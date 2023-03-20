https://sputniknews.com.tr/20230320/turkiye-misir-iliskileri-rayina-oturuyor-bolgede-yeniden-guc-birliginin-saglanmasi-gerekiyor-1068506811.html
Türkiye-Mısır ilişkileri rayına oturuyor: ‘Bölgede yeniden güç birliğinin sağlanması gerekiyor’
Türkiye-Mısır ilişkileri rayına oturuyor: ‘Bölgede yeniden güç birliğinin sağlanması gerekiyor’
Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler son dönemde gerçekleştirilen ziyaretler ile rayına oturuyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Kahire ziyaretinde de... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T14:43+0300
2023-03-20T14:43+0300
2023-03-20T14:43+0300
görüş
türkiye
mısır
doğu akdeniz
recep tayyip erdoğan
abdülffetah sisi
abdülfettah el sisi
abdulfettah el sisi
abdülfettah es sisi
mevlüt çavuşoğlu
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Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerde son günlerde buzların eritilmesine yönelik önemli adımlar atılıyor. Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi'nin el sıkışması, Mısır'da 3 Temmuz 2013'te Müslüman Kardeşler (İhvan) hükümetinin devrilmesinin ardından bir ilk olmuştu.6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri’nin bugün gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti de uzun zaman sonra bir ilk olarak kayıtlara geçti.Çavuşoğlu: Enerji alanında işbirliğimizi geliştirmek istiyoruzSon olarak da Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18 Mart’ta Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek önemli mesajlar verdi.Çavuşoğlu, birçok alana odaklandıklarını belirterek, "Enerji alanında işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz, somut adımlar atmak istiyoruz. Ticareti arttırmak için ulaştırma konularında bazı kopukluklar oldu. Bunları tekrar canlandırmak istiyoruz. Diplomatik ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmak istiyoruz" dedi.Çavuşoğlu, "Belki seçimden hemen sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız (Erdoğan) ile sayın Cumhurbaşkanı Sisi bir araya geleceklerdir. Onun zamanlamasına kendileri karar verir ama hazırlığını yapmak da bize düşer. Sadece büyükelçileri atama konusunda değil, 9 yıllık açığı kapatmak için bizim her alanda hem hızlı davranmamız gerekiyor hem de yakın çalışmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapabileceğimizi de zaten bugünkü görüşmemizde değerlendirdik" ifadelerini kullandı.Şükri: Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki ülkenin de çıkarınadırTürkiye ile her alanda iletişimi sürdürmek için çabaladıklarını kaydeden Şukri ise "Sağlam zemine sahibiz ve Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki ülkenin de çıkarınadır" ifadelerini kullandı.Türkiye ile birçok bölgesel ve uluslararası konuda ortak bir vizyona sahip olduklarını vurgulayan Şukri, Türkiye ile ilişkilerin yeniden güçlü bir şekilde başlaması ve büyükelçilerin geri dönmesi konusunu ele aldıklarını belirterek, iki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık olmasını ve koordinasyonun devamını arzuladıklarını ifade etti.Şukri, iki tarafın da görüşmede bölgenin yeniden istikrara kavuşması ve meydan okumalara karşı gücünü yeniden toparlaması için yapılması gerekenlere dair derinlemesine görüşlerini ortaya koyduğunu kaydetti.Türkiye-Mısır ilişkileriSputnik’e değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe de Türkiye-Mısır ilişkilerini şöyle özetledi:‘Ortadoğu ve Körfez bölgesi ülkeleri ABD’nin dayatmacı politikaları karşı arayış içinde’Doç. Dr. Gökçe, “İki ülkelerin ilişkileri normalleştirmesiyle kim ne kazanır?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:‘Bölge ülkelerinin emperyalizmle mücadelesi için bir araya gelmesi gerekiyor’Gökçe, “Bölge ülkelerinin emperyalizmle mücadelesi için bir araya gelmesi gerekiyor. Mısır da Türkiye gibi bölgesel bir güç, Türkiye ile tarihsel ilişkileri olan bir ülke. Karşılık olarak iyi ilişkilerin kurulması ve iki ülkenin birbirine bölgede destek vermesi çeşitli amaçları olan emperyalist güçlere karşı bir birliktelik sağlayacaktır. Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında hedef olan ülkelerden biri de Mısır’dı. Sadece Türkiye ve İran’daki istikrarı bozamadılar. Bu açıdan bölgede yeniden bir güç birliğinin sağlanması gerekiyor” diye de ekledi.Mısır ile normalleşme süreciArap Baharı döneminde gerilen Türkiye-Mısır ilişkileri 2013 yılında Mısır’daki darbenin ardından karşılıklı büyükelçilerin çekilmesiyle durma noktasına gelmişti. Maslahatgüzar düzeyine inen ilişkilerde 2021 yılından itibaren yeni bir normalleşme dönemi başladı.Türkiye'nin Mısır’ın talepleri doğrultusunda Müslüman Kardeşler’e bağlı kişiler tarafından işletilen bazı televizyon kanallarının çalışmalarının durdurması bir jest oldu.Mayıs 2021'de, Mısır ve Türkiye'de iki ülke arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde ikili düzeyde ve bölgesel bağlamda ilişkileri normalleştirmek için gerekli adımları görüşmek üzere iki tur keşif görüşmeleri yapıldı. Dışişleri Bakanları telefon diplomasi kurdu. Ancak bu görüşmeler sonuçlanmadı.Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri ise Kasım 2022’de Mısır ile Türkiye arasındaki normalleşme görüşmelerinin Ankara'nın Libya politikalarını değiştirmeye dair hiçbir işaret göstermemesi nedeniyle durduğunu söyledi.Erdoğan-Sisi görüşmesi sürecin üst perdeden yeniden başlamasına vesile olmuştu.
