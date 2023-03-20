https://sputniknews.com.tr/20230320/thy-ucagi-flap-arizasi-nedeniyle-havalanamadi-sefer-baska-bir-ucakla-gecikmeli-gerceklestirildi-1068483478.html

THY uçağı 'flap arızası' nedeniyle havalanamadı: Sefer başka bir uçakla gecikmeli gerçekleştirildi

THY uçağı 'flap arızası' nedeniyle havalanamadı: Sefer başka bir uçakla gecikmeli gerçekleştirildi

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Sofya seferini gerçekleştirecek olan yolcu uçağında flap arızası meydana geldi. Uçak, arıza nedeniyle kalkış yapamazken, sefer... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T07:00+0300

2023-03-20T07:00+0300

2023-03-20T07:00+0300

türkiye

thy

thy

türk hava yolları (thy)

istanbul

sofya

uçak arızası

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Arızalanan THY uçağı, kalkışı gerçekleştiremedi.THY'ye ait TK1029 sefer sayılı İstanbul-Sofya seferini gerçekleştirmesi planlanan Boeing737 max 8 tipi yolcu uçağında, sefere hazırlık esnasında flap arızası meydana geldi. Arıza nedeniyle uçak seferden çekilirken yolcular tekrar terminale alındı. Bunun üzerine Sofya seferinin Boeing tipi başka bir uçakla gecikmeli olarak icra edileceği öğrenildi.Flap nedir?Flap, inişlerde ve kalkışlarda kanat yüzeyini genişleterek daha düşük hızda daha fazla kaldırma kuvveti sağlayarak uçağın daha kısa mesafede kalkmasına ve inmesine yardımcı olan kanatlardaki hareketli parçalardır.

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