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Seçmen listeleri askıya çıktı
Seçmen listeleri askıya çıktı
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimine göre, seçmen listeleri... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T10:55+0300
2023-03-20T10:55+0300
politika
seçmen
yüksek seçim kurulu (ysk)
ysk
milletvekili
seçim
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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimine göre, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, güncellenmek üzere bugün saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı ve itiraz süreci de başladı.Listeler, 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.
https://sputniknews.com.tr/20230317/secim-takvimi-yarin-islemeye-basliyor-1068382013.html
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seçmen, yüksek seçim kurulu (ysk), ysk, milletvekili, seçim
seçmen, yüksek seçim kurulu (ysk), ysk, milletvekili, seçim

Seçmen listeleri askıya çıktı

10:55 20.03.2023
© AAseçmen listeleri
seçmen listeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AA
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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimine göre, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimine göre, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.
Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, güncellenmek üzere bugün saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı ve itiraz süreci de başladı.
Listeler, 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
POLİTİKA
Seçim takvimi yarın işlemeye başlıyor
17 Mart, 10:33
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