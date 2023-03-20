https://sputniknews.com.tr/20230320/vucic-kosova-ile-yasal-olarak-baglayici-herhangi-bir-uluslararasi-belgeyi-imzalamak-istemiyorum-1068503738.html

Vucic: Kosova ile yasal olarak bağlayıcı herhangi bir uluslararası belgeyi imzalamak istemiyorum

Vucic: Kosova ile yasal olarak bağlayıcı herhangi bir uluslararası belgeyi imzalamak istemiyorum

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Kosova ile ikili ilişkileri normalleştirmek istediklerini fakat Belgrad'ın Kosova'yı tanımaması nedeniyle uluslararası... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T14:10+0300

2023-03-20T14:10+0300

2023-03-20T14:10+0300

dünya

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albin kurti

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avrupa birliği

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile dün üzerinde uzlaştıkları 'Fransız-Alman Planı' olarak bilinen 11 maddelik anlaşmanın uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan anlaşma ekiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Kosova ile ikili ilişkileri normalleştirmek istediklerini fakat Sırbistan’ın Kosova’yı tanımadığı için uluslararası hukuki bağlayıcılığı olan hiçbir belgeye imza atmak istemediğini söyleyen Vucic, "Sırbistan Kosova'nın bağımsızlığını tanımadığı için Kosova ile yasal olarak bağlayıcı herhangi bir uluslararası belgeyi imzalamak istemiyorum" dedi.Kosova ile sözlü anlaşma yapıldığını belirten Vucic, "Sırbistan, Kosova ile normal ilişkilere sahip olmak istiyor. Seyahat etmek, iş yapmak istiyoruz. 100 metrelik duvarlar altında izole edilmiş bir halde yaşayamazsınız" diye konuştu.Belgrad'ın Kosova’yı tanımaya mecbur edilemeyeceğini söyleyen Vucic, ülkesinin Kosova’nın BM üyeliğine ilişkin herhangi bir anlaşma şartını da uygulamayacağını ifade etti.Uygulama eki metninin 12 defa değiştirildiğini ve daha iyi bir anlaşma için mücadele ettiğini söyleyen Vucic, kendileri için önemli olanın Sırbistan’ın AB’ye üyelik yolunda kalması olduğunu açıkladı.Sırbistan Cumhurbaşkanı, Kosova’da Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması için de anlaşma sağlandığını vurgulayarak bu şekilde Kosovalı Sırpların faaliyetleri için kurumsal bir çerçeve kazanmış olacaklarını belirtti.Kosova: Bu tarafların birbirini fiilen tanıması anlamına geliyorDün yapılan toplantıların ardından konuşan Kosova Başbakan Kurti ise "Sırbistan henüz anlaşmayı imzalamamış olması nedeniyle bu Kosova ve Sırbistan’ın birbirini fiilen tanımış olması manasına geliyor” ifadelerini kullanmıştı.Kurti, “Ohri’ye daha önce uzlaştığımız üzere anlaşmanın uygulama ekini imzalamaya geldik. Fakat karşı taraf, daha önce de olduğu gibi, anlaşmayı ekiyle birlikte imzalamayı reddetti” demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230319/kosova-ve-sirbistan-iliskilerin-normallesmesi-konusundaki-yol-haritasi-uzerinde-uzlasti-1068452193.html

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sırbistan, kosova, aleksandr vucic, albin kurti, anlaşma, avrupa birliği