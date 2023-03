https://sputniknews.com.tr/20230320/turkiye-misir-iliskileri-rayina-oturuyor-bolgede-yeniden-guc-birliginin-saglanmasi-gerekiyor-1068506811.html

Türkiye-Mısır ilişkileri rayına oturuyor: ‘Bölgede yeniden güç birliğinin sağlanması gerekiyor’

Türkiye-Mısır ilişkileri rayına oturuyor: ‘Bölgede yeniden güç birliğinin sağlanması gerekiyor’

Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler son dönemde gerçekleştirilen ziyaretler ile rayına oturuyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Kahire ziyaretinde de... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T14:43+0300

2023-03-20T14:43+0300

2023-03-20T14:43+0300

görüş

türkiye

mısır

doğu akdeniz

recep tayyip erdoğan

abdülffetah sisi

abdülfettah el sisi

abdulfettah el sisi

abdülfettah es sisi

mevlüt çavuşoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068506616_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_85f11b226fa182c962724cb7588c3667.jpg

Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerde son günlerde buzların eritilmesine yönelik önemli adımlar atılıyor. Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi'nin el sıkışması, Mısır'da 3 Temmuz 2013'te Müslüman Kardeşler (İhvan) hükümetinin devrilmesinin ardından bir ilk olmuştu.6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri’nin bugün gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti de uzun zaman sonra bir ilk olarak kayıtlara geçti.Çavuşoğlu: Enerji alanında işbirliğimizi geliştirmek istiyoruzSon olarak da Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18 Mart’ta Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek önemli mesajlar verdi.Çavuşoğlu, birçok alana odaklandıklarını belirterek, "Enerji alanında işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz, somut adımlar atmak istiyoruz. Ticareti arttırmak için ulaştırma konularında bazı kopukluklar oldu. Bunları tekrar canlandırmak istiyoruz. Diplomatik ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmak istiyoruz" dedi.Çavuşoğlu, "Belki seçimden hemen sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız (Erdoğan) ile sayın Cumhurbaşkanı Sisi bir araya geleceklerdir. Onun zamanlamasına kendileri karar verir ama hazırlığını yapmak da bize düşer. Sadece büyükelçileri atama konusunda değil, 9 yıllık açığı kapatmak için bizim her alanda hem hızlı davranmamız gerekiyor hem de yakın çalışmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapabileceğimizi de zaten bugünkü görüşmemizde değerlendirdik" ifadelerini kullandı.Şükri: Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki ülkenin de çıkarınadırTürkiye ile her alanda iletişimi sürdürmek için çabaladıklarını kaydeden Şukri ise "Sağlam zemine sahibiz ve Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki ülkenin de çıkarınadır" ifadelerini kullandı.Türkiye ile birçok bölgesel ve uluslararası konuda ortak bir vizyona sahip olduklarını vurgulayan Şukri, Türkiye ile ilişkilerin yeniden güçlü bir şekilde başlaması ve büyükelçilerin geri dönmesi konusunu ele aldıklarını belirterek, iki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık olmasını ve koordinasyonun devamını arzuladıklarını ifade etti.Şukri, iki tarafın da görüşmede bölgenin yeniden istikrara kavuşması ve meydan okumalara karşı gücünü yeniden toparlaması için yapılması gerekenlere dair derinlemesine görüşlerini ortaya koyduğunu kaydetti.Türkiye-Mısır ilişkileriSputnik’e değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe de Türkiye-Mısır ilişkilerini şöyle özetledi:‘Ortadoğu ve Körfez bölgesi ülkeleri ABD’nin dayatmacı politikaları karşı arayış içinde’Doç. Dr. Gökçe, “İki ülkelerin ilişkileri normalleştirmesiyle kim ne kazanır?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:‘Bölge ülkelerinin emperyalizmle mücadelesi için bir araya gelmesi gerekiyor’Gökçe, “Bölge ülkelerinin emperyalizmle mücadelesi için bir araya gelmesi gerekiyor. Mısır da Türkiye gibi bölgesel bir güç, Türkiye ile tarihsel ilişkileri olan bir ülke. Karşılık olarak iyi ilişkilerin kurulması ve iki ülkenin birbirine bölgede destek vermesi çeşitli amaçları olan emperyalist güçlere karşı bir birliktelik sağlayacaktır. Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında hedef olan ülkelerden biri de Mısır’dı. Sadece Türkiye ve İran’daki istikrarı bozamadılar. Bu açıdan bölgede yeniden bir güç birliğinin sağlanması gerekiyor” diye de ekledi.Mısır ile normalleşme süreciArap Baharı döneminde gerilen Türkiye-Mısır ilişkileri 2013 yılında Mısır’daki darbenin ardından karşılıklı büyükelçilerin çekilmesiyle durma noktasına gelmişti. Maslahatgüzar düzeyine inen ilişkilerde 2021 yılından itibaren yeni bir normalleşme dönemi başladı.Türkiye'nin Mısır’ın talepleri doğrultusunda Müslüman Kardeşler’e bağlı kişiler tarafından işletilen bazı televizyon kanallarının çalışmalarının durdurması bir jest oldu.Mayıs 2021'de, Mısır ve Türkiye'de iki ülke arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde ikili düzeyde ve bölgesel bağlamda ilişkileri normalleştirmek için gerekli adımları görüşmek üzere iki tur keşif görüşmeleri yapıldı. Dışişleri Bakanları telefon diplomasi kurdu. Ancak bu görüşmeler sonuçlanmadı.Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri ise Kasım 2022’de Mısır ile Türkiye arasındaki normalleşme görüşmelerinin Ankara'nın Libya politikalarını değiştirmeye dair hiçbir işaret göstermemesi nedeniyle durduğunu söyledi.Erdoğan-Sisi görüşmesi sürecin üst perdeden yeniden başlamasına vesile olmuştu.

mısır

yunanistan

güney kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

türkiye, mısır, doğu akdeniz, recep tayyip erdoğan, abdülffetah sisi, abdülfettah el sisi, abdulfettah el sisi , abdülfettah es sisi, mevlüt çavuşoğlu, semih şükri, yunanistan, güney kıbrıs