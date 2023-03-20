https://sputniknews.com.tr/20230320/thy-ucagi-flap-arizasi-nedeniyle-havalanamadi-sefer-baska-bir-ucakla-gecikmeli-gerceklestirildi-1068483478.html
THY uçağı 'flap arızası' nedeniyle havalanamadı: Sefer başka bir uçakla gecikmeli gerçekleştirildi
THY uçağı 'flap arızası' nedeniyle havalanamadı: Sefer başka bir uçakla gecikmeli gerçekleştirildi
Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Sofya seferini gerçekleştirecek olan yolcu uçağında flap arızası meydana geldi. Uçak, arıza nedeniyle kalkış yapamazken, sefer... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T07:00+0300
2023-03-20T07:00+0300
2023-03-20T07:00+0300
türkiye
thy
thy
türk hava yolları (thy)
istanbul
sofya
uçak arızası
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Arızalanan THY uçağı, kalkışı gerçekleştiremedi.THY'ye ait TK1029 sefer sayılı İstanbul-Sofya seferini gerçekleştirmesi planlanan Boeing737 max 8 tipi yolcu uçağında, sefere hazırlık esnasında flap arızası meydana geldi. Arıza nedeniyle uçak seferden çekilirken yolcular tekrar terminale alındı. Bunun üzerine Sofya seferinin Boeing tipi başka bir uçakla gecikmeli olarak icra edileceği öğrenildi.Flap nedir?Flap, inişlerde ve kalkışlarda kanat yüzeyini genişleterek daha düşük hızda daha fazla kaldırma kuvveti sağlayarak uçağın daha kısa mesafede kalkmasına ve inmesine yardımcı olan kanatlardaki hareketli parçalardır.
türkiye
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sofya
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thy, thy, türk hava yolları (thy), istanbul, sofya, uçak arızası
thy, thy, türk hava yolları (thy), istanbul, sofya, uçak arızası
THY uçağı 'flap arızası' nedeniyle havalanamadı: Sefer başka bir uçakla gecikmeli gerçekleştirildi
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Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Sofya seferini gerçekleştirecek olan yolcu uçağında flap arızası meydana geldi. Uçak, arıza nedeniyle kalkış yapamazken, sefer başka bir uçakla gecikmeli olarak gerçekleştirildi.
Arızalanan THY uçağı, kalkışı gerçekleştiremedi.
THY'ye ait TK1029 sefer sayılı İstanbul-Sofya seferini gerçekleştirmesi planlanan Boeing737 max 8 tipi yolcu uçağında, sefere hazırlık esnasında flap arızası meydana geldi. Arıza nedeniyle uçak seferden çekilirken yolcular tekrar terminale alındı. Bunun üzerine Sofya seferinin Boeing tipi başka bir uçakla gecikmeli olarak icra edileceği öğrenildi.
Flap nedir?
Flap, inişlerde ve kalkışlarda kanat yüzeyini genişleterek daha düşük hızda daha fazla kaldırma kuvveti sağlayarak uçağın daha kısa mesafede kalkmasına ve inmesine yardımcı olan kanatlardaki hareketli parçalardır.