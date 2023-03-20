https://sputniknews.com.tr/20230320/serdar-savas-cumhurbaskanligi-adayligindan-cekildi-1068491733.html
Serdar Savaş cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi
Serdar Savaş cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi
Doktor Serdar Savaş 13. Cumhurbaşkanlığı aday adaylığından çekildiğini duyurdu. Savaş, çekilmesine gerekçe olarak, "Engeller" dedi. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T11:14+0300
2023-03-20T11:14+0300
2023-03-20T11:14+0300
politika
serdar savaş
dr. serdar savaş
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
aday
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Koronavirüs pandemisi döneminden isminden sıkça söz edilen doktor Serdar Savaş, 13. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurarak bir açıklama yaptı.Savaş yaptığı açıklamada, "Demokratik hakkını kullanmak isteyen bir yurttaş olarak karşılaştığım hukuk, idari, siyasi, ekonomik ve iletişimsel engeller nedeniyle nedeniyle 13. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" dedi.Savaş son olarak şöyle devam etti:
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serdar savaş, dr. serdar savaş, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, aday
serdar savaş, dr. serdar savaş, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, aday
Serdar Savaş cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi
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Doktor Serdar Savaş 13. Cumhurbaşkanlığı aday adaylığından çekildiğini duyurdu. Savaş, çekilmesine gerekçe olarak, "Engeller" dedi.
Koronavirüs pandemisi döneminden isminden sıkça söz edilen doktor Serdar Savaş, 13. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurarak bir açıklama yaptı.
Savaş yaptığı açıklamada, "Demokratik hakkını kullanmak isteyen bir yurttaş olarak karşılaştığım hukuk, idari, siyasi, ekonomik ve iletişimsel engeller nedeniyle nedeniyle 13. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" dedi.
Savaş son olarak şöyle devam etti:
"Çalışmalarımıza; Ateş Böceklerimizle, inançla ve heyecanla, Erdemli Yurttaş Hareketi çatısı altında, Erdem-Demokrasi-Refah zincirini kurmak üzere devam edeceğiz."