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Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
türkiye, mısır, doğu akdeniz, recep tayyip erdoğan, abdülffetah sisi, abdülfettah el sisi, abdulfettah el sisi , abdülfettah es sisi, mevlüt çavuşoğlu, semih şükri, yunanistan, güney kıbrıs
türkiye, mısır, doğu akdeniz, recep tayyip erdoğan, abdülffetah sisi, abdülfettah el sisi, abdulfettah el sisi , abdülfettah es sisi, mevlüt çavuşoğlu, semih şükri, yunanistan, güney kıbrıs
Türkiye-Mısır ilişkileri rayına oturuyor: ‘Bölgede yeniden güç birliğinin sağlanması gerekiyor’
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Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler son dönemde gerçekleştirilen ziyaretler ile rayına oturuyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Kahire ziyaretinde de işbirliği vurguları öne çıktı. Doç. Dr. Gökçe, “Bölge ülkelerinin emperyalizmle mücadele için bir araya gelmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerde son günlerde buzların eritilmesine yönelik önemli adımlar atılıyor. Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi'nin el sıkışması, Mısır'da 3 Temmuz 2013'te Müslüman Kardeşler (İhvan) hükümetinin devrilmesinin ardından bir ilk olmuştu.
6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri’nin bugün gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti de uzun zaman sonra bir ilk olarak kayıtlara geçti.
Çavuşoğlu: Enerji alanında işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz
Son olarak da Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18 Mart’ta Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek önemli mesajlar verdi.
Çavuşoğlu, birçok alana odaklandıklarını belirterek, "Enerji alanında işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz, somut adımlar atmak istiyoruz. Ticareti arttırmak için ulaştırma konularında bazı kopukluklar oldu. Bunları tekrar canlandırmak istiyoruz. Diplomatik ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmak istiyoruz" dedi.
Çavuşoğlu, "Belki seçimden hemen sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız (Erdoğan) ile sayın Cumhurbaşkanı Sisi bir araya geleceklerdir. Onun zamanlamasına kendileri karar verir ama hazırlığını yapmak da bize düşer. Sadece büyükelçileri atama konusunda değil, 9 yıllık açığı kapatmak için bizim her alanda hem hızlı davranmamız gerekiyor hem de yakın çalışmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapabileceğimizi de zaten bugünkü görüşmemizde değerlendirdik" ifadelerini kullandı.
Şükri: Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki ülkenin de çıkarınadır
Türkiye ile her alanda iletişimi sürdürmek için çabaladıklarını kaydeden Şukri ise "Sağlam zemine sahibiz ve Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki ülkenin de çıkarınadır" ifadelerini kullandı.
Türkiye ile birçok bölgesel ve uluslararası konuda ortak bir vizyona sahip olduklarını vurgulayan Şukri, Türkiye ile ilişkilerin yeniden güçlü bir şekilde başlaması ve büyükelçilerin geri dönmesi konusunu ele aldıklarını belirterek, iki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık olmasını ve koordinasyonun devamını arzuladıklarını ifade etti.
Şukri, iki tarafın da görüşmede bölgenin yeniden istikrara kavuşması ve meydan okumalara karşı gücünü yeniden toparlaması için yapılması gerekenlere dair derinlemesine görüşlerini ortaya koyduğunu kaydetti.
