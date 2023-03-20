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TEM'de TIR, yol bakım aracına ve İETT otobüsüne çarptı: Yaralılar var
TEM'de TIR, yol bakım aracına ve İETT otobüsüne çarptı: Yaralılar var
Tuzla, TEM Otoyolu Aydınlı mevkisinde TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Ankara... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T07:41+0300
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türkiye
tem otoyolu
tir
istanbul
iett
trafik kazası
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Kaza, TEM Otoyolu Aydınlı mevkisinde saat 06.15 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen TIR, iddiaya göre arıza yaptığı için emniyet şeridine park eden İETT otobüsüne ve yardıma gelen yol bakım aracına arkadan çarptı.Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine iki şeridin kapanması nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
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tem otoyolu, tir, istanbul, iett, trafik kazası
tem otoyolu, tir, istanbul, iett, trafik kazası

TEM'de TIR, yol bakım aracına ve İETT otobüsüne çarptı: Yaralılar var

07:41 20.03.2023
© İHATuzla, TEM Otoyolu Aydınlı mevkisinde TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine iki şerit trafiğe kapandı.
Tuzla, TEM Otoyolu Aydınlı mevkisinde TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine iki şerit trafiğe kapandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© İHA
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Tuzla, TEM Otoyolu Aydınlı mevkisinde TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine iki şerit trafiğe kapandı.
Kaza, TEM Otoyolu Aydınlı mevkisinde saat 06.15 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen TIR, iddiaya göre arıza yaptığı için emniyet şeridine park eden İETT otobüsüne ve yardıma gelen yol bakım aracına arkadan çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine iki şeridin kapanması nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
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