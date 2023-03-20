https://sputniknews.com.tr/20230320/ukraynali-general-kiev-f-16lari-beklerken-en-iyi-savascilarini-kaybediyor-1068517427.html
Ukraynalı general: Kiev F-16’ları beklerken en iyi savaşçılarını kaybediyor
Ukraynalı general: Kiev F-16’ları beklerken en iyi savaşçılarını kaybediyor
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı General Sergey Golubtsov, Kiev’in F-16 uçaklarının tedarik edilmesini beklerken en iyi askeri pilotlarını kaybettiğini... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T16:41+0300
2023-03-20T16:41+0300
2023-03-20T16:41+0300
ukrayna krizi
ukrayna
f-16
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İngiliz Times gazetesine konuşan General Golubtsov, Ukrayna’nın F-16 uçaklarının tedarik edilmesini beklerken en iyi askeri pilotlarını kaybettiğini söyledi.Ukraynalı pilotların Batılı uçakların kullanımında birkaç ay içinde ustalaşabileceklerini dile getiren Golubtsov, NATO yetkililerinin eğitimin yıllar sürebileceği yönündeki iddialarını reddetti.Ukraynalı general, kısa süre önce ABD’den dönen astlarından ikisini örnek göstererek, “Bu pilotlar orada üç hafta geçirdi ve F-16 simülatöründe iki pilot olarak birlikte uçmayı, silahları kullanmayı öğrendi. Sonuçlar çok iyi, Ukraynalı pilotlar F-16'da uçmayı ve silah sistemlerini kontrol etmeyi altı aydan daha kısa sürede öğrenebilir” dedi.Eskimiş ekipmandan ve F-16 savaş uçakları da dahil olmak üzere NATO'nun Batılı silahların tedarikinde gecikmelerden şikayetçi olan Golubtsov, “Uygun ekipmanların olmaması nedeniyle en iyi adamlarımdan bazılarını kaybettim” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230316/beyaz-saray-ukraynaya-f-16-gondermeyi-dusunmuyoruz-1068360787.html
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Ukraynalı general: Kiev F-16’ları beklerken en iyi savaşçılarını kaybediyor
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Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı General Sergey Golubtsov, Kiev’in F-16 uçaklarının tedarik edilmesini beklerken en iyi askeri pilotlarını kaybettiğini söyledi.
İngiliz Times gazetesine konuşan General Golubtsov, Ukrayna’nın F-16 uçaklarının tedarik edilmesini beklerken en iyi askeri pilotlarını kaybettiğini söyledi.
Ukraynalı pilotların Batılı uçakların kullanımında birkaç ay içinde ustalaşabileceklerini dile getiren Golubtsov, NATO yetkililerinin eğitimin yıllar sürebileceği yönündeki iddialarını reddetti.
Ukraynalı general, kısa süre önce ABD’den dönen astlarından ikisini örnek göstererek, “Bu pilotlar orada üç hafta geçirdi ve F-16 simülatöründe iki pilot olarak birlikte uçmayı, silahları kullanmayı öğrendi. Sonuçlar çok iyi, Ukraynalı pilotlar F-16'da uçmayı ve silah sistemlerini kontrol etmeyi altı aydan daha kısa sürede öğrenebilir” dedi.
Eskimiş ekipmandan ve F-16 savaş uçakları da dahil olmak üzere NATO'nun Batılı silahların tedarikinde gecikmelerden şikayetçi olan Golubtsov, “Uygun ekipmanların olmaması nedeniyle en iyi adamlarımdan bazılarını kaybettim” ifadelerini kullandı.