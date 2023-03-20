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https://sputniknews.com.tr/20230320/selde-can-kaybi-19-oldu-1068489584.html
Selde can kaybı 19 oldu
Selde can kaybı 19 oldu
Adıyaman'da aranan Fatma Tekdal'ın cansız bedenine de ulaşıldı. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T10:41+0300
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türkiye
adıyaman
sel
kayıp
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Adıyaman'ın Tut ilçesinde sele kapılan hamile hemşire Fatma Tekdal'dan 6.günde cansız bedeni bulundu.Depremin vurduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde salı gecesi başlayan sağanak yağış sırasında Ömerovası Deresi taştı.Tekdal ve Sarıkaya ailelerinin dere kenarındaki bahçeye yerleştirdikleri konteyner, taşkınla birlikte oluşan sel sularına kapıldı.Konteynerdeki 8 kişi kendi imkanıyla kurtulurken, akıntıya kapılan 4 kişiden Selma Sarıkaya ile Emine Sarıkaya'nın cansız bedenleri bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230320/adiyamanda-selde-kaybolan-iki-kisiye-ait-bazi-esyalar-bulundu-1068488088.html
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adıyaman, sel, kayıp
adıyaman, sel, kayıp

Selde can kaybı 19 oldu

10:41 20.03.2023 (güncellendi: 11:47 20.03.2023)
© AAAdıyaman'da, sel sularına kapılan anne ve kızı arama çalışmaları devam ediyor
Adıyaman'da, sel sularına kapılan anne ve kızı arama çalışmaları devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AA
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Adıyaman'da aranan Fatma Tekdal'ın cansız bedenine de ulaşıldı.
Adıyaman'ın Tut ilçesinde sele kapılan hamile hemşire Fatma Tekdal'dan 6.günde cansız bedeni bulundu.
Depremin vurduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde salı gecesi başlayan sağanak yağış sırasında Ömerovası Deresi taştı.
Tekdal ve Sarıkaya ailelerinin dere kenarındaki bahçeye yerleştirdikleri konteyner, taşkınla birlikte oluşan sel sularına kapıldı.
Konteynerdeki 8 kişi kendi imkanıyla kurtulurken, akıntıya kapılan 4 kişiden Selma Sarıkaya ile Emine Sarıkaya'nın cansız bedenleri bulundu.
Adıyaman'da selde kaybolan iki kişiye ait bazı eşyalar bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
TÜRKİYE
Adıyaman'da selde kaybolan iki kişiye ait bazı eşyalar bulundu
10:15
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