etmek, iş yapmak istiyoruz. 100 metrelik duvarlar altında izole edilmiş bir halde yaşayamazsınız" diye konuştu.
Belgrad'ın Kosova’yı tanımaya mecbur edilemeyeceğini söyleyen Vucic, ülkesinin Kosova’nın BM üyeliğine ilişkin herhangi bir anlaşma şartını da uygulamayacağını ifade etti.
Uygulama eki metninin 12 defa değiştirildiğini ve daha iyi bir anlaşma için mücadele ettiğini söyleyen Vucic, kendileri için önemli olanın Sırbistan’ın AB’ye üyelik yolunda kalması olduğunu açıkladı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı, Kosova’da Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması için de anlaşma sağlandığını vurgulayarak bu şekilde Kosovalı Sırpların faaliyetleri için kurumsal bir çerçeve kazanmış olacaklarını belirtti.
Kosova: Bu tarafların birbirini fiilen tanıması anlamına geliyor
Dün yapılan toplantıların ardından konuşan Kosova Başbakan Kurti ise "Sırbistan henüz anlaşmayı imzalamamış olması nedeniyle bu Kosova ve Sırbistan’ın birbirini fiilen tanımış olması manasına geliyor” ifadelerini kullanmıştı.
Kurti, “Ohri’ye daha önce uzlaştığımız üzere anlaşmanın uygulama ekini imzalamaya geldik. Fakat karşı taraf, daha önce de olduğu gibi, anlaşmayı ekiyle birlikte imzalamayı reddetti” demişti.