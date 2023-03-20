https://sputniknews.com.tr/20230320/terkos-golunde-sular-cekildi-ortaya-cikan-tarihi-yol-boyle-goruntulendi-1068490519.html
Terkos Gölü’nde sular çekildi: Ortaya çıkan tarihi yol görüntülendi
Terkos Gölü’nde sular çekildi: Ortaya çıkan tarihi yol görüntülendi
Suların çekildiği Terkos Gölü'nde tarihi yol ortaya çıktı. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T11:09+0300
2023-03-20T11:09+0300
2023-03-20T11:28+0300
yaşam
terkos gölü
istanbul
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İstanbul'un önemli barajlarından biri olan ve su seviyesi 31.38’e gerileyen Terkos Gölü'nde tarihi bir yol ortaya çıktı. Havadan görüntülenen gölde, suların çekildiği alanların kuruduğu ve tarihi yolun ortaya çıktığı görüldü.İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Terkos barajında doluluk oranı yüzde 31.38 olarak ölçüldü. Gittikçe küçülen Terkos baraj gölünün kıyılarının bazı bölümlerinde sular yüzlerce metre geri çekildi. Geçen yıl 20 Mart 2022 tarihinde yüzde 83.2 olarak ölçülen doluluk oranı bu yıl 31.38’e geriledi. Bu çekilme sonucu gölde bulunan tarihi bir yol ortaya çıktı. Yapılan ilk incelemede önce Balkan savaşı yıllarından kaldığı düşünülen yolun, daha eski olduğu tespit edildiği öğrenildi. Havdan çekilen gölde su seviyesinin gerilemesi nedeniyle bazı alanların kuruduğu bu nedenle tarihi yolun ortaya çıktığı görüldü.
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terkos gölü, istanbul
Terkos Gölü’nde sular çekildi: Ortaya çıkan tarihi yol görüntülendi
11:09 20.03.2023 (güncellendi: 11:28 20.03.2023) Abone ol
Suların çekildiği Terkos Gölü'nde tarihi yol ortaya çıktı.
İstanbul'un önemli barajlarından biri olan ve su seviyesi 31.38’e gerileyen Terkos Gölü'nde tarihi bir yol ortaya çıktı.
Havadan görüntülenen gölde, suların çekildiği alanların kuruduğu ve tarihi yolun ortaya çıktığı görüldü.
İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Terkos barajında doluluk oranı yüzde 31.38 olarak ölçüldü.
Gittikçe küçülen Terkos baraj gölünün kıyılarının bazı bölümlerinde sular yüzlerce metre geri çekildi. Geçen yıl 20 Mart 2022 tarihinde yüzde 83.2 olarak ölçülen doluluk oranı bu yıl 31.38’e geriledi. Bu çekilme sonucu gölde bulunan tarihi bir yol ortaya çıktı.
Yapılan ilk incelemede önce Balkan savaşı yıllarından kaldığı düşünülen yolun, daha eski olduğu tespit edildiği öğrenildi. Havdan çekilen gölde su seviyesinin gerilemesi nedeniyle bazı alanların kuruduğu bu nedenle tarihi yolun ortaya çıktığı görüldü.