https://sputniknews.com.tr/20230320/serdar-savas-cumhurbaskanligi-adayligindan-cekildi-1068491733.html

Serdar Savaş cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi

Serdar Savaş cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi

Doktor Serdar Savaş 13. Cumhurbaşkanlığı aday adaylığından çekildiğini duyurdu. Savaş, çekilmesine gerekçe olarak, "Engeller" dedi. 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T11:14+0300

2023-03-20T11:14+0300

2023-03-20T11:14+0300

politika

serdar savaş

dr. serdar savaş

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanlığı

aday

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Koronavirüs pandemisi döneminden isminden sıkça söz edilen doktor Serdar Savaş, 13. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurarak bir açıklama yaptı.Savaş yaptığı açıklamada, "Demokratik hakkını kullanmak isteyen bir yurttaş olarak karşılaştığım hukuk, idari, siyasi, ekonomik ve iletişimsel engeller nedeniyle nedeniyle 13. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" dedi.Savaş son olarak şöyle devam etti:

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serdar savaş, dr. serdar savaş, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, aday