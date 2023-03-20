https://sputniknews.com.tr/20230320/secmen-listeleri-askiya-cikti-1068489773.html

Seçmen listeleri askıya çıktı

Seçmen listeleri askıya çıktı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimine göre, seçmen listeleri... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T10:55+0300

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politika

seçmen

yüksek seçim kurulu (ysk)

ysk

milletvekili

seçim

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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimine göre, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, güncellenmek üzere bugün saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı ve itiraz süreci de başladı.Listeler, 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

https://sputniknews.com.tr/20230317/secim-takvimi-yarin-islemeye-basliyor-1068382013.html

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