Türkiye-Mısır ilişkileri
Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe de Türkiye-Mısır ilişkilerini şöyle özetledi:
“Türkiye-Mısır ilişkileri özellikle Mursi’ye 3 Temmuz 2013’te yapılan darbe sonrasından oldukça gerilmişti. Türkiye’ye de gelen Mursi yanlıları vardı ve Türkiye bunlara ikamet izni vermişti. Hatta yayınları bile vardı ancak Türkiye son yıllarda bunu kısıtladı. Türkiye ve Mısır arasındaki bir diğer sorunlu alan da Libya’ydı. Mısır, Libya’da General Hafter’i desteklerken Türkiye de Trablus konuşlu BM tarafından da tanınan Ulusal Uzlaşı Hükümeti’ni destekledi. Trablus ve Ankara’nın 3 Ekim 2022’de imzaladığı Hidrokarbon Anlaşması da Mısır’la aramızda bir diğer sorun yaratan gelişme oldu. Mısır-Yunanistan-Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki işbirliğinin Türkiye aleyhine olması da ilişkileri germişti.”
‘Ortadoğu ve Körfez bölgesi ülkeleri ABD’nin dayatmacı politikaları karşı arayış içinde’
Doç. Dr. Gökçe, “İki ülkelerin ilişkileri normalleştirmesiyle kim ne kazanır?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:
Türkiye ve Mısır, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması yaparsa Mısır kârlı çıkacaktır. Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la yaptığı anlaşma oranla neredeyse Kıbrıs adası büyüklüğünde bir alan fazladan kazanacaktır. Mısır elektrik üretiminde 20 bin megavat arz fazlası çıkarıyor. Bunun bir kısmını Afrika’ya satıyor ancak bir kısmını da Avrupa’ya göndermek istiyorlar. Bunun için de bu hattın Doğu Akdeniz’de Türkiye sınırlarından geçmesi gerekiyor. Aynı şekilde Mısır doğalgazının Avrupa’ya ulaştırılması için yine Türkiye güvenli bir liman olabilir. Ortadoğu ve Körfez bölgesi ülkeleri ABD’nin dayatmacı politikaları ve petrole dayalı ekonomiden uzaklaşarak farklı arayış içine girdiler. Suudi Arabistan ve İran, Çin’in aracılığıyla barışma anlaşması imzaladılar. BAE ve Mısır’ın katkılarıyla Suriye, Arap Ligi’ne katıldı.
‘Bölge ülkelerinin emperyalizmle mücadelesi için bir araya gelmesi gerekiyor’
Gökçe, “Bölge ülkelerinin emperyalizmle mücadelesi için bir araya gelmesi gerekiyor. Mısır da Türkiye gibi bölgesel bir güç, Türkiye ile tarihsel ilişkileri olan bir ülke. Karşılık olarak iyi ilişkilerin kurulması ve iki ülkenin birbirine bölgede destek vermesi çeşitli amaçları olan emperyalist güçlere karşı bir birliktelik sağlayacaktır. Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında hedef olan ülkelerden biri de Mısır’dı. Sadece Türkiye ve İran’daki istikrarı bozamadılar. Bu açıdan bölgede yeniden bir güç birliğinin sağlanması gerekiyor” diye de ekledi.
Mısır ile normalleşme süreci
Arap Baharı döneminde gerilen Türkiye-Mısır ilişkileri 2013 yılında Mısır’daki darbenin ardından karşılıklı büyükelçilerin çekilmesiyle durma noktasına gelmişti. Maslahatgüzar düzeyine inen ilişkilerde 2021 yılından itibaren yeni bir normalleşme dönemi başladı.
Türkiye'nin Mısır’ın talepleri doğrultusunda Müslüman Kardeşler’e bağlı kişiler tarafından işletilen bazı televizyon kanallarının çalışmalarının durdurması bir jest oldu.
Mayıs 2021'de, Mısır ve Türkiye'de iki ülke arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde ikili düzeyde ve bölgesel bağlamda ilişkileri normalleştirmek için gerekli adımları görüşmek üzere iki tur keşif görüşmeleri yapıldı. Dışişleri Bakanları telefon diplomasi kurdu. Ancak bu görüşmeler sonuçlanmadı.
Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri ise Kasım 2022’de Mısır ile Türkiye arasındaki normalleşme görüşmelerinin Ankara'nın Libya politikalarını değiştirmeye dair hiçbir işaret göstermemesi nedeniyle durduğunu söyledi.
Erdoğan-Sisi görüşmesi sürecin üst perdeden yeniden başlamasına vesile olmuştu.