https://sputniknews.com.tr/20230320/selde-can-kaybi-19-oldu-1068489584.html

Selde can kaybı 19 oldu

Selde can kaybı 19 oldu

Adıyaman'da aranan Fatma Tekdal'ın cansız bedenine de ulaşıldı. 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T10:41+0300

2023-03-20T10:41+0300

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türkiye

adıyaman

sel

kayıp

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Adıyaman'ın Tut ilçesinde sele kapılan hamile hemşire Fatma Tekdal'dan 6.günde cansız bedeni bulundu.Depremin vurduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde salı gecesi başlayan sağanak yağış sırasında Ömerovası Deresi taştı.Tekdal ve Sarıkaya ailelerinin dere kenarındaki bahçeye yerleştirdikleri konteyner, taşkınla birlikte oluşan sel sularına kapıldı.Konteynerdeki 8 kişi kendi imkanıyla kurtulurken, akıntıya kapılan 4 kişiden Selma Sarıkaya ile Emine Sarıkaya'nın cansız bedenleri bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230320/adiyamanda-selde-kaybolan-iki-kisiye-ait-bazi-esyalar-bulundu-1068488088.html